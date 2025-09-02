Ngày Quốc khánh 2.9: Lịch âm hôm nay có gì đặc biệt?

Ngày Quốc khánh 2.9 hay còn gọi là tết Độc lập, theo lịch âm hôm nay là ngày 11 tháng 7 âm lịch, theo cách gọi can chi là ngày Giáp Tuất, tháng Giáp Thân, năm Ất Tỵ. Ngày này vẫn năm tiết khí Xử thử. Như vậy chỉ còn vài ngày nữa, sau ngày Quốc khánh 2.9, người Việt sẽ đón rằm tháng 7 âm lịch, một trong những rằm lớn trong năm.

Hôm nay là ngày Quốc khánh 2.9, theo lịch âm là ngày 11 tháng 7 ẢNH: CAO AN BIÊN

Trong khi đó hôm qua là ngày đầu tiên của tháng 9 dương lịch (1.9), theo âm lịch là ngày mùng 10 tháng 7, cũng là ngày thứ ba kỳ nghỉ tết Độc lập. Theo cách gọi can chi, đây là ngày Quý Dậu, tháng Giáp Thân, năm Ất Tỵ.

Hôm nay 2.9, người dân Việt Nam hướng về Hà Nội, nơi chính thức diễn ra lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2.9 (A80) tại quảng trường Ba Đình lịch sử. Theo lịch trình dự kiến, lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành sẽ diễn ra từ 6 giờ 30 phút đến 10 giờ.

Đây là sự kiện cấp quốc gia, có sự tham dự của khoảng 30.000 người. Lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành chia thành 87 khối, gồm 4 khối nghi trượng; 13 khối quần chúng; 22 khối quân đội; 3 khối dân quân, du kích; 17 khối công an; 14 khối xe, pháo quân sự; 9 khối xe đặc chủng công an và khối hồng kỳ.

Sự kiện còn có sự tham gia của lực lượng diễu binh từ 4 quốc gia khách mời, chia thành 4 khối: Khối Quân đội Trung Quốc, Khối Quân đội Nga, Khối Quân đội Lào và Khối Quân đội Campuchia.

Chi tiết lịch âm hôm nay 2.9 ẢNH: CAO AN BIÊN

Cách đây 80 năm, vào ngày 2.9.1945, tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do cho dân tộc. 80 năm đã qua, dấu mốc ấy vẫn là "ánh sao" soi đường cho các thế hệ người Việt trên hành trình dựng xây, phát triển đất nước.