Ngày mới với tin tức sức khỏe: Tác dụng bất ngờ khi kết hợp nghệ và gừng

Bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe, bạn đọc còn có thể xem thêm các bài viết: Nhịn ăn, uống nước kiềm có chữa được bệnh?; Những thực phẩm cần chú ý khi dùng vào bữa tối; Chuyên gia chỉ mẹo hay để người lớn tuổi thẳng giấc đến sáng...

Kết hợp gừng và nghệ: Lợi ích không ngờ với tim

Cả nghệ và gừng đều giàu chất chống ô xy hóa, có đặc tính chống viêm, nên rất có lợi cho sức khỏe tim mạch. Nghệ có vị đậm đà, có chút đắng, trong khi gừng mang lại vị cay nồng.

Gừng và nghệ dù chứa nhiều dưỡng chất có lợi nhưng sẽ phát huy hiệu quả tốt nhất khi kết hợp chung với lối sống lành mạnh. Lối sống này là ăn nhiều rau củ, trái cây, chất béo có lợi, hạn chế món nhiều đường bột, dầu mỡ, đồng thời tập thể dục thường xuyên.

Đưa gừng và nghệ vào chế độ ăn hằng ngày sẽ mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe tim mạch ẢNH: AI

Kết hợp gừng và nghệ có thể mang lại những lợi ích sau cho tim:

Chống viêm. Viêm mạn tính là yếu tố chính góp phần dẫn đến các bệnh tim mạch, trong đó có xơ vữa động mạch và huyết áp cao. Cả nghệ và gừng đều có đặc tính chống viêm mạnh mẽ, nhờ đó giúp giảm thiểu những nguy cơ này.

Hợp chất curcumin trong nghệ được chứng minh là có khả năng ức chế viêm nhiễm, từ đó giảm viêm trong cơ thể. Tương tự, gừng chứa các hợp chất như gingerol có tác dụng chống viêm.

Một nghiên cứu được công bố trên chuyên san Molecules cho thấy chiết xuất từ gừng và nghệ làm giảm tiết các cytokine gây viêm trong cơ thể, giúp kiểm soát các tình trạng viêm nhiễm.

Tác dụng chống ô xy hóa. Căng thẳng oxy hóa xảy ra do sự mất cân bằng giữa các gốc tự do và chất chống ô xy hóa trong cơ thể. Tình trạng này đóng vai trò quan trọng trong cơ chế của bệnh tim. Nghệ và gừng lại rất giàu chất chống ô xy hóa, giúp trung hòa các gốc tự do và bảo vệ hệ tim mạch. Nội dung tiếp theo của bài viết này sẽ có trên trang sức khỏe ngày 2.4.

Những thực phẩm cần chú ý khi dùng vào bữa tối

Việc ăn bữa tối quá gần giờ đi ngủ có thể tác động tiêu cực đến đường huyết, cân nặng và khả năng tiêu hóa của cơ thể.

Để đảm bảo một giấc ngủ ngon, nhiều chuyên gia khuyến nghị nên ăn bữa tối cách giờ đi ngủ từ 2 đến 3 tiếng. Cụ thể hơn, thời gian ngừng ăn trước khi ngủ có thể thay đổi tùy theo cơ địa và loại thực phẩm tiêu thụ.

Bà Lauren Panoff, chuyên gia dinh dưỡng làm việc tại Mỹ, đã chia sẻ những điều cần biết về thực phẩm và thời điểm nên ngừng ăn trước khi ngủ.

Để đảm bảo một giấc ngủ ngon, nhiều chuyên gia khuyến nghị nên chú ý đến bữa ăn tối Ảnh minh họa: AI

Đường. Đối với đường, nên tránh tiêu thụ ít nhất 2 giờ trước khi đi ngủ vì nó có thể gây tăng và giảm đường huyết đột ngột, khiến giấc ngủ bị gián đoạn.

Việc ăn nhiều đường trước khi ngủ có thể gây cảm giác đói, run rẩy hoặc khiến giấc mơ trở nên kỳ lạ và khó chịu.

Để hạn chế tác động tiêu cực của đường, có thể kết hợp đồ ngọt với thực phẩm giàu chất xơ, protein và chất béo.

Carbohydrate. Trước khi ngủ, lựa chọn tốt nhất là carbohydrate phức hợp và thực phẩm nguyên cám, như bánh mì nguyên cám với bơ quả bơ hoặc chuối với bơ hạnh nhân.

Nhờ hàm lượng chất xơ cao, carbohydrate phức hợp giúp duy trì mức đường huyết ổn định và có thể hỗ trợ giấc ngủ sâu.

Trái lại, carbohydrate tinh chế có thể gây biến động đường huyết mạnh, khiến giấc ngủ bị ảnh hưởng và cơ thể cảm thấy uể oải vào sáng hôm sau. Nội dung tiếp theo của bài viết này sẽ có trên trang sức khỏe ngày 2.4.

Chuyên gia chỉ mẹo hay để người lớn tuổi thẳng giấc đến sáng

Mất ngủ là một trong những bệnh lý phổ biến nhất, đặc biệt là ở người lớn tuổi, với khoảng 50% người trên 55 tuổi gặp khó khăn khi chìm vào giấc ngủ và duy trì giấc ngủ ngon vào ban đêm.

Nếu bạn đang gặp khó khăn để có giấc ngủ ngon, chuyên gia dinh dưỡng Kerry Torrens, thành viên của Hiệp hội Y học dinh dưỡng và lối sống Anh, kiêm chuyên gia chương trình về thực phẩm và sức khỏe của đài BBC (Anh), đã chỉ một số mẹo hay để bạn có giấc ngủ ngon hơn.

Sữa có chứa protein whey và casein giàu axit amin tryptophan - chất đóng vai trò quan trọng trong việc sản xuất các chất hóa học gây buồn ngủ cho não, serotonin và melatonin.

Sữa có chứa protein whey và casein giàu tryptophan - chất đóng vai trò quan trọng trong việc sản xuất các chất hóa học gây buồn ngủ Ảnh: AI

Bổ sung tryptophan. Các loại thực phẩm khác chứa lượng tryptophan hữu ích là yến mạch, chuối, thịt gà, trứng, đậu phộng và cá ngừ, vì vậy hãy cố gắng đưa những thực phẩm này vào bữa ăn của bạn.

Khoáng chất. Magiê và canxi kết hợp với nhau giúp làm dịu cơ thể và thư giãn cơ bắp. Thiếu các khoáng chất này có thể khiến bạn thức giấc vào ban đêm và khó ngủ trở lại. Vì vậy, hãy thử ăn nhiều thực phẩm giàu magiê, như rau bina, các loại hạt, cá và ngũ cốc nguyên hạt.

Hội chứng chân không yên kèm theo cảm giác ngứa ran có thể làm gián đoạn giấc ngủ - có thể do thiếu sắt. Hãy trao đổi với bác sĩ.

Ăn nhẹ đúng cách. Ăn nhẹ một vài chiếc bánh yến mạch hoặc một bát ngũ cốc ít đường 1 giờ trước khi đi ngủ sẽ kích thích giải phóng insulin. Điều này cho phép nhiều tryptophan hơn đi vào não, từ đó giúp sản xuất các hoóc môn gây ngủ. Hãy bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe để xem thêm nội dung bài viết này bạn nhé!