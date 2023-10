Ngày mới với tin tức sức khỏe: Những lưu ý khi bổ sung vitamin

Bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe, bạn đọc còn có thể xem thêm các bài viết: Bảo quản nước mắm chua ngọt thế nào để dùng được lâu?; Dấu hiệu vào buổi sáng cảnh báo bệnh tim; Viêm khớp ở đàn ông và phụ nữ khác nhau như thế nào?...

Điều gì xảy ra với cơ thể nếu lạm dụng bổ sung vitamin?

Khi muốn tăng cường một dưỡng chất nào đó cho cơ thể, lựa chọn tốt nhất là ăn thực phẩm tự nhiên. Bổ sung vitamin chỉ cần khi chế độ ăn hằng ngày không thể cung cấp đủ. Trong một số trường hợp, lạm dụng viên bổ sung vitamin, đặc biệt là dùng quá liều, có thể gây hại cho sức khỏe.

Lạm dụng viên bổ sung vitamin sẽ gây đau dạ dày, nôn mửa, chóng mặt và nhiều tác dụng phụ khác SHUTTERSTOCK

Nếu nạp quá nhiều vitamin, cơ thể có thể xuất hiện những triệu chứng sau:

Chóng mặt do quá nhiều vitamin A. Vitamin A có đặc tính chống ô xy hóa và cần thiết cho thị lực, sự phát triển khỏe mạnh của tế bào và khả năng sinh sản. Tuy nhiên, nạp quá nhiều vitamin A có thể gây hại.

Tổ chức y tế phi lợi nhuận Mayo Clinic (Mỹ) cho biết nạp quá 200 mg vitamin A trong một lần có thể dẫn đến buồn nôn, ói mửa, mờ mắt và chóng mặt. Trong trường hợp nạp vitamin A dù lượng ít hơn rất nhiều là khoảng 10 mg/ngày nhưng nếu kéo dài cũng có thể dẫn đến đau khớp, xương, kích ứng da, loãng xương và tổn thương gan.

Sỏi thận do thừa vitamin C. Một trong những lợi ích lớn nhất của vitamin C là giúp củng cố miễn dịch. Các loại thực phẩm giàu vitamin C là cam, quýt, cà rốt, cà chua, thơm và ớt chuông đỏ.

Tuy nhiên, nếu dư thừa vitamin C sẽ dẫn đến các vấn đề về dạ dày, từ chuột rút, ợ chua, buồn nôn, ói mửa và tiêu chảy. Nếu nạp quá 1.000 mg/ngày trong thời gian dài sẽ làm tăng nguy cơ có sỏi thận. Nội dung tiếp theo của bài viết này sẽ có trên trang sức khỏe ngày 1.11.

Dấu hiệu vào buổi sáng cảnh báo bệnh tim

Một giấc ngủ ngon rất quan trọng với sức khỏe thể chất và tinh thần. Vì khi ngủ ngon, chúng ta thức dậy với cảm giác sảng khoái và dễ chịu. Nhưng nếu ngay cả có giấc ngủ ngon mà thức dậy với một số biểu hiện bất thường thì có thể là dấu hiệu cảnh báo bệnh tim.

Một số người khi vừa thức dậy dù chỉ mới làm những việc nhẹ nhàng như hít thở sâu, đưa tay tắt báo thức thì bỗng dưng thấy tim đập nhanh và thở hổn hển. Điều này có thể khiến người mắc lo lắng.

Tim đập nhanh sau khi ngủ dậy có thể do tác động của rượu bia nhưng cũng có nguyên nhân khác là căng thẳng, rung tâm nhĩ SHUTTERSTOCK

Có nhiều nguyên nhân khiến nhịp tim đập nhanh vào buổi sáng. Nguyên nhân thông thường có thể là do tác động của rượu bia, món ăn nhiều đường hay lượng caffeine đã uống vào tối hôm trước.

Nghiên cứu công bố trên chuyên san Cochrane Database of Systematic Reviews cho thấy uống rượu bia trước khi ngủ có thể làm tăng nhịp tim thêm 5 nhịp/phút. Khi uống ít, thời gian tăng nhịp tim có thể kéo dài khoảng 6 giờ. Tuy nhiên, nếu uống nhiều thì tác dụng này lên đến 24 giờ.

Ăn quá nhiều tinh bột trắng hay đồ ngọt sẽ khiến lượng đường trong máu tăng cao, dẫn đến tăng nhịp tim. Biểu hiện của tình trạng này là không chỉ nhịp tim tăng vọt mà cơ thể còn đổ nhiều mồ hôi. Ngoài ra, uống nhiều thức uống có chứa caffeine vào buổi tối cũng sẽ làm tăng nhịp tim, khiến dễ giật mình vào nửa đêm. Bạn đọc có thể xem thêm nội dung bài viết này trên trang sức khỏe ngày 1.11.

Viêm khớp ở đàn ông và phụ nữ khác nhau như thế nào?

Viêm khớp là vấn đề sức khỏe mạn tính có thể xuất hiện với bất kỳ ai, bất kể giới tính. Tuy nhiên, giữa đàn ông và phụ nữ thì viêm khớp sẽ có một số tác động khác nhau. Từ đó, những lưu ý khi chăm sóc và điều trị cũng sẽ có đôi chút khác biệt.

Nhiều bằng chứng nghiên cứu tiết lộ cách mà bệnh ảnh hưởng đến đàn ông và phụ nữ có thể khác nhau. Những sự khác biệt này không chỉ ở triệu chứng thể chất mà còn cách mà người bệnh đáp ứng với phương pháp điều trị.

Viêm khớp thường khiến phụ nữ đau nhiều hơn, trong khi bệnh có xu hướng tiến triển nhanh hơn ở nam giới SHUTTERSTOCK

Các thống kê cho thấy phụ nữ có nhiều khả năng mắc bệnh viêm khớp hơn nam giới. Ví dụ, bệnh viêm khớp dạng thấp xuất hiện ở phụ nữ nhiều gấp từ 2-3 lần so với nam giới. Các nhà khoa học vẫn chưa biết rõ nguyên nhân của hiện tượng này. Tuy nhiên, giả thuyết cho rằng có thể là do sự mất cân bằng nội tiết và yếu tố di truyền.

Không những vậy, viêm khớp ảnh hưởng đến 2 giới cũng khác nhau. Cơn đau ở khớp ở phụ nữ có xu hướng lan rộng hơn, triệu chứng dữ dội hơn, dễ bị cứng và sưng khớp vào buổi sáng.

Không những vậy, viêm khớp ảnh hưởng đến 2 giới cũng khác nhau. Cơn đau ở khớp ở phụ nữ có xu hướng lan rộng hơn, triệu chứng dữ dội hơn, dễ bị cứng và sưng khớp vào buổi sáng.

Trong khi đó, các triệu chứng ở nam giới lại tiến triển nhanh hơn phụ nữ. Những sự khác biệt giữa 2 giới này có thể ảnh hưởng lâu dài đến phương pháp cũng như kết quả điều trị của bệnh.