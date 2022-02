Ngày mới với tin tức sức khỏe: Vitamin này làm giảm nguy cơ mắc nhiều ung thư

10 lời khuyên giúp bạn tránh tăng cân sau tết; Thói quen ăn uống này có thể giúp bạn ngủ ngon hơn; Top 12 siêu thực phẩm tốt nhất cho năm 2022... là những thông tin bạn đọc có thể xem khi bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe.

Giảm nguy cơ mắc các bệnh ung thư thông thường nhờ vitamin này

Có rất nhiều lợi ích của một chế độ ăn uống đầy đủ với nhiều trái cây và rau quả giàu vitamin. Bạn không chỉ cảm thấy tốt hơn mà còn có thể giúp bạn khỏe mạnh khi có tuổi.

Nghiên cứu mới từ tạp chí Frontiers in Nutrition cho thấy rằng tiêu thụ nhiều hơn một loại vitamin cụ thể có thể làm giảm nguy cơ mắc nhiều loại ung thư và thậm chí có thể giảm nguy cơ phát triển bất kỳ bệnh ung thư nào nói chung.

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng vitamin C có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc nhiều loại bệnh khác nhau: Ung thư bàng quang, vú, nội mạc tử cung, thực quản, dạ dày, phổi, tuyến tụy, tuyến tiền liệt và tế bào thận, cũng như các khối u cổ tử cung và u thần kinh đệm, theo Eat This, Not That!

Thêm vào đó, lượng vitamin C cũng có liên quan đến việc giảm tổng số ca ung thư.

Nghiên cứu đã phân tích kết quả của 3.562 bài báo kiểm tra mối liên hệ giữa việc hấp thụ vitamin và tỷ lệ mắc một loạt bệnh ung thư khác nhau.

10 lời khuyên giúp bạn tránh tăng cân sau tết

Tăng cân sau tết là mối quan tâm chung của nhiều người. Đặc biệt, ăn nhiều, ít vận động và tiêu thụ thực phẩm giàu calo càng khiến dễ tăng cân.

Tuy nhiên, không phải là không thể tránh được điều này.

Sau đây là những lời khuyên giúp bạn tránh tăng cân trong những ngày tết.

Hoạt động với gia đình và bạn bè. Các hoạt động ít vận động, như ngồi xem TV, cùng trò chuyện là phong tục phổ biến của nhiều gia đình.





Ít vận động có thể góp phần làm tăng cân, đặc biệt nếu đi kèm với việc ăn quá nhiều.

Hãy cùng gia đình thực hiện một số hoạt động thể chất. Chỉ đơn giản là đi dạo cùng các thành viên trong gia đình là đã quá tốt.

Ăn vặt một cách khôn ngoan. Trong dịp tết, những món ăn nhẹ không tốt cho sức khỏe như bánh mứt ngọt và các món ăn vặt luôn có sẵn. Hãy chọn trái cây và các loại hạt.

Ngủ đủ. Tình trạng thiếu ngủ khá phổ biến trong những ngày tết có thể khiến bạn tăng cân. Hạn chế ngủ có thể làm tăng lượng hoóc môn đói, việc trao đổi chất thấp hơn, cuối cùng dẫn đến ăn nhiều hơn.

Thói quen ăn uống này có thể giúp bạn ngủ ngon hơn

Nếu bạn đang vật lộn với chất lượng giấc ngủ, bạn có thể đã thử một số gợi ý phổ biến nhất hiện có - tuân theo lịch trình ngủ đều đặn, đặt điện thoại của bạn ra xa trước khi đi ngủ và tập thể dục đầy đủ.

Mặc dù đây là tất cả các mẹo hữu ích với khoa học hợp lệ đằng sau chúng, nhưng bạn có thể thấy rằng chỉ riêng chúng là chưa đủ.

Nếu bạn đang tìm kiếm một sự thay đổi khác để giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ của mình, hãy xem xét các loại thực phẩm bạn ăn.

Mặc dù chúng ta đã biết từ lâu rằng các lựa chọn chế độ ăn uống có liên quan đến chất lượng giấc ngủ, nhưng nghiên cứu mới phát hiện ra rằng một thói quen ăn uống cụ thể, theo chế độ ăn Địa Trung Hải, đặc biệt có thể giúp bạn đi vào giấc ngủ nhanh hơn và ngủ suốt đêm.

Nghiên cứu mới được công bố trên Tạp chí của Học viện Dinh dưỡng và Ăn kiêng, đã xem xét 20 nghiên cứu trước đây được công bố từ năm 1975 đến năm 2021 để so sánh thành phần chế độ ăn uống với chất lượng giấc ngủ.