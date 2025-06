Ngày mới với tin tức sức khỏe: Top trái cây 'vàng' giúp mát gan, giảm men gan

Bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe, bạn đọc còn có thể xem thêm các bài viết: Nấu ăn bằng loại dầu này, giảm cholesterol xấu, bảo vệ tim!; Đồ uống lạnh - cẩn thận nếu bạn mắc bệnh này!; Mùa vải đang đến, lưu ý quan trọng khi ăn...

Giảm men gan, mát gan: Những loại trái cây đừng bỏ qua

Lối sống hiện đại với chế độ ăn không lành mạnh, rượu bia, căng thẳng, thiếu vận động đang khiến số ca mắc bệnh gan gia tăng. Một trong những cách đơn giản nhưng hiệu quả để hỗ trợ chức năng gan là thông qua chế độ ăn.

Sau đây là các loại trái cây được khoa học chứng minh là có lợi cho sức khỏe gan gồm:

Việt quất và nam việt quất. Cả trái việt quất và nam việt quất đều giàu chất chống ô xy hóa mạnh anthocyanin. Một nghiên cứu được công bố trên chuyên san World Journal of Gastroenterology cho thấy hấp thụ thường xuyên chất chống ô xy hóa anthocyanin giúp làm chậm tiến trình tổn thương gan, giảm tích tụ mỡ và viêm nhiễm trong gan.

Lựu và bơ đều là trái cây có lợi cho gan ẢNH: AI

Ngoài ra, anthocyanin còn giúp giảm căng thẳng ô xy hóa, vốn là yếu tố quan trọng trong các bệnh lý như viêm gan nhiễm mỡ không do rượu và xơ gan.

Táo. Chất xơ hòa tan pectin có khả năng hỗ trợ gan loại bỏ độc tố, kim loại nặng và cholesterol dư thừa thông qua hệ tiêu hóa. Táo lại rất giàu loại chất xơ này. Không những vậy, pectin trong táo còn giúp cải thiện chức năng đường ruột, từ đó gián tiếp giúp gan giảm gánh nặng thải độc. Ngoài ra, táo còn giàu polyphenol, nhất là ở vỏ, có tác dụng chống viêm và chống ô xy hóa mạnh.

Bơ. Bơ là nguồn cung cấp dồi dào glutathione, một trong những chất chống ô xy hóa mạnh nhất mà gan dùng để trung hòa độc tố. Nghiên cứu trên chuyên san Journal of Agricultural and Food Chemistry phát hiện ăn bơ giúp gan tạo nhiều glutathione hơn và giảm tổn thương gan do độc tố gây ra.

Nấu ăn bằng loại dầu này, giảm cholesterol xấu, bảo vệ tim!

Dầu đậu nành được sử dụng phổ biến để chế biến nhiều món ăn khác nhau. Sau đây là những lợi ích tuyệt vời của loại dầu này với sức khỏe.

Điểm bốc khói cao. Điểm bốc khói của dầu là nhiệt độ mà dầu bắt đầu bị phân hủy và oxy hóa, dẫn đến sự hình thành các hợp chất có hại.

Dầu đậu nành có điểm bốc khói tương đối cao, khoảng 230°C, so với 191°C ở dầu ô liu nguyên chất và 220 - 230°C ở dầu cải.

Điều này khiến dầu đậu nành trở thành lựa chọn tốt để nấu ăn ở nhiệt độ cao như rang, nướng, chiên và xào, vì nó có thể chịu được nhiệt độ cao mà không bị phân hủy.

Dầu đậu nành là một trong những lựa chọn tốt để nấu ăn Ảnh minh họa: AI

Dầu đậu nành giảm mức cholesterol xấu, bảo vệ tim. Dầu đậu nành có thể làm giảm đáng kể nguy cơ xơ vữa động mạch và các vấn đề tim mạch, như đau tim và đột quỵ.

Sự cân bằng axit béo tốt trong dầu đậu nành giúp kiểm soát mức cholesterol. Axit béo Omega-3 có thể làm giảm mức cholesterol có hại và trung hòa các loại cholesterol không có lợi, giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

Hơn nữa, axit béo và sterol thực vật trong dầu đậu nành có thể làm giảm sự hấp thụ cholesterol từ ruột.

Đồ uống lạnh - cẩn thận nếu bạn mắc bệnh này!

Vào mùa nóng, việc giải nhiệt bằng ly nước đá, cốc sinh tố lạnh hay vài cây kem là điều quen thuộc với nhiều người.

Nhưng với những ai mắc bệnh rung nhĩ, đồ uống lạnh tưởng như vô hại lại có thể là tác nhân khiến tim đập nhanh bất thường.

Nhiều người mắc bệnh rung nhĩ thường cảm thấy tim đập nhanh hoặc không đều sau khi ăn hoặc uống đồ lạnh như nước đá, sinh tố, kem hay sữa lạnh.

Người bệnh rung nhĩ cẩn thận khi uống đồ lạnh Ảnh: AI

Rung nhĩ là tình trạng tim đập không đều, làm cho máu không được bơm hiệu quả xuống tâm thất. Tình trạng này có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng như cục máu đông, đột quỵ hoặc suy tim.

Những yếu tố phổ biến có thể gây khởi phát rung nhĩ gồm mất ngủ, căng thẳng, uống rượu, cà phê, mất nước, tập luyện quá sức hay ăn uống không hợp lý.

Giờ đây, các nhà nghiên cứu phát hiện thêm rằng thức ăn và đồ uống lạnh có thể là một yếu tố kích hoạt.

Ông David Vinson, chuyên gia y tế tại Mỹ, cho biết khi tiêu thụ thực phẩm và đồ uống lạnh, người mắc bệnh rung nhĩ có thể bị rối loạn nhịp tim.

Lý giải hiện tượng này, ông Randy Gould, bác sĩ tim mạch tại Mỹ cho biết, vì thực quản nằm gần tim nên khi thực phẩm hoặc đồ uống lạnh đi qua, có thể kích thích dây thần kinh phế vị, làm thay đổi nhịp tim và gây ra rung nhĩ.