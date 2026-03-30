Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Ngày mới với tin tức sức khỏe: Dấu hiệu bệnh thận dễ bỏ qua

M.Phúc
30/03/2026 00:11 GMT+7

Ngày mới với tin tức sức khỏe hôm nay sẽ cùng điểm qua một số thông tin sức khỏe đáng chú ý liên quan đến dấu hiệu bệnh thận, thói quen tốt vào buổi sáng và tác dụng của vỏ chanh.

Bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe, bạn đọc có thể xem các bài viết hấp dẫn trên Thanh Niên như: Tay chân lúc nào cũng lạnh, coi chừng bệnh thận; Thói quen buổi sáng ảnh hưởng đến tuổi thọ; Đừng vội bỏ vỏ chanh...

Tay chân lúc nào cũng lạnh: Coi chừng bệnh thận

Nhiều người thường xuyên cảm thấy lạnh tay chân nhưng lại chủ quan. Tuy nhiên, đây có thể là dấu hiệu liên quan đến bệnh thận mạn, đặc biệt khi đi kèm thiếu máu.

Ngoài cảm giác lạnh, còn nhiều triệu chứng là dấu hiệu cảnh báo của thiếu máu mà người bệnh thận cần chú ý, bao gồm: Mệt mỏi, đau đầu, khó ngủ...

Ở người bệnh thận, thận bị tổn thương sẽ làm giảm sản xuất hormone erythropoietin (EPO), khiến cơ thể không tạo đủ hồng cầu. Khi đó, lượng oxy vận chuyển bị suy giảm, dẫn đến cảm giác lạnh, nhất là ở tay chân.

Ngoài ra, người bệnh có thể gặp các triệu chứng như mệt mỏi, chóng mặt, da nhợt nhạt, khó thở hoặc tim đập nhanh.

Nếu thường xuyên thấy lạnh kèm các dấu hiệu trên, nên đi khám sớm. Nội dung tiếp theo của bài viết này sẽ có trên trang sức khỏe ngày 30.3.

Thói quen buổi sáng ảnh hưởng đến tuổi thọ

Một thói quen đơn giản nhưng mang lại nhiều lợi ích là tiếp xúc ánh sáng tự nhiên vào buổi sáng.

Thói quen tiếp xúc ánh sáng tự nhiên vào buổi sáng rất tốt cho sức khỏe

Ánh sáng giúp điều chỉnh đồng hồ sinh học - hệ thống kiểm soát giấc ngủ, hormone và năng lượng trong ngày.

Tiến sĩ Andrew Huberman, nhà khoa học thần kinh, Đại học Stanford, Mỹ, khuyến nghị nên tiếp xúc ánh sáng tự nhiên khoảng 10 - 20 phút sau khi thức dậy để giúp cơ thể tỉnh táo hơn và ngủ tốt hơn vào ban đêm.

Ngoài ra, thói quen này còn giúp cải thiện tâm trạng và tăng khả năng tập trung.

Bạn có thể đi bộ nhẹ, đứng ban công hoặc ra ngoài trời buổi sáng. Nội dung tiếp theo của bài viết này sẽ có trên trang sức khỏe ngày 30.3.

Đừng vội bỏ vỏ chanh: “Kho dinh dưỡng” ít người biết

Vỏ chanh thường bị bỏ đi, nhưng theo nhiều nghiên cứu thì đây lại là phần chứa nhiều vitamin C, flavonoid và hợp chất chống ô xy hóa.

Nhiều nghiên cứu cho thấy vỏ chanh là một trong những phần giàu dinh dưỡng nhất của quả chanh

Những chất này giúp bảo vệ tế bào, hỗ trợ miễn dịch và có lợi cho tiêu hóa. Ngoài ra, chất xơ trong vỏ chanh còn giúp cải thiện hệ vi sinh đường ruột.

Tuy nhiên, cần rửa sạch vỏ chanh trước khi sử dụng và không nên dùng quá nhiều.

Bạn có thể tận dụng vỏ chanh trong món ăn hoặc đồ uống để tăng giá trị dinh dưỡng. Hãy bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe để xem thêm nội dung bài viết này bạn nhé!

Tin liên quan

Ngày mới với tin tức sức khỏe: Đậu phộng, đi bộ và cà phê - những phát hiện đáng chú ý

Ngày mới với tin tức sức khỏe: Đậu phộng, đi bộ và cà phê - những phát hiện đáng chú ý

Ngày mới với tin tức sức khỏe sẽ cùng điểm qua một số thông tin sức khỏe đáng chú ý liên quan đến chế độ ăn uống và vận động hằng ngày.

Ngày mới với tin tức sức khỏe: Bài tập kéo dài tuổi thọ và cách bảo vệ thận

Ngày mới với tin tức sức khỏe: Lợi ích của uống cà phê và tập thể dục

Khám phá thêm chủ đề

Ngày mới với tin tức sức khỏe bệnh thận Tay chân lạnh thói quen buổi sáng Phơi nắng Vỏ chanh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận