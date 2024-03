Ngày mới với tin tức sức khỏe: Phát hiện lợi ích bất ngờ của giấc ngủ trưa

Bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe, bạn đọc còn có thể xem thêm các bài viết: Gội đầu rồi đi ra ngoài nắng nóng sẽ bị chóng mặt?; Tư thế ngủ giúp giảm đau lưng và hông; Dấu hiệu cơn co thắt cơ bất thường là ung thư não...

Ngủ trưa tác động tích cực thế nào đến tim?

Ngủ trưa có thể tăng cường mức năng lượng, cải thiện trí nhớ và nâng cao chức năng nhận thức. Những giấc ngủ trưa còn giúp cải thiện sức khỏe thể chất theo những cách mà bạn có thể không ngờ tới, trong đó có sức khỏe tim.

Một nghiên cứu của trường American College of Cardiology (Mỹ) đã phát hiện ngủ trưa đúng cách có thể giúp giảm huyết áp. Huyết áp cao là một trong những yếu tố nguy cơ đáng kể với sức khỏe tim mạch.

Ngủ trưa có thể tác động tích cực đến huyết áp PEXELS

Chỉ số huyết áp cho chúng ta biết áp lực mà quá trình lưu thông máu tác động lên thành động mạch. Áp lực này tăng vượt mức bình thường sẽ dẫn đến huyết áp cao. Chỉ số huyết áp được hình thành từ 2 phép đo là huyết áp tâm thu và huyết áp tâm trương.

Chỉ số huyết áp khỏe mạnh là huyết áp tâm thu dưới 120 mmHg và huyết áp tâm trương dưới 80 mmHg. Huyết áp cao sẽ tác động tiêu cực đến sức khỏe tim mạch và làm tăng nguy cơ bị đau tim và suy tim.

Các nhà nghiên cứu phát hiện một giấc ngủ trưa có thể giúp giảm huyết áp trung bình 5 mmHg. Mức giảm này gần tương đương với hiệu quả giảm huyết áp của các thói quen lành mạnh khác.

"Giấc ngủ trưa dường như làm giảm huyết áp ở mức độ tương đương với những thay đổi lối sống khác. Ví dụ, giảm muối và rượu có thể làm giảm huyết áp từ 3 - 5 mmHg" tiến sĩ Manolis Kallistratos, chuyên gia tại trường American College of Cardiology và là một trong những tác giả nghiên cứu, cho biết. Bạn đọc có thể xem thêm nội dung bài viết này trên trang sức khỏe ngày 22.3.

Tư thế ngủ giúp giảm đau lưng và hông

Nếu bạn thường thức dậy với cảm giác đau lưng hoặc hông, hãy thử tư thế ngủ này.

Các chuyên gia cho biết có một tư thế ngủ độc đáo giúp giảm đau lưng và hông. Đó là ngủ kê gối giữa 2 chân.



Tư thế này có thể giúp giảm đau lưng và hông khi ngủ nghiêng. Nó giúp giữ cho xương chậu và cột sống thẳng hàng khi ngủ. Căn chỉnh đúng vị trí cũng có thể giúp giảm căng thẳng và đau lưng do thoát vị đĩa đệm hoặc đau thần kinh tọa.

Kê một chiếc gối giữa hai đầu gối khi ngủ nghiêng, giúp giảm áp lực lên lưng dưới và khớp hông Minh họa: Pexels

Giảm đau lưng và hông. Giải pháp hay để duy trì sự ổn định và giảm đau lưng và hông là kê một chiếc gối giữa hai đầu gối khi ngủ. Điều này sẽ trung hòa vị trí của xương chậu bằng cách nâng nhẹ chân trên lên. Từ đó giúp giảm áp lực lên lưng dưới và khớp hông khi ngủ, dẫn đến giúp giảm đau ở những vùng này khi ngủ.

Giảm đau thần kinh tọa. Ngủ kê gối giữa hai đầu gối có thể giúp giảm đau thần kinh tọa. Nó giúp tránh bị trẹo lưng, xoay cột sống hoặc nghiêng xương chậu khi ngủ - là các tư thế có thể chèn ép dây thần kinh cột sống, khiến cơn đau trở nên trầm trọng hơn.

Giảm đau do thoát vị đĩa đệm. Ngủ nghiêng có thể làm trầm trọng thêm cơn đau do thoát vị đĩa đệm. Tuy nhiên, kê gối giữa hai đầu gối có thể giúp giảm cơn đau này bằng cách giữ cho xương chậu ở vị trí cân bằng và ngăn ngừa tình trạng xoay cột sống. Ngủ nằm ngửa kê gối dưới đầu gối cũng có thể giúp giảm áp lực lên đĩa đệm. Nội dung tiếp theo của bài viết này sẽ có trên trang sức khỏe ngày 22.3.

Dấu hiệu cơn co thắt cơ bất thường có thể là ung thư não

Dù hơi khó chịu nhưng thỉnh thoảng bị co thắt cơ không phải là vấn đề bất thường. Giống như nhiều chức năng khác của cơ thể, chẳng hạn như thở, tiêu hóa hoặc giãn đồng tử, thì co thắt cơ là phản ứng không tự chủ. Trong một số trường hợp, co thắt cơ có thể là dấu hiệu của khối u não.

Vì là phản ứng không tự chủ nên chúng ta không biết khi nào các cơn co thắt cơ sẽ xảy đến và cũng không thể kiểm soát được chúng. Hầu hết chúng ta đều từng ít nhất một lần bị co thắt cơ, đôi khi là vào ban đêm. Mặc dù gây khó chịu nhưng những cơn co thắt cơ như vậy không đáng lo ngại.

Cơ thắt cơ nếu kèm theo nhức đầu, ói mửa, tê ran ở tay chân thì có thể là dấu hiệu của u não PEXELS

Co thắt cơ có thể xảy ra vì nhiều lý do, chẳng hạn do thời tiết quá nóng bức, uống không đủ nước hoặc không khởi động trước khi tập luyện. Trong khi đó, co thắt cơ do u não sẽ có biểu hiện như những cơn co giật các búi cơ hay lên cơn động kinh.

Một số nghiên cứu cho thấy trong 10 trường hợp xuất hiện những cơn co thắt cơ như vậy thì sẽ có khoảng 3 người bị chẩn đoán mắc ung thư não. Những cơn co thắt này có thể có nhiều dạng khác nhau, từ co thắt vài đến nhiều nhóm cơ cùng lúc.

Trong một nghiên cứu được công bố trên chuyên san Annals of Indian Academy of Neurology, một bệnh nhân khoảng 35 tuổi bị u não đã co thắt cơ ở mắt cá chân, đầu gối và hông cũng có một số triệu chứng khác. Những triệu chứng co thắt cơ dạng này thường liên quan đến sự phát triển mô bất thường trong cột sống. Tuy nhiên, sau đó bệnh nhân bị chẩn đoán khối u não. Hãy bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe để xem thêm nội dung bài viết này bạn nhé!