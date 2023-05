Ngày mới với tin tức sức khỏe: Không đậy nắp tuýp kem đánh răng có sao?

Bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe, bạn đọc còn có thể xem thêm các bài viết: Mắt quầng thâm, khi nào là dấu hiệu cần đi bác sĩ khám?; 3 nguồn protein thực vật cực tốt cho sức khỏe ngoài đậu nành; Trái cây giải nhiệt mùa hè: Dưa gang ngừa cảm nắng, bưởi tăng đề kháng...

Bạn có hay quên đậy nắp tuýp kem đánh răng?

Nhiều người có thói quen không đậy nắp tuýp kem đánh răng sau khi sử dụng. Nếu bạn cũng nằm trong số đó, thì cần phải xem xét lại thói quen của mình.

Các nha sĩ nói rằng thói quen không đậy nắp tuýp kem đánh răng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe răng miệng của bạn. Vậy điều gì xảy ra nếu bạn mở nắp kem đánh răng?

Nhiều người có thói quen không đậy nắp tuýp kem đánh răng sau khi sử dụng

Shutterstock

Theo tiến sĩ Bill Dorfman, nha sĩ tại Trung tâm Nha khoa DDS Century City Aesthetic Dentistry (Mỹ), tuýp kem đánh răng để mở là "nơi sinh sản của vi khuẩn".

Tương tự, tiến sĩ Lauren Becker, nha sĩ tại Nha khoa Lauren Becker (Mỹ), cũng giải thích: Để tuýp kem đánh răng mở, không đậy nắp hoặc đậy lỏng lẻo, có thể thu hút vi khuẩn. Điều này có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể. Ví dụ: Nếu không đậy nắp tuýp kem đánh răng trong phòng tắm, vi khuẩn trong nhà vệ sinh có thể xâm nhập vào.

Chưa hết, theo tiến sĩ Dorfman, nghiên cứu đã tìm thấy cả vi khuẩn và nấm phát triển trong kem đánh răng không đóng nắp. Bạn đọc có thể xem thêm nội dung bài viết này trên trang sức khỏe ngày 14.5.

Mắt quầng thâm, khi nào là dấu hiệu cần đi bác sĩ khám?

Mất ngủ kéo dài sẽ khiến mắt có quầng thâm. Nhưng nếu ngủ đủ giấc mà mắt vẫn có quầng thâm thì cần phải tìm ra nguyên nhân gốc rễ của vấn đề. Vùng da quanh mắt bị sẫm màu có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân.

Ngoài thiếu ngủ, dị ứng và một số bệnh tiềm ẩn nghiêm trọng cũng có thể gây quầng thâm. Một nguyên nhân khác là do chấn thương vùng đầu.

Mắt bị quầng thâm có thể do mất ngủ, hoặc bệnh lý tiềm ẩn SHUTTERSTOCK

Quầng thâm quanh mắt do chấn thương hoặc bệnh tiềm ẩn còn được gọi là mắt gấu trúc. Vùng sẫm màu quanh mắt là do các mạch máu dưới da bị vỡ, dẫn đến bầm tím. Tình trạng này rất khác với quầng thâm do thiếu ngủ, vốn không liên quan gì đến xuất huyết mạch máu.

Mắt gấu trúc là dấu hiệu của vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Nếu mắt quầng thâm kèm theo các triệu chứng như xuất hiện cục u bất thường, chóng mặt, buồn nôn, chảy dịch từ mũi, tai thì cần phải đến bệnh viện càng sớm càng tốt. Bác sĩ sẽ xác định nguyên nhân cơ bản và kịp thời can thiệp. Nội dung tiếp theo của bài viết này sẽ có trên trang sức khỏe ngày 14.5.

3 nguồn protein thực vật cực tốt cho sức khỏe ngoài đậu nành

Các món làm từ đậu nành như tàu hũ, sữa đậu nành được xem là món giàu protein. Nhưng ngoài đậu nành vẫn có nhiều loại thực vật giàu protein khác rất tốt cho sức khỏe.

Khi nói đến ăn chay thì mọi người sẽ thường nhắc đến chế độ ăn thuần chay và ăn chay thông thường. Chế độ ăn thuần chay khuyến khích ăn các loại thực phẩm có nguồn gốc thực vật.

Đậu phộng chứa hàm lượng dinh dưỡng dồi dào, trong đó có protein, có thể thay thế hoặc dùng song song với đậu nành SHUTTERSTOCK

Các món làm từ đậu nành rất phổ biến, giàu protein thực vật và nhiều dưỡng chất khác. Ngoài đậu nành, mọi người hoàn toàn có thể nạp protein từ các loại thực vật sau:



Đậu xanh. Trong 100 gram, nếu đậu nành có 36 gram protein thì đậu xanh có 24 gram protein. Dù đậu xanh không giàu protein như đậu nành nhưng mức này vẫn được xem là cao.

Không những vậy, đậu xanh còn có vitamin C, B6, natri, kali, sắt, canxi và nhiều dưỡng chất khác. Có rất nhiều cách để chế biến đậu xanh, từ luộc, nấu chè, bột tán nhuyễn hay xôi. Lưu ý với những người đang giảm cân thì các món làm từ đậu xanh cần hạn chế đường. Hãy bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe để xem thêm nội dung bài viết này bạn nhé!