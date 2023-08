Ngày mới với tin tức sức khỏe: Rau nào nhiều dưỡng chất nhất?

Bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe, bạn đọc còn có thể xem thêm các bài viết: Những ai có nguy cơ cao bị cục máu đông?; Chuyên gia tiết lộ mẹo uống cà phê tốt cho sức khỏe; Vừa ăn sầu riêng vừa uống coca có tốt?...

Loại rau được CDC Mỹ xếp hạng giàu dinh dưỡng nhất

Theo nghiên cứu do Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ công bố, xà lách xoong là loại rau giàu dinh dưỡng nhất.

Nghiên cứu của CDC Mỹ đã kiểm tra 17 dưỡng chất, bao gồm hàm lượng kali, chất xơ, protein, canxi... của 41 loại "rau và trái cây giàu dinh dưỡng nhất". Kết quả đã xác định xà lách xoong chiếm vị trí số 1 - với số điểm tuyệt đối 100/100.

CDC Mỹ công bố xà lách xoong là loại rau tốt nhất cho sức khỏe Shutterstock

Top 5 bảng xếp hạng của CDC Mỹ gồm: Hạng 2 là cải thảo (91,99 điểm), hạng 3 là cải cầu vồng (89,27 điểm), hạng 4 là củ dền (87,08 điểm), hạng 5 là rau bó xôi (86,43 điểm).



Điều gì mang lại vị trí quán quân cho xà lách xoong?



Giảm nguy cơ phát triển ung thư. Xà lách xong chứa lượng lớn chống oxy hóa giúp cơ thể chống lại thiệt hại do "các gốc tự do" gây ra. Sự mất cân bằng giữa gốc tự do và chất chống oxy hóa có thể đóng vai trò trong sự phát triển của ung thư, theo Viện Ung thư Quốc gia Mỹ.

Cô Frances Largeman-Roth, chuyên gia dinh dưỡng nổi tiếng của Mỹ, cho hay: Xà lách xoong có chứa isothiocyanates, có thể giúp ngăn ngừa ung thư bằng cách hỗ trợ cơ thể loại bỏ các chất gây ung thư tiềm ẩn.

Cô Frances Largeman-Roth giải thích isothiocyanate có khả năng làm giảm sự kích hoạt và tăng cường giải độc các chất gây ung thư. Bạn đọc có thể xem thêm nội dung bài viết này trên trang sức khỏe ngày 16.8.

Những ai có nguy cơ cao bị cục máu đông, cách phòng ngừa?

Chuyên gia huyết học, tiến sĩ Pohan Lukito, bác sĩ điều trị các bệnh về máu tại Trung tâm điều trị ung thư và huyết học Ballarat Cancer Care and Haematology (Úc), chia sẻ mối nguy hiểm hình thành cục máu đông khi đi xe đường dài.

Cục máu đông ở chân - gọi là huyết khối tĩnh mạch sâu, thường xảy ra ở tĩnh mạch hoặc động mạch, phổ biến nhất là ở chân.

Rủi ro hình thành cục máu đông khi đi xe đường dài SHUTTERSTOCK

Huyết khối tĩnh mạch sâu có thể gây hậu quả nghiêm trọng nếu không được điều trị. Cục máu đông trong mạch máu có thể cản trở lưu lượng máu và gây tắc nghẽn trong các cơ quan.

Khi di chuyển đến phổi, nó gây tắc nghẽn động mạch phổi, gọi là thuyên tắc phổi. Khi đến tim, nó làm tắc nghẽn động mạch trong tim, gây huyết khối mạch vành, có thể dẫn đến nhồi máu cơ tim. Hậu quả là có thể gây chết người.

Tiến sĩ Michael Remetz, bác sĩ tim mạch tại Trường Y Yale Medicine (Mỹ), cho hay: Những bệnh nhân nghi ngờ bị huyết khối cần được đánh giá rất nhanh. Nếu phần lớn của tim bị ảnh hưởng, tim sẽ bị tổn thương vĩnh viễn hoặc có thể gây tử vong.

Nghiên cứu vào năm 2021 cho thấy ngồi trên máy bay lâu hơn 8 tiếng làm tăng nguy cơ mắc cục máu đông. Tuy nhiên, rủi ro này cũng có thể xảy ra khi đi xe đường dài. Nội dung tiếp theo của bài viết này sẽ có trên trang sức khỏe ngày 16.8.

Chuyên gia tiết lộ mẹo uống cà phê tốt cho sức khỏe

Cà phê có chứa caffein và các hợp chất giúp làm tăng sự tỉnh táo và cải thiện tâm trạng. Vì vậy, nhiều người thường bắt đầu ngày mới với một tách cà phê.

Sau đây, tiến sĩ Abhinav Singh, nhà nghiên cứu về chứng rối loạn giấc ngủ ở Mỹ, tiết lộ các mẹo để bạn tối đa hóa lợi ích của cà phê.

Có nhiều cách có thể giúp bạn tối đa hóa lợi ích của tách cà phê Shutterstock

Thiếu ngủ, khả năng dung nạp caffein suy giảm, mất nước, mức adenosine thay đổi hoặc sự khác biệt về cơ địa của từng người trong quá trình chuyển hóa caffein sẽ làm giảm lợi ích của cà phê.

Mặc dù cà phê làm tăng sự tỉnh táo, nhưng nó không thể bù đắp cho việc thiếu ngủ. Nếu bạn cảm thấy vẫn mệt mỏi dù đã uống cà phê, có thể bạn bị thiếu ngủ.

Các nghiên cứu cho thấy uống cà phê trong vòng 6 giờ trước khi đi ngủ có thể làm gián đoạn giấc ngủ, vì vậy hãy cân nhắc chỉ uống cà phê vào buổi sáng và ưu tiên các thực phẩm giúp ngủ ngon vào ban đêm, theo Sleep Foundation.



Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) khuyến nghị tiêu thụ không quá 400 mg caffein mỗi ngày - tương đương với 4, 5 tách cà phê.

Mỗi người có một độ nhạy khác nhau với caffein, vì vậy nếu nhận thấy caffein tác động tiêu cực đến bạn, hãy giảm lượng tiêu thụ. Hãy bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe để xem thêm nội dung bài viết này bạn nhé!