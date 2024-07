Ngày mới với tin tức sức khỏe: Phát hiện tác dụng tuyệt vời của me chua

Bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe, bạn đọc còn có thể xem thêm các bài viết: Nho tím có tác dụng giảm axit uric trị bệnh gout?; Bạn thích uống cà phê nóng hay cà phê đá?; Người 50 tuổi làm tốt 4 điều sau giúp giảm nguy cơ đau tim...

Lợi ích giúp hạ huyết áp bất ngờ của me

Me là loại trái cây với vị chua rất đặc trưng. Dù trái me có kích thước nhỏ nhưng lại chứa hàm lượng dinh dưỡng đa dạng. Một lợi ích của me không phải ai cũng biết là có thể giúp giảm huyết áp.

Me thường được dùng như một thành phần giúp làm tăng hương vị cho món ăn. Ngoài ra, một số người thích ăn me chín vì vị chua ngọt đặc trưng của chúng.

Me chứa các dưỡng chất có thể giúp kiểm soát huyết áp cao PEXELS

Thịt me không chỉ chứa magiê, kali, sắt, canxi, đồng, phốt pho mà còn có các loại vitamin quan trọng khác như vitamin B1, B2 và B3. Thậm chí, trong me còn có một lượng nhỏ vitamin C, vitamin K, folate và selen.

Một nghiên cứu công bố trên chuyên san Nutrients đã chứng minh đặc tính chống huyết áp cao của me. Loại me chua có hiệu quả giảm huyết áp tốt hơn me ngọt.

Một nghiên cứu công bố trên chuyên san International Journal of Preventative Medicine phát hiện me có thể giúp giảm huyết áp tâm trương ở những người tham gia nghiên cứu. Huyết áp tâm trương là áp lực tác động lên thành động mạch khi tim đập. Bạn đọc có thể xem thêm nội dung bài viết này trên trang sức khỏe ngày 11.7.

Bạn thích uống cà phê nóng hay cà phê đá?

Cà phê là thức uống yêu thích của nhiều người. Tuy nhiên, sở thích uống cà phê của mỗi người mỗi khác. Có người thích nhâm nhi tách cà phê nóng bốc khói, người khác thì trung thành với ly cà phê đá.

Còn bạn, bạn thích loại nào, có bao giờ bạn tự hỏi cà phê nóng và cà phê đá, loại nào nâng cao tâm trạng hơn?

Uống cà phê nóng có thể khiến bạn cảm thấy thư giãn hơn Pexels

Thực tế, từ lâu người ta đã tranh luận nên uống cà phê nóng hay cà phê đá. Nghiên cứu cho thấy cà phê mang lại vô số lợi ích cho sức khỏe, từ ngăn ngừa các bệnh mạn tính đến cải thiện quá trình trao đổi chất. Theo các nhà nghiên cứu, uống cà phê điều độ giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2, bệnh Alzheimer, bệnh tim, bệnh gan, cùng nhiều lợi ích khác

Tuy nhiên, cà phê nóng hay cà phê đá mang lại cảm giác thoải mái và thư giãn hơn?

Theo tiến sĩ Majid Basit, bác sĩ tim mạch làm việc tại Bệnh viện Memorial Hermann Sugar Land ở Texas (Mỹ), mùi thơm nồng tỏa ra từ tách cà phê nóng đã được chứng minh là có tác dụng nâng cao tâm trạng và giảm cảm giác mệt mỏi.

Anh Jordan Karchner, một chuyên gia về cà phê, đang làm việc tại Mỹ, nói rằng ngửi một chút cà phê nóng cũng có thể khiến bạn cảm thấy thư giãn hơn nhờ cà phê nóng có mùi thơm lừng tỏa ra.

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí khoa học Journal of Agricultural and Food Chemistry, cho thấy chỉ một hớp cà phê nóng có thể giải tỏa mệt mỏi và căng thẳng. Nội dung tiếp theo của bài viết này sẽ có trên trang sức khỏe ngày 11.7.

Bác sĩ: Người 50 tuổi làm tốt 4 điều sau giúp giảm nguy cơ đau tim

Một chuyên gia y tế hàng đầu đã tiết lộ 4 thay đổi lối sống đơn giản mà người ở độ tuổi 40 - 50 có thể thực hiện giúp giảm nguy cơ đau tim tới 60%.

Giáo sư, bác sĩ Eric Rimm, giám đốc chương trình dịch tễ học tim mạch tại Trường Y tế công cộng Harvard T.H. Chan (Mỹ), đã chia sẻ lời khuyên giúp giảm nguy cơ đau tim.

Cụ thể, giáo sư Rimm nêu 4 yếu tố: Cân nặng khỏe mạnh, tập thể dục, không hút thuốc và chế độ ăn uống lành mạnh.

Chuyên gia đưa ra lời khuyên giúp giảm 60% nguy cơ bị đau tim Pexels

Giáo sư Rimm nhấn mạnh rằng nếu làm theo 4 lời khuyên trên có thể giúp chúng ta ngăn ngừa được 70 - 80% số ca đau tim ở phụ nữ và 60 - 70% số ca đau tim ở nam giới.

Ngay cả người 40 - 50 tuổi, đang phải dùng thuốc điều trị huyết áp hoặc cholesterol cao, nếu thực hiện được 4 điều trên, cũng có thể thoát khỏi 60% nguy cơ bị đau tim.

Giáo sư Rimm và nhóm nghiên cứu đã thực hiện cách đánh giá như sau:

Tập thể dục: Tập đủ 30 phút mỗi ngày hoặc 2,5 - 3,5 giờ/tuần được 1 điểm. Tập ít hơn được 0 điểm.

Ăn uống lành mạnh: Tuân thủ nghiêm ngặt chế độ ăn uống bổ dưỡng được 1 điểm, ngược lại được 0 điểm.

Hút thuốc: Không hút thuốc được 1 điểm và hút thuốc 0 điểm.

Cân nặng: Chỉ số BMI dưới 25 được 1 điểm, từ 25 trở lên được 0 điểm.

Giáo sư Rimm giải thích: Nếu đạt điểm tối đa, nguy cơ đau tim sẽ thấp hơn từ 3 - 4 lần so với chỉ đạt 0 điểm và thấp hơn 2 - 3 lần so với 1 điểm. Như vậy, điểm càng cao chứng tỏ càng thực hiện được nhiều điều lành mạnh, nguy cơ đau tim càng thấp. Hãy bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe để xem thêm nội dung bài viết này bạn nhé!