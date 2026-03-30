Ngày mới với tin tức sức khỏe: Dấu hiệu bệnh thận dễ bỏ qua

Tay chân lúc nào cũng lạnh: Coi chừng bệnh thận

Nhiều người thường xuyên cảm thấy lạnh tay chân nhưng lại chủ quan. Tuy nhiên, đây có thể là dấu hiệu liên quan đến bệnh thận mạn, đặc biệt khi đi kèm thiếu máu.

Ngoài cảm giác lạnh, còn nhiều triệu chứng là dấu hiệu cảnh báo của thiếu máu mà người bệnh thận cần chú ý, bao gồm: Mệt mỏi, đau đầu, khó ngủ... Ảnh minh họa: AI

Ở người bệnh thận, thận bị tổn thương sẽ làm giảm sản xuất hormone erythropoietin (EPO), khiến cơ thể không tạo đủ hồng cầu. Khi đó, lượng oxy vận chuyển bị suy giảm, dẫn đến cảm giác lạnh, nhất là ở tay chân.

Ngoài ra, người bệnh có thể gặp các triệu chứng như mệt mỏi, chóng mặt, da nhợt nhạt, khó thở hoặc tim đập nhanh.

Nếu thường xuyên thấy lạnh kèm các dấu hiệu trên, nên đi khám sớm.

Thói quen buổi sáng ảnh hưởng đến tuổi thọ

Một thói quen đơn giản nhưng mang lại nhiều lợi ích là tiếp xúc ánh sáng tự nhiên vào buổi sáng.

Thói quen tiếp xúc ánh sáng tự nhiên vào buổi sáng rất tốt cho sức khỏe Ảnh: AI

Ánh sáng giúp điều chỉnh đồng hồ sinh học - hệ thống kiểm soát giấc ngủ, hormone và năng lượng trong ngày.

Tiến sĩ Andrew Huberman, nhà khoa học thần kinh, Đại học Stanford, Mỹ, khuyến nghị nên tiếp xúc ánh sáng tự nhiên khoảng 10 - 20 phút sau khi thức dậy để giúp cơ thể tỉnh táo hơn và ngủ tốt hơn vào ban đêm.

Ngoài ra, thói quen này còn giúp cải thiện tâm trạng và tăng khả năng tập trung.

Bạn có thể đi bộ nhẹ, đứng ban công hoặc ra ngoài trời buổi sáng.

Đừng vội bỏ vỏ chanh: “Kho dinh dưỡng” ít người biết

Vỏ chanh thường bị bỏ đi, nhưng theo nhiều nghiên cứu thì đây lại là phần chứa nhiều vitamin C, flavonoid và hợp chất chống ô xy hóa.

Nhiều nghiên cứu cho thấy vỏ chanh là một trong những phần giàu dinh dưỡng nhất của quả chanh Ảnh: AI

Những chất này giúp bảo vệ tế bào, hỗ trợ miễn dịch và có lợi cho tiêu hóa. Ngoài ra, chất xơ trong vỏ chanh còn giúp cải thiện hệ vi sinh đường ruột.

Tuy nhiên, cần rửa sạch vỏ chanh trước khi sử dụng và không nên dùng quá nhiều.

Bạn có thể tận dụng vỏ chanh trong món ăn hoặc đồ uống để tăng giá trị dinh dưỡng.