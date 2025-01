Ngày mới với tin tức sức khỏe: Loại nước ép giúp gan khỏe

Bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe, bạn đọc còn có thể xem thêm các bài viết: Người bệnh tiểu đường có nên ăn mứt, lưu ý gì dịp tết? Lợi ích sức khỏe bất ngờ của ớt chuông được khoa học chứng minh; Những món tiếp khách ngày tết không ngờ giảm cholesterol, ngừa đau tim cực hay...

Muốn gan khỏe, hãy thử uống nước ép củ dền

Gan hoạt động liên tục để giải độc máu, đưa chất thải ra khỏi cơ thể cùng với nhiều chức năng thiết yếu khác. Nước ép củ dền được khoa học chứng minh là có thể cải thiện sức khỏe gan, giúp gan hoạt động tốt.

Củ dền là phần rễ phình to của cây dền. Đây là một loại củ giàu dinh dưỡng và thường được sử dụng trong nấu ăn hay làm nước ép. Củ dền nhỏ thường có vị ngọt hơn, trong khi củ lớn sẽ có nhiều chất xơ.

Nước ép củ dền chứa các dưỡng chất rất có lợi cho sức khỏe gan ẢNH: AI

Củ dền chứa chất chống ô xy hóa betaine, được khoa học chứng minh là rất có lợi cho gan. Tác động đầu tiên cần nhắc đến của củ dền là giảm lượng mỡ tích tụ trong gan, nhờ đó ngăn ngừa hoặc làm giảm nguy cơ phát triển bệnh gan.

Ngoài ra, một số bằng chứng nghiên cứu cho thấy hợp chất tự nhiên betaine trong củ dền có thể giúp giảm tình trạng men gan cao. Điều này là do betaine có đặc tính chống ô xy hóa, giúp bảo vệ tế bào gan khỏi các gốc tự do và viêm nhiễm. Trong khi đó, viêm nhiễm sẽ làm tăng men gan. Không những vậy, betaine tham gia vào quá trình tổng hợp S-adenosylmethionine (SAMe), một hợp chất cần thiết cho quá trình giải độc gan.

Trong một nghiên cứu công bố trên chuyên san Frontiers in Nutrition, các nhà khoa học đã yêu cầu các tình nguyện viên dùng 250 mg chất bổ sung betaine mỗi ngày, liên tục trong 12 tuần. Kết quả cho thấy những thay đổi tích cực ở gan. Cụ thể, mức cholesterol "xấu" LDL trong cơ thể đã giảm, mức cholesterol "tốt" HDL tăng lên. Nội dung tiếp theo bài viết này sẽ có trên trang sức khỏe ngày 21.1.

Ớt chuông: Lợi ích sức khỏe bất ngờ được khoa học chứng minh

Ớt chuông có vị ngọt nhẹ và không cay như ớt trái thông thường. Loại thực vật này có nhiều màu khác nhau, từ đỏ, vàng đến xanh. Ớt chuông chứa rất nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe.

Một chén ớt chuông thái nhỏ chứa chưa đến 30 calo nhưng lại cung cấp đến 120 mg vitamin C, 1,28 gram protein cùng vitamin A, E, kali, magiê, canxi và nhiều dưỡng chất khác.

Ớt chuông chứa nhiều dưỡng chất có lợi, giúp ngăn ngừa ung thư và giảm cholesterol trong máu ẢNH: AI

Một trong những dưỡng chất có lợi nhất trong ớt chuông là chất chống ô xy hóa. Những chất chống ô xy hóa này giúp bảo vệ tế bào khỏi tác động của các gốc tự do có hại, nhờ đó giúp giảm nguy cơ ung thư.

Trong một nghiên cứu công bố trên chuyên san Antioxidants, các nhà khoa học phát hiện chất chống ô xy hóa carotenoid có tác dụng bảo vệ tế bào tim, giúp giảm nồng độ cholesterol "xấu" LDL và chất béo trung tính. Lợi ích này xuất hiện ở mọi loại ớt chuông, bất kể màu sắc.

Trong khi đó, một nghiên cứu công bố trên chuyên san Advances in Nutrition phát hiện tác nhân chủ yếu giúp ớt chuông giảm cholesterol trong máu là nhờ hàm lượng chất xơ hòa tan. Khi vào ruột, chất xơ hòa tan sẽ liên kết với cholesterol, nhờ đó ngăn ruột hấp thụ cholesterol.

Lượng chất xơ hòa tan này còn có tác dụng cải thiện quá trình tiêu hóa, giúp ngăn ngừa táo bón và duy trì sự cân bằng lợi khuẩn trong ruột. Ngoài ra, ớt chuông cũng giàu vitamin A và beta-carotene. Đây là hai chất có tác dụng bảo vệ mắt và ngăn ngừa các vấn đề về mắt như thoái hóa điểm vàng và đục thủy tinh thể. Nội dung tiếp theo của bài viết này sẽ có trên trang sức khỏe ngày 21.1.

Những món tiếp khách ngày tết không ngờ giảm cholesterol, ngừa đau tim cực hay

Có 3 món ăn vặt thường có mặt trên bàn tiếp khách ngày tết, được khoa học chứng thực có thể là bí mật để hạ cholesterol trong máu.

Cholesterol cao là mối quan tâm lớn đối với sức khỏe, ước tính cứ 5 người lớn thì có 2 người bị ảnh hưởng. Theo thời gian, cholesterol có thể tích tụ, dẫn đến tắc nghẽn và khiến động mạch cứng và hẹp lại. Từ đó có thể gây ra đau tim và đột quỵ.

Rất may là một số loại thực phẩm được các cơ quan y tế khuyên nên bổ sung nhiều hơn vào chế độ ăn uống. Điều thú vị là những thứ này thường có trên bàn tiếp khách ngày tết của nhiều gia đình.

Nhâm nhi hạt điều, hạt dẻ cười có thể giúp giảm cả cholesterol tổng, cholesterol xấu và chất béo trung tính ẢNH MINH HỌA: AI

Hạt điều, hạt dẻ cười. Đây là món ăn nhẹ tuyệt vời để giúp duy trì mức cholesterol lành mạnh. Các chuyên gia tại Phòng khám Mayo Clinic (Mỹ) cho rằng tiêu thụ một nắm hạt mỗi ngày có thể có lợi.

Hạnh nhân và các loại hạt khác có thể cải thiện cholesterol trong máu. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng quả óc chó, chứa chất béo omega-3, có thể giúp bảo vệ tim và giảm nguy cơ đau tim cho người bệnh tim. Tuy nhiên, hạt chứa nhiều calo, vì vậy chỉ nên ăn một nắm mỗi ngày.

Nghiên cứu đăng trên tạp chí Nutrients năm 2023, bao gồm 19 bài đánh giá và thử nghiệm, đã chỉ ra rằng các loại hạt có khả năng phá vỡ cholesterol rất mạnh. Kết quả cho thấy nhâm nhi quả óc chó, hạnh nhân, hạt điều, đậu phộng và hạt dẻ cười có thể giúp giảm cả cholesterol tổng, cholesterol xấu và chất béo trung tính.

Hạt bí, hạt hướng dương. Cô Emily Schmidt, chuyên gia dinh dưỡng của Mayo Clinic, lưu ý: Các loại hạt này có tác dụng kép, vừa có chất xơ vừa chứa chất béo không bão hòa.