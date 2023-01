Ngày mới với tin tức sức khỏe: Phát hiện cách chạy bộ giúp kéo dài tuổi thọ

Bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe, bạn đọc còn có thể xem thêm các bài viết: Phát hiện một siêu chủng lậu mới kháng nhiều loại kháng sinh; Nam giới có con ở độ tuổi nào là tốt nhất?; Nhận biết các triệu chứng ung thư ruột...

Nghiên cứu tiết lộ cách chạy tốt nhất cho tim mạch, kéo dài tuổi thọ

Tiến sĩ Rajesh M. Parikh, Giám đốc Nghiên cứu Y khoa tại Trung tâm Nghiên cứu Mumbai’s Jaslok Hospital & Research Centre (Ấn Độ), cho biết chạy vừa phải tốt cho tim mạch và có hiệu quả kéo dài tuổi thọ hơn so với chạy quá nhiều.

Chạy điều độ rất tốt cho sức khỏe, nghiên cứu cho thấy chạy bộ hoặc đi bộ 30 phút có thể cải thiện lưu lượng máu, cung cấp năng lượng và oxy cho não, góp phần mang lại sức khỏe tốt hơn.

Đặc biệt, nghiên cứu được công bố trên tạp chí y khoa Journal of the American College of Cardiology, đã chứng minh chạy bộ giúp giảm đáng kể nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân ngay cả khi chỉ chạy chậm 5 - 10 phút mỗi ngày.

Nghiên cứu của Đan Mạch mang tên The Copenhagen City Heart Study - một nghiên cứu dân số lớn về tim mạch, bao gồm 12.036 người tham gia, được theo dõi trong 35 năm, đã phát hiện những người chạy bộ đã giảm được 44% nguy cơ tử vong một cách đáng kinh ngạc, kéo dài thêm 6 năm về tuổi thọ.

Phát hiện một siêu chủng lậu mới kháng nhiều loại kháng sinh

Các quan chức y tế Mỹ cho biết một siêu chủng lậu mới kháng cả 5 loại kháng sinh đã được phát hiện ở Mỹ.

Các quan chức y tế Mỹ đang báo động một chủng bệnh lậu mới được phát hiện vào tuần trước ở Massachusetts đang có dấu hiệu kháng với tất cả các loại thuốc được khuyến cáo điều trị.





Thông cáo báo chí từ ngành y tế tiểu bang Massachusetts cho hay có 2 trường hợp bệnh lậu kháng thuốc hoặc khó điều trị với cả 5 loại kháng sinh.

Thông cáo báo chí từ ngành y tế tiểu bang Massachusetts cho hay có 2 trường hợp bệnh lậu kháng thuốc hoặc khó điều trị với cả 5 loại kháng sinh.

Mặc dù cả hai trường hợp cuối cùng đều được chữa khỏi bằng ceftriaxone - một loại kháng sinh hiện được khuyên dùng để điều trị bệnh lậu - nhưng vi khuẩn này kháng thuốc hơn bình thường, theo một cảnh báo mà Bộ Y tế Công cộng Massachusetts gửi cho các bác sĩ.

Nam giới có con ở độ tuổi nào là tốt nhất?

Đàn ông có thể tiếp tục sản xuất “tinh binh” trong suốt cuộc đời của họ, nhưng cả số lượng và chất lượng đều giảm, gây ra các vấn đề về khả năng sinh sản. Do đó, điều quan trọng cần biết là có một khung tuổi nhất định là thời điểm tốt nhất để họ có thể trở thành cha.

Nhiều người nghĩ rằng đàn ông tuổi nào cũng có thể có con. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng theo tuổi tác, số lượng và chất lượng “tinh binh” suy giảm, và ở góc độ sinh học, có một khung tuổi thích hợp nhất để làm cha.

Các chuyên gia cho rằng thời điểm thích hợp nhất để làm cha là từ cuối độ tuổi 20 đến đầu 30, và sau tuổi này có thể gặp đôi chút khó khăn nếu muốn có con.

Nam giới trên 40 tuổi có thể cảm thấy vô cùng khó khăn khi sinh con vì khả năng vô sinh tăng lên đến mức cao nhất ở tuổi này.

Nam giới trên 40 tuổi có thể cảm thấy vô cùng khó khăn khi sinh con vì khả năng vô sinh tăng lên đến mức cao nhất ở tuổi này.

Các chuyên gia nói rằng theo tuổi tác, các "tinh binh" trải qua các đột biến di truyền do các vấn đề về môi trường và ADN có thể bị hỏng. Nó ảnh hưởng đến cơ hội sinh sản, ngoài việc tạo ra nguy cơ mắc các bệnh tiềm ẩn ở những đứa trẻ sau này.