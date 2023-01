Ngày mới với tin tức sức khỏe: Giảm nhanh mức cholesterol cao bằng thực phẩm này

Bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe, bạn đọc còn có thể xem thêm các bài viết: Làm sao để biết số cân giảm được là mỡ thừa hay nước?; Cách phân biệt cơn sốt là do vi khuẩn hay virus; Người phụ nữ bị sư tử vồ do leo rào vào vườn thú lúc say rượu...

Bị cholesterol cao, hãy thêm thứ này vào bữa ăn của bạn

Chuyên gia cho biết có loại gia vị chứa chất chống oxy hóa 'mạnh mẽ' có thể giúp giảm mức cholesterol trong máu.

Mức cholesterol cao, nếu không được điều trị, có thể gây hậu quả nghiêm trọng, bởi cholesterol có thể tích tụ trong mạch máu, dẫn đến nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ. Do đó, duy trì cholesterol ở mức thấp là cực kỳ quan trọng.

Có những thực phẩm gây ra mức cholesterol cao, nhưng cũng có những thực phẩm có tác dụng ngược lại.

Bác sĩ Deborah Lee, làm việc tại nhà thuốc trực tuyến Dr Fox (Anh), giải thích: Tỏi có chứa allicin, một chất chống oxy hóa mạnh có đặc tính hạ lipid máu. Ăn 0,5 - 1 tép tỏi mỗi ngày giúp giảm đến 10% mức cholesterol. Bạn đọc có thể xem thêm nội dung bài viết này trên trang sức khỏe ngày 27.1.2023.

Làm sao để biết số cân giảm được là mỡ thừa hay nước?

Có nhiều nguyên nhân khiến mọi người muốn giảm cân, từ tăng cường sức khỏe, cải thiện vóc dáng hay mặc vừa vài bộ đồ đẹp. Nhưng khi giảm cân thành công, không phải lúc nào trọng lượng giảm được cũng là mỡ thừa.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ cho rằng chỉ cần giảm từ 5 đến 10% tổng trọng lượng cơ thể thì sẽ mang lại rất nhiều lợi ích sức khỏe, từ giảm nồng độ cholesterol, hạ huyết áp đến cải thiện đường huyết.





Mục tiêu giảm cân của mỗi người sẽ khác nhau. Có người muốn giảm cân từ từ với tốc độ 1-2 kg/tháng. Để làm được điều này, họ sẽ thay đổi chế độ ăn theo hướng lành mạnh hơn, ăn nhiều rau củ, trái cây, tập luyện thể thao thường xuyên và kiểm soát căng thẳng.

Trong khi đó, có người lại muốn giảm cân càng nhanh càng tốt. Họ ăn kiêng khắt khe, tập luyện với cường độ cao, thậm chí là dùng thuốc. Với cách này, họ có thể giảm nhiều kg mỗi tháng. Nội dung tiếp theo của bài viết này sẽ có trên trang sức khỏe ngày 27.1.2023.

Cách phân biệt cơn sốt là do vi khuẩn hay virus

Sốt thường không phải là tín hiệu vui vì nó cho thấy cơ thể đang mắc bệnh. Hai trong số những tác nhân gây bệnh phổ biến nhất là vi khuẩn và virus. Ngoài những điểm chúng giống nhau thì cơn sốt do vi khuẩn và virus sẽ có những điểm khác biệt.

Sốt là tình trạng mà nhiệt độ cơ thể tăng cao hơn mức bình thường. Đây là dấu hiệu cho thấy hệ miễn dịch đang hoạt động để chống lại tác nhân gây bệnh. Tìm ra tác nhân này là rất quan trọng vì nó sẽ giúp sớm tìm ra cách điều trị phù hợp.

Vi khuẩn và virus là những thủ phạm gây sốt ở con người. Các biểu hiện kèm theo là sốt, mệt mỏi, nhức đầu, nhức cơ và đau dạ dày.

Một trong những cách để phân biệt cơn sốt do vi khuẩn hay virus gây ra là dựa vào thời gian kéo dài. Sốt do virus thường sẽ đến nhanh và kết thúc cũng nhanh hơn, có thể kéo dài từ 10 đến 14 ngày. Hãy bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe để xem thêm nội dung bài viết này bạn nhé!