Ngày mới với tin tức sức khỏe: Những loại trái cây giúp giảm nguy cơ ung thư

Bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe, bạn đọc còn có thể xem thêm các bài viết: Lập hàng rào chặn thuốc giả; Mệt mỏi khi làm việc, khi nào là do kiệt sức vì nóng?; Phát hiện chế độ ăn tốt cho tim mạch, bảo vệ xương khớp...

3 loại trái cây làm giảm nguy cơ ung thư đại trực tràng

Ung thư đại trực tràng là một trong những loại ung thư phổ biến và gây tử vong hàng đầu trên toàn thế giới. Thói quen sinh hoạt và chế độ ăn uống đóng vai trò then chốt trong việc hình thành bệnh.

Nhiều nghiên cứu xác nhận tầm quan trọng của một số loại trái cây với việc giảm nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng. Lợi ích này có được là nhờ hàm lượng chất xơ, chất chống ô xy hóa và các hợp chất chống viêm dồi dào trong trái cây.

Táo và kiwi là những loại trái cây giàu dưỡng chất, có thể giúp ngăn ngừa nguy cơ ung thư đại trực tràng ẢNH: AI

Những loại trái cây giúp giảm nguy cơ ung thư đại trực tràng có thể kể đến gồm:

Dưa hấu. Dưa hấu không chỉ ngon miệng, giải nhiệt mà còn mang lại nhiều lợi ích sức khỏe, đặc biệt là phòng ngừa ung thư. Một phân tích tổng hợp trên chuyên san World Journal of Gastroenterology cho thấy những người ăn nhiều dưa hấu có thể giảm tới 26% nguy cơ mắc ung thư đại tràng.

Tác dụng bảo vệ này chủ yếu là nhờ hàm lượng cao chất chống ô xy hóa lycopene trong dưa hấu. Lycopene được chứng minh có khả năng ức chế sự phát triển của tế bào ung thư đại tràng bằng cách điều chỉnh đường truyền tín hiệu PI-3K, một cơ chế quan trọng với sự phát triển của ung thư.

Táo. Táo là loại trái cây giàu chất xơ và chất chống ô xy hóa polyphenol và nhiều hợp chất có kháng viêm khác. Một số bằng chứng nghiên cứu phát hiện ăn nhiều táo giúp giảm 25% nguy cơ mắc ung thư đại tràng.

Điều này là do các thành phần trong táo, đặc biệt là vỏ, có thể ức chế sự phát triển của tế bào ung thư và thúc đẩy quá trình tự chết của tế bào ung thư đại tràng. Nội dung tiếp theo của bài viết này sẽ có trên trang sức khỏe ngày 20.4.

Mệt mỏi khi làm việc: Khi nào là do kiệt sức vì nóng?

Nếu một người cảm thấy mệt mỏi bất thường, chóng mặt, cáu gắt tại nơi làm việc, đặc biệt vào những tháng nắng nóng, thì nguyên nhân không đơn thuần chỉ là do căng thẳng. Đó có thể là do ảnh hưởng của kiệt sức do nhiệt.

Nhiệt độ phòng làm việc không đủ mát, quần áo thoáng khí kém vẫn có thể gây kiệt sức do nhiệt ẢNH: AI

Kiệt sức do nhiệt xảy ra khi cơ thể bị quá nóng do tiếp xúc lâu dài với nhiệt độ cao, đặc biệt khi kết hợp với độ ẩm cao và hoạt động thể chất. Đây là một trong những vấn đề phổ biến nhất do nắng nóng gây ra. Kiệt sức do nhiệt nếu không kịp thời xử lý có thể dẫn đến sốc nhiệt.

Các triệu chứng thường thấy của kiệt sức do nhiệt là đổ mồ hôi nhiều, tim đập nhanh, chóng mặt, nhức đầu, buồn nôn và chuột rút cơ. Nhiệt độ môi trường quá cao có thể khiến cơ chế làm mát tự nhiên của cơ thể, chẳng hạn như đổ mồ hôi, bị quá tải. Cơ thể không thể điều chỉnh thân nhiệt một cách hiệu quả. Kết quả là thân nhiệt tăng cao, thậm chí dẫn đến sốc nhiệt nếu không can thiệp kịp thời. Nội dung tiếp theo của bài viết này sẽ có trên trang sức khỏe ngày 20.4.

Phát hiện chế độ ăn tốt cho tim mạch, bảo vệ xương khớp

Chế độ ăn uống tập trung vào 4 nhóm thực phẩm như: Rau, trái cây, cá béo và ngũ cốc nguyên hạt có tác dụng bảo vệ chống lại tử vong do tim mạch và nguy cơ gãy xương.

Nhằm đánh giá mối liên hệ giữa chế độ dinh dưỡng và tỷ lệ tử vong do bệnh tim mạch và gãy xương ở người lớn tuổi, các nhà khoa học tại Đại học Southampton (Anh), đã tiến hành nghiên cứu bao gồm 2.997 người tham gia ở độ tuổi trung bình khoảng 66. Những người tham gia được kiểm tra sức khỏe và trả lời về tần suất chế độ ăn uống, cũng như thói quen hút thuốc, bệnh tiểu đường, huyết áp cao và tập thể dục.

Tập trung vào 4 nhóm thực phẩm: Rau, trái cây, cá béo và ngũ cốc nguyên hạt có tác dụng bảo vệ chống lại tử vong do tim mạch và nguy cơ gãy xương Ảnh: AI

Các kiểu ăn uống được đánh giá qua tần suất tiêu thụ hằng tuần của các nhóm thực phẩm.

Trong đó, chế độ ăn uống lành mạnh hay còn gọi là chế độ ăn uống thận trọng - được mô tả là chế độ ăn tập trung vào 4 nhóm thực phẩm sau: Rau, trái cây, cá béo và ngũ cốc nguyên hạt. Đồng thời tiêu thụ ít khoai tây chiên, bánh mì trắng, các sản phẩm từ sữa nguyên kem và đường.

Kết quả đã phát hiện tuân thủ chặt chẽ chế độ ăn uống lành mạnh, tập trung vào 4 nhóm thực phẩm kể trên và tránh các loại thực phẩm kém lành mạnh được nêu, có tác dụng bảo vệ chống lại tử vong do tim mạch và nguy cơ gãy xương, theo trang tin y khoa News Medical.

Nghiên cứu cũng cho thấy những người tuân thủ chặt chẽ nhất chế độ ăn lành mạnh đã tăng mức độ hoạt động thể chất lên 6% so với người ít tuân thủ.

Trong khi ít hoạt động thể chất, hút thuốc lá và huyết áp cao làm tăng nguy cơ gãy xương, thì tuân thủ chặt chẽ chế độ ăn uống lành mạnh giúp tăng mức độ hoạt động thể chất và giảm tỷ lệ hút thuốc. Hãy bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe để xem thêm nội dung bài viết này bạn nhé!