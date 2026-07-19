Ngày mới với tin tức sức khỏe: Phát hiện thời điểm 'vàng' để ăn trứng

Bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe, bạn đọc còn có thể xem thêm các bài viết: Không chỉ cá hồi, nhiều loại cá cũng rất tốt cho người tập gym; Đi bộ sai cách dễ khiến đau khớp; Đau đầu đừng chỉ xoa dầu gió, dán cao...

Ăn trứng buổi sáng giúp no lâu hơn

Trứng từ lâu được xem là thực phẩm giàu dinh dưỡng, nhưng theo chuyên gia dinh dưỡng Roxana Ehsani (Mỹ), thời điểm ăn cũng rất quan trọng.

Chuyên gia cho biết nên ăn trứng vào buổi sáng Ảnh: P.H tạo từ Gemini

Ăn trứng vào bữa sáng giúp cơ thể nhận nguồn protein chất lượng cao cùng 9 axit amin thiết yếu, đồng thời bổ sung choline, vitamin D và vitamin nhóm B. Bữa sáng giàu protein còn giúp tăng cảm giác no, hạn chế thèm ăn và hỗ trợ kiểm soát cân nặng trong suốt cả ngày.

Hiệp hội Tim mạch Mỹ khuyến nghị người trưởng thành khỏe mạnh có thể ăn 1 quả trứng mỗi ngày, trong khi người mắc bệnh tim hoặc cholesterol cao nên hạn chế còn khoảng 4 lòng đỏ mỗi tuần. Nội dung tiếp theo của bài viết này sẽ có trên trang sức khỏe ngày 19.7.

Không chỉ cá hồi, nhiều loại cá cũng rất tốt cho người tập gym

Với người tập gym, cá là nguồn protein chất lượng cao giúp phục hồi và phát triển cơ bắp. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, người tập luyện cường độ trung bình nên ăn 2 - 4 bữa cá mỗi tuần.

Cá hồi, cá lóc đều là những món rất có lợi cho người tập gym ẢNH MINH HỌA: P.H tạo từ Gemini

Ngoài cá hồi, các loại cá biển như cá thu, cá mòi, cá trích rất giàu omega-3 - dưỡng chất có thể giúp giảm đau nhức cơ sau tập luyện.

Trong khi đó, các loại cá nước ngọt như cá lóc, cá rô phi hay cá diêu hồng lại cung cấp nhiều protein nhưng ít chất béo, rất phù hợp với người đang giảm mỡ hoặc kiểm soát cân nặng.

Các chuyên gia khuyến nghị nên kết hợp 1 - 2 bữa cá biển và 1 - 2 bữa cá nước ngọt mỗi tuần để tối ưu dinh dưỡng. Nội dung tiếp theo của bài viết này sẽ có trên trang sức khỏe ngày 19.7.

Đi bộ sai cách dễ khiến đau khớp

Đi bộ là môn vận động đơn giản nhưng nếu tập sai cách lại có thể khiến đầu gối và cổ chân chịu áp lực lớn.

Một trong những sai lầm phổ biến khi đi bộ là bước sải chân quá dài Ảnh minh họa: P.H tạo từ AI

Ba sai lầm phổ biến gồm: tăng cường độ quá nhanh, bước sải chân quá dài và vẫn tiếp tục đi bộ khi khớp đang đau.

Bác sĩ y học thể thao Nicholas Sgrignoli (Mỹ) lưu ý rằng đau kéo dài, sưng hoặc cứng khớp là dấu hiệu cơ thể cần nghỉ ngơi hoặc được thăm khám, thay vì cố tiếp tục tập luyện.

Người lớn tuổi, người thừa cân hoặc từng chấn thương khớp cần đặc biệt chú ý tăng cường độ từ từ, chọn giày phù hợp và lắng nghe tín hiệu của cơ thể. Hãy bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe để xem thêm nội dung bài viết này bạn nhé!