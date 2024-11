Ngày mới với tin tức sức khỏe: Về dinh dưỡng, trứng gà khác trứng cút thế nào?

Bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe, bạn đọc còn có thể xem thêm các bài viết: Nên tắm nước nóng hay nước lạnh sau khi tập thể dục?; 4 loại trái cây có thể hạ cholesterol và huyết áp cùng lúc; Lợi ích bất ngờ của trứng, đặc biệt quan trọng cho người lớn tuổi...

Trứng cút có bổ dưỡng hơn trứng gà?

Trứng là nguồn cung cấp dinh dưỡng dồi dào và có nhiều loại khác nhau, chẳng hạn như trứng cút, gà, vịt, ngỗng... Xét về hàm lượng dinh dưỡng thì trứng gà và trứng cút có những điểm mạnh riêng.

Một quả trứng kích cỡ trung bình chứa 72 calo, 6 gram protein cùng choline, vitamin, kali, natri và nhiều dưỡng chất khác. Đặc biệt, protein trong trứng là thành phần rất tốt để phát triển cơ bắp. Choline giúp cung cấp dưỡng chất cần thiết để cải thiện chức năng não và thần kinh.

Trứng cút có một lợi thế là có độ đặc cao hơn trứng gà ẢNH: PEXELS

Trứng cút cũng chứa nhiều dưỡng chất tương tự như trứng gà. Trong 100 gram thì trứng cút có nhiều 2 mg sắt hơn so với trứng gà. Tuy nhiên, lượng vitamin B12 trong trứng cút lại ít hơn 1 gram so với trứng gà. Vitamin B12 đóng vai trò thiết yếu trong chức năng thần kinh. Thiếu vitamin B12 trong thời gian dài có thể gây triệu chứng tê chân, tay do tổn thương thần kinh.

Không những vậy, trứng cút cũng chứa nhiều 2 loại a xít amin là isoleucine và tryptophan hơn so với trứng gà. Isoleucine có tác dụng điều chỉnh đường huyết, trong khi tryptophan giúp tổng hợp serotonin, chất dẫn truyền thần kinh giúp dễ chìm vào giấc ngủ.

Vì hàm lượng dinh dưỡng giữa trứng gà và trứng cút chỉ khác nhau đôi chút nên hoàn toàn có thể thay thế nhau trong chế độ ăn hằng ngày. Do đó, mọi người hoàn toàn có thể dùng trứng cút trong bữa ăn thay vì trứng gà. Bạn đọc có thể xem thêm nội dung bài viết này trên trang sức khỏe ngày 5.11.

4 loại trái cây có thể hạ cholesterol và huyết áp cùng lúc

Cholesterol cao và huyết áp cao là 2 trong số những nguy cơ lớn nhất với sức khỏe tim mạch. Một số loại trái cây có thể cùng lúc giúp kiểm soát cholesterol và huyết áp cao.

Một số thống kê cho thấy khoảng 60% người có nồng độ cholesterol cao cũng đồng thời mắc huyết áp cao. Nếu cùng lúc mắc 2 bệnh này thì nguy cơ đau tim và đột quỵ sẽ tăng lên đáng kể.

Nhiều nghiên cứu cho thấy chất chống ô xy hóa resveratrol trong nho có thể cùng lúc giảm cholesterol và góp phần kiểm soát huyết áp ẢNH: PEXELS

Những loại trái cây có thể cùng lúc giảm cholesterol trong máu và huyết áp cao gồm:

Táo. Các nghiên cứu cho thấy táo có thể cùng lúc kiểm soát cholesterol trong máu và giúp giảm huyết áp. Không những vậy, táo còn có thể giúp kiểm soát đường huyết và cải thiện sức khỏe đường ruột.

Một nghiên cứu công bố trên chuyên san American Journal of Clinical Nutrition phát hiện mỗi ngày ăn 1-2 trái táo liên tục trong 8 tuần có thể giúp giảm từ 5-8 % mức cholesterol trong máu. Chất chống ô xy hóa và hàm lượng chất xơ dồi dào trong táo cũng có thể giúp giảm huyết áp và tăng cường sức khỏe tim mạch.

Quả mọng. Các loại quả mọng như dâu tây, việt quất, mâm xôi, anh đào, lý chua đen không chỉ giàu vitamin, khoáng chất mà còn là nguồn cung cấp dồi dào các chất chống ô xy hóa như flavonoid và anthocyanin. Những chất này có tác dụng ngăn ngừa ung thư, cân bằng huyết áp và giảm cholesterol trong máu. Nội dung tiếp theo bài viết này sẽ có trên trang sức khỏe ngày 5.11.

Nên tắm nước nóng hay nước lạnh sau khi tập thể dục?

Tắm sau khi tập thể dục có lợi cho sức khỏe vì giúp làm sạch da, ngăn ngừa sự tích tụ bụi bẩn và vi khuẩn. Tuy nhiên, tắm nước nóng hoặc nước lạnh có những lợi ích và lưu ý riêng để đảm bảo sức khỏe.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Diễm Hương, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM - cơ sở 3 cho biết, tắm nước nóng sau khi hoạt động thể chất giúp làm giãn mạch máu và tăng lưu lượng máu tuần hoàn. Điều này sẽ hỗ trợ đưa máu giàu chất dinh dưỡng và oxy đến cơ bắp, từ đó giúp giảm các tình trạng sau tập luyện như căng cơ và đau nhức nói chung.

Tắm sau khi tập thể dục giúp loại bỏ bụi bẩn và vi khuẩn tích tụ trên cơ thể ẢNH: PEXELS

Ngoài ra, nước nóng còn giúp thư giãn rất hiệu quả về thể chất và tinh thần với nhiều người. Nó có thể làm dịu cơ bắp, tạo cảm giác thư thái sau một quá trình hoạt động dài.

Ngược lại, việc tắm nước lạnh gây co mạch. Tuy nhiên, khi các mạch máu co lại sẽ tạo ra một chất tẩy rửa axit lactic tích tụ trong các mô cơ mệt mỏi, đồng thời làm giảm tình trạng viêm đi kèm với nhiệt, mang lại một số tác dụng giảm đau liên quan đến viêm và giảm sưng.

“Trong quá trình tập luyện, cơ thể sản sinh ra nhiệt, do đó nhiệt độ bên trong thường sẽ tăng lên. Để ngăn cơ thể quá nóng, mồ hôi được tiết ra để loại bỏ nhiệt lượng dư thừa. Cũng giống như đồ uống lạnh góp phần giúp chúng ta hạ nhiệt, thì việc tắm nước lạnh cũng vậy. Nước lạnh làm giảm nhiệt độ cơ thể và hỗ trợ duy trì cân bằng nội môi bằng cách đưa cơ thể trở lại nhiệt độ bình thường”, bác sĩ Diễm Hương giải thích.

Bác sĩ Diễm Hương cũng nói thêm, việc tắm nước lạnh còn hỗ trợ giảm đau nhức cơ khởi phát muộn sau khi luyện tập cường độ cao. Một số nghiên cứu cho thấy nước lạnh có thể thúc đẩy quá trình phục hồi. Vì vậy, các chuyên gia khuyên dùng các kỹ thuật liệu pháp lạnh để phục hồi sau khi tập luyện.