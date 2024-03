Ngày mới với tin tức sức khỏe: Triệu chứng phổ biến khi bị hạ đường huyết

Bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe, bạn đọc còn có thể xem thêm các bài viết: 58% bệnh hiếm xuất hiện ở trẻ em; Top 10 thực phẩm giúp sống thọ được chuyên gia khuyên dùng; Loại hoạt chất giúp giảm nguy cơ tử vong do ung thư và bệnh tim...

Những ai cần cảnh giác với hạ đường huyết?

Hạ đường huyết là tình trạng mà lượng đường glucose trong máu giảm xuống thấp bất thường. Glucose là nguồn năng lượng chính nên khi giảm quá nhiều sẽ khiến cơ thể khó hoạt động bình thường. Một số nhóm đối tượng nhất định sẽ có nguy cơ cao dễ bị hạ đường huyết.

Các triệu chứng hạ đường huyết có thể khác nhau tùy vào tình trạng của mỗi người. Tuy nhiên, những triệu chứng thường gặp nhất là da tái nhợt, run rẩy. Nếu không được điều trị, hạ đường huyết có thể nhanh chóng trở nên nghiêm trọng và gây ra các triệu chứng khó chịu như chóng mặt, lú lẫn, đổ mồ hôi và nhịp tim nhanh.

Những người mắc bệnh tiểu đường là nhóm có nguy cơ cao bị hạ đường huyết SHUTTERSTOCK

Để ngăn hạ đường huyết trở nên nghiêm trọng, những người nằm trong nhóm có nguy cơ cao cần ý thức rõ về hạ đường huyết. Nhóm này gồm:

Người mắc bệnh tiểu đường. Những người mắc bệnh tiểu đường có nguy cơ cao bị hạ đường huyết, đặc biệt là những người điều trị bằng insulin, sulfonylurea hoặc các thuốc kích thích tiết insulin khác. Hạ đường huyết là một biến chứng phổ biến của bệnh tiểu đường.

Những người mắc bệnh gan hoặc thận. Những người mắc bệnh gan hoặc thận cũng có nguy cơ cao bị hạ đường huyết. Bệnh thận mạn tính là một yếu tố nguy cơ gây hạ đường huyết.

Ngoài ra, bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu cũng có liên quan đến hạ đường huyết nghiêm trọng ở bệnh nhân tiểu đường loại 2. Vì vậy, những người mắc bệnh gan hoặc thận nên thận trọng và theo dõi lượng đường trong máu thường xuyên, nhờ đó có thể ngăn ngừa và kiểm soát hạ đường huyết. Bạn đọc có thể xem thêm nội dung bài viết này trên trang sức khỏe ngày 6.3.

Chuyên gia: Top 10 thực phẩm giúp sống thọ

Tiến sĩ - bác sĩ Linda Shiue, làm việc tại Trung tâm Y tế Kaiser Permanente ở San Francisco (Mỹ) cho biết: Nếu bạn muốn sống thọ, hãy cải thiện những gì bạn đang ăn và bắt đầu vận động cơ thể nhiều hơn.

Cụ thể, bác sĩ Linda Shiue khuyên để sống thọ hơn cần phải chọn "thực phẩm ở trạng thái tự nhiên, như ngũ cốc nguyên hạt, rau, trái cây, cá, trứng và các loại hạt", đồng thời, hãy từ bỏ thực phẩm chế biến kỹ.



Nếu bạn muốn sống thọ, hãy cải thiện những gì bạn đang ăn và bắt đầu vận động cơ thể nhiều hơn Shutterstock

Sau đây là những thực phẩm tốt nhất:

Rau họ cải. Tiến sĩ Mark Hyman, bác sĩ Trung tâm chăm sóc sức khỏe UltraWellness ở Lenox, Massachusetts (Mỹ), cho biết: Các loại rau thuộc họ cải như bông cải xanh, xà lách, cải brussels và bắp cải là những thực phẩm giúp bạn sống lâu hơn. Bởi vì chúng rất giàu chất dinh dưỡng thực vật chống viêm, chống ung thư và chống lão hóa.

Cá béo. Tiến sĩ Hyman cho biết cá hồi, cá mòi, cá cơm, cá trích, cá thu là nguồn cung cấp protein và omega-3 tuyệt vời.

Ông Hyman giải thích: Ăn cá hồi 2 lần một tuần là đủ để giảm nguy cơ đau tim, rối loạn nhịp tim, đột quỵ, huyết áp cao và tăng chất béo trung tính. Omega-3 cũng chống viêm, mối đe dọa cho sức khỏe khi về già.

Dầu ô liu. Tiến sĩ Hyman cho biết: Chỉ cần 0,5 - 1 muỗng dầu ô liu nguyên chất mỗi ngày có thể giảm đáng kể tử vong do bệnh tim mạch, thoái hóa thần kinh, hô hấp và ung thư. Nội dung tiếp theo của bài viết này sẽ có trên trang sức khỏe ngày 6.3.

Loại hoạt chất giúp giảm nguy cơ tử vong do ung thư và bệnh tim

Nghiên cứu mới đã phát hiện tiêu thụ nhiều thực phẩm chứa flavonol giúp giảm nguy cơ tử vong do các bệnh kể trên cũng như tử vong do mọi nguyên nhân.



Flavonol là một hoạt chất sinh học, được biết là có nhiều lợi ích sức khỏe, bao gồm tăng cường lưu lượng máu, giảm viêm, giảm căng thẳng oxy hóa và huyết áp.

Những người tiêu thụ nhiều flavonol nhất đã giảm đến 50% nguy cơ tử vong do ung thư và 33% nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch Shutterstock

Flavonol cũng đã được chứng minh là có tác dụng chống khối u bằng cách nhắm mục tiêu vào các phân tử và con đường quan trọng.

Nhưng đây là lần đầu tiên mối quan hệ giữa lượng flavonol hấp thụ và nguy cơ tử vong được nghiên cứu kỹ lưỡng.

Các nhà nghiên cứu đã sử dụng cơ sở dữ liệu Khảo sát kiểm tra sức khỏe và dinh dưỡng quốc gia của Mỹ (NHANES), bao gồm 11.679 người ở độ tuổi trung bình là 47.

Trong thời gian quan sát trung bình 8 năm, các tác giả đã theo dõi số ca tử vong ở những người tham gia nhằm khám phá mối quan hệ giữa lượng flavonol tiêu thụ và nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân cũng như do bệnh tim mạch, ung thư và bệnh Alzheimer.

Kết quả đã phát hiện những người tiêu thụ nhiều flavonol nhất đã giảm đến 33% nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân. Đặc biệt, những người này giảm đến 50% nguy cơ tử vong do ung thư và 33% nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch. Hãy bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe để xem thêm nội dung bài viết này bạn nhé!