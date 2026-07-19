Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Ngày mới với tin tức sức khỏe: Phát hiện thời điểm 'vàng' để ăn trứng

M.Phúc
M.Phúc
'Không chỉ ăn gì mà ăn khi nào cũng ảnh hưởng đến sức khỏe. Nghiên cứu và các chuyên gia vừa chỉ ra thời điểm tốt nhất để ăn trứng'. Hãy bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe để xem thêm nội dung bài viết này!

Bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe, bạn đọc còn có thể xem thêm các bài viết: Không chỉ cá hồi, nhiều loại cá cũng rất tốt cho người tập gym; Đi bộ sai cách dễ khiến đau khớp; Đau đầu đừng chỉ xoa dầu gió, dán cao...

Ăn trứng buổi sáng giúp no lâu hơn

Trứng từ lâu được xem là thực phẩm giàu dinh dưỡng, nhưng theo chuyên gia dinh dưỡng Roxana Ehsani (Mỹ), thời điểm ăn cũng rất quan trọng.

Ngày mới với tin tức sức khỏe: Phát hiện thời điểm 'vàng' để ăn trứng - Ảnh 1.

Chuyên gia cho biết nên ăn trứng vào buổi sáng

Ảnh: P.H tạo từ Gemini

Ăn trứng vào bữa sáng giúp cơ thể nhận nguồn protein chất lượng cao cùng 9 axit amin thiết yếu, đồng thời bổ sung choline, vitamin D và vitamin nhóm B. Bữa sáng giàu protein còn giúp tăng cảm giác no, hạn chế thèm ăn và hỗ trợ kiểm soát cân nặng trong suốt cả ngày.

Hiệp hội Tim mạch Mỹ khuyến nghị người trưởng thành khỏe mạnh có thể ăn 1 quả trứng mỗi ngày, trong khi người mắc bệnh tim hoặc cholesterol cao nên hạn chế còn khoảng 4 lòng đỏ mỗi tuầnNội dung tiếp theo của bài viết này sẽ có trên trang sức khỏe ngày 19.7.

Không chỉ cá hồi, nhiều loại cá cũng rất tốt cho người tập gym

Với người tập gym, cá là nguồn protein chất lượng cao giúp phục hồi và phát triển cơ bắp. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, người tập luyện cường độ trung bình nên ăn 2 - 4 bữa cá mỗi tuần.

Ngày mới với tin tức sức khỏe: Phát hiện thời điểm 'vàng' để ăn trứng - Ảnh 2.

Cá hồi, cá lóc đều là những món rất có lợi cho người tập gym

ẢNH MINH HỌA: P.H tạo từ Gemini

Ngoài cá hồi, các loại cá biển như cá thu, cá mòi, cá trích rất giàu omega-3 - dưỡng chất có thể giúp giảm đau nhức cơ sau tập luyện.

Trong khi đó, các loại cá nước ngọt như cá lóc, cá rô phi hay cá diêu hồng lại cung cấp nhiều protein nhưng ít chất béo, rất phù hợp với người đang giảm mỡ hoặc kiểm soát cân nặng.

Các chuyên gia khuyến nghị nên kết hợp 1 - 2 bữa cá biển1 - 2 bữa cá nước ngọt mỗi tuần để tối ưu dinh dưỡng. Nội dung tiếp theo của bài viết này sẽ có trên trang sức khỏe ngày 19.7.

Đi bộ sai cách dễ khiến đau khớp

Đi bộ là môn vận động đơn giản nhưng nếu tập sai cách lại có thể khiến đầu gối và cổ chân chịu áp lực lớn.

Ngày mới với tin tức sức khỏe: Phát hiện thời điểm 'vàng' để ăn trứng - Ảnh 3.

Một trong những sai lầm phổ biến khi đi bộ là bước sải chân quá dài

Ảnh minh họa: P.H tạo từ AI

Ba sai lầm phổ biến gồm: tăng cường độ quá nhanh, bước sải chân quá dài và vẫn tiếp tục đi bộ khi khớp đang đau.

Bác sĩ y học thể thao Nicholas Sgrignoli (Mỹ) lưu ý rằng đau kéo dài, sưng hoặc cứng khớp là dấu hiệu cơ thể cần nghỉ ngơi hoặc được thăm khám, thay vì cố tiếp tục tập luyện.

Người lớn tuổi, người thừa cân hoặc từng chấn thương khớp cần đặc biệt chú ý tăng cường độ từ từ, chọn giày phù hợp và lắng nghe tín hiệu của cơ thể. Hãy bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe để xem thêm nội dung bài viết này bạn nhé!

Tin liên quan

Ngày mới với tin tức sức khỏe: Bài tập kéo dài tuổi thọ và cách bảo vệ thận

Ngày mới với tin tức sức khỏe: Bài tập kéo dài tuổi thọ và cách bảo vệ thận

Ngày mới với tin tức sức khỏe sẽ cùng điểm qua một số thông tin đáng chú ý liên quan đến việc kiểm soát đường huyết, vấn đề kéo dài tuổi thọ và cách bảo vệ thận.

Ngày mới với tin tức sức khỏe: Lợi ích của uống cà phê và tập thể dục

Ngày mới với tin tức sức khỏe: Uống nước ép này buổi sáng giúp hạ huyết áp

Khám phá thêm chủ đề

Ngày mới với tin tức sức khỏe ăn trứng buổi sáng cá hồi cá tốt cho người tập gym đi bộ sai cách Người lớn tuổi

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận