Bí mật sống thọ có thể nằm ở 1 muỗng dầu này mỗi ngày

Các chuyên gia đều đồng ý rằng không gì lành mạnh hơn là đưa dầu ô liu vào chế độ ăn uống, theo tờ New York Post.



Đôi khi được gọi là vàng lỏng, dầu ô liu là "vua của chất béo tốt" - không bão hòa đơn và chứa nhiều chất chống oxy hóa cũng như các hợp chất lành mạnh.

Sống thọ, sống khỏe mạnh là niềm ao ước của con người bao đời nay SHUTTERSTOCK

Nghiên cứu cho thấy nếu bạn bắt đầu áp dụng từ bây giờ bạn sẽ gặt hái được vô số lợi ích sức khỏe.

Dầu ô liu mang lại lợi ích gì cho sức khỏe?

Một trong những lợi ích được nhắc đến nhiều nhất của dầu ô liu là tác dụng như thuốc nhuận tràng tự nhiên.

Táo bón là vấn đề về đường tiêu hóa phổ biến nhất và khiến hàng triệu người phải đi khám và tốn kém rất nhiều tiền mỗi năm.

Táo bón xảy ra do đại tràng (ruột già) hấp thụ quá nhiều nước từ phân. Điều này làm phân bị khô, khiến phân trở nên cứng và khó đẩy ra khỏi cơ thể, theo Phòng khám Cleveland Clinic.

Dầu ô liu có thể giúp giải quyết vấn đề này - chất béo giúp làm dịu bên trong ruột và làm mềm phân bằng cách giúp nó hấp thụ nhiều nước hơn.

Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng bổ sung dầu ô liu vào chế độ ăn uống có thể làm giảm nguy cơ tử vong do chứng mất trí nhớ - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 7, theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO).

Tiến sĩ Anne-Julie Tessier, nghiên cứu sinh sau tiến sĩ tại Trường Y tế Công cộng Harvard TH Chan (Mỹ), cho biết: Một số hợp chất chống oxy hóa trong dầu ô liu có thể vượt qua hàng rào máu não, có khả năng tác động trực tiếp đến não. Dầu ô liu cũng có thể tác động gián tiếp đến sức khỏe não bộ thông qua những lợi ích cho tim mạch.

Dầu ô liu cũng là thành phần chính của chế độ ăn Địa Trung Hải vốn đã nhiều lần được chứng minh là làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch - đặc biệt là bệnh tim mạch vành, và nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân, từ đó giúp bạn kéo dài tuổi thọ.

Các nghiên cứu khác đã chỉ ra rằng hơn nửa muỗng dầu ô liu có thể giúp giảm nguy cơ tử vong do ung thư, do bệnh thoái hóa thần kinh và do bệnh đường hô hấp, giúp sống thọ.

Nên uống dầu ô liu khi nào là tốt nhất?

1 muỗng canh dầu ô liu mỗi ngày mang lại những lợi ích sức khỏe to lớn, và có thể cứu mạng bạn, giúp bạn kéo dài tuổi thọ SHUTTERSTOCK

Nhấm nháp 1 - 2 muỗng canh dầu ô liu vào sáng sớm khi bụng đói đặc biệt có lợi (1 muỗng canh tương đương 15 ml), theo New York Post.

Làm như vậy sẽ giúp dầu đi vào dạ dày để hỗ trợ tiêu hóa, thải chất thải và điều hòa hệ vi sinh vật đường ruột suốt cả ngày.

Nên chọn loại dầu ô liu nào?

Một số dạng dầu ô liu sử dụng nhiệt để chiết xuất nhằm tách được càng nhiều nước ép từ trái ô liu càng tốt.

Tuy nhiên, dầu ô liu nguyên chất được tạo ra từ quy trình ép lạnh và chưa tinh chế, giữ lại một số chất chống oxy hóa và hoạt chất sinh học.

Các chuyên gia khuyên nên dùng 1 muỗng canh dầu ô liu nguyên chất để hấp thụ nhiều chất dinh dưỡng nhất có thể, theo New York Post.