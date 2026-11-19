Vũ Linh, Tiến Dũng "bật mí" món quà mong muốn

Nam vương Trần Tiến Dũng (29 tuổi) chia sẻ nếu được lựa chọn, anh mong muốn nhận được một món quà thể hiện sự quan tâm và thấu hiểu từ những người thân yêu. "Đó có thể là một món quà nhỏ phù hợp với sở thích cá nhân, một cuốn sách hay, một món đồ có thể đồng hành trong công việc hoặc đơn giản là một lời chúc chân thành", nam vương Tiến Dũng bày tỏ.

Nam vương Trần Tiến Dũng ẢNH: CHU TẤN VĂN CUNG CẤP

Với Tiến Dũng, điều đáng quý nhất không nằm ở giá trị của món quà mà là tình cảm và sự trân trọng mà người tặng gửi gắm trong đó. Dù đó là món quà có giá trị vật chất hay mang ý nghĩa tinh thần, nam vương khẳng định cả hai đều có giá trị riêng. Nhưng nếu phải lựa chọn, Dũng nói anh sẽ ưu tiên những món quà mang ý nghĩa tinh thần. Bởi những món quà vật chất có thể mang lại niềm vui ở một thời điểm, nhưng tình cảm, sự quan tâm và những kỷ niệm đẹp thường sẽ ở lại rất lâu.

"Đàn ông đôi khi không cần những điều quá lớn lao. Một lời hỏi thăm, một sự ghi nhận cho những nỗ lực, hay đơn giản là cảm giác được yêu thương và thấu hiểu cũng đã là một món quà rất ý nghĩa", nam vương Tiến Dũng chia sẻ.

Nhân Ngày Quốc tế đàn ông, Tiến Dũng cũng muốn gửi lời chúc đến tất cả những người đàn ông luôn mạnh mẽ, bản lĩnh và có trách nhiệm với gia đình, công việc cũng như xã hội. Anh mong rằng mỗi người đàn ông đều biết yêu thương bản thân, trân trọng những người bên cạnh và luôn có đủ động lực để theo đuổi những điều mình mong muốn.

Á vương Mister International 2026 Nguyễn Vũ Linh cho biết từ trước đến nay anh nghe rất nhiều về những ngày dành cho phụ nữ như Ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3 hay Ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10. Nhưng đây là lần đầu tiên Vũ Linh biết đến Ngày Quốc tế đàn ông 19.11.

Á vương Mister International 2026 Nguyễn Vũ Linh ẢNH: CHU TẤN VĂN CUNG CẤP

"Mình chưa từng nhận được món quà đặc biệt nào vào dịp này cả, bởi vì năm nay là lần đầu tiên Linh biết đến sự tồn tại của Ngày Quốc tế đàn ông. Sau khi biết đến ngày đặc biệt này, Linh nghĩ mình sẽ ghi nhớ ngày 19.11 để hằng năm có thêm một dịp ý nghĩa dành cho phái mạnh, cũng như có thêm những đặc quyền nho nhỏ dành cho đàn ông", Vũ Linh hài hước chia sẻ.

Nếu được lựa chọn, món quà mà Vũ Linh mong muốn nhất là những lời chúc tốt đẹp từ bạn bè và người thân. Vũ Linh hy vọng mọi người sẽ chúc anh có thật nhiều sức khỏe, luôn hạnh phúc và đặc biệt là sự nghiệp ngày càng thăng hoa, phát triển hơn nữa.

Còn nếu được nhận một món quà cụ thể thì với Vũ Linh, một bó hoa, một cử chỉ quan tâm bất ngờ, hay đơn giản là có ai đó dành thời gian vào bếp nấu cho anh một món ăn yêu thích cũng đủ khiến anh cảm thấy rất hạnh phúc rồi. "Tuy nhiên, rất tiếc là đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có ai thực hiện điều đó cho Linh cả!", Vũ Linh cười và cho biết.

Đàn ông cũng thích được tặng quà

Phạm Nguyễn Long Sơn (33 tuổi, kỹ sư xây dựng, hiện sống trên đường Tầm Vu, P.Bình Thạnh, TP.HCM), cho biết anh không biết ngày 19.11 là Ngày Quốc tế đàn ông. Bởi theo Sơn, vợ anh vốn luôn biết cách tạo ra những bất ngờ, dù chẳng cần đợi đến dịp lễ đặc biệt gì.

"Từ ngày cưới vợ, quần áo, giày dép đều do vợ mình sắm sửa, không phải cứ lễ vợ mình mới tặng quà", Long Sơn hạnh phúc chia sẻ về bạn đời.

10 năm yêu và 6 năm kết hôn, vợ chồng Sơn thấu hiểu nhau từ những điều nhỏ nhặt nhất. Vợ chỉ cần nhìn qua đã biết Sơn đang vui hay buồn. Ngược lại, đôi khi chỉ cần bước đến cửa, nghe tiếng vợ nấu cơm, anh cũng có thể cảm nhận được tâm trạng của bạn đời. "Vợ mình ít khi giận dỗi. Chúng mình hiểu tính nhau nên biết thông cảm và du di cho nhau", Sơn kể.

Vợ chồng Long Sơn 16 năm bên nhau ẢNH: LONG SƠN CUNG CẤP

Dù không biết đến Ngày Quốc tế đàn ông, Sơn cho rằng đàn ông cũng thích được tặng quà và nhận được sự quan tâm từ những người thân yêu. Về sở thích cá nhân, anh thích giày dép, quần áo hoặc những món đồ phục vụ công việc. Tuy nhiên, với anh, giá trị của món quà không quan trọng bằng sự bình yên trong cuộc sống gia đình.

"Mình may mắn có người vợ tâm lý. Nhưng mình nghĩ đàn ông cũng thích được tặng quà. Cá nhân mình thích giày dép, quần áo, những đồ liên quan đến công việc. Nhưng quan trọng nhất vẫn là đời sống tinh thần. Mình chẳng mong gì nhiều, chỉ mong gia đình yên ấm", Sơn chia sẻ.

Nguyễn Văn Bình (25 tuổi, chung cư Sunview Town, P.Hiệp Bình, TP.HCM) cho biết mong ước đơn giản trong ngày Quốc tế đàn ông 19.11 là bạn gái không giận dỗi bất ngờ. "Quà thì mình nghĩ ai cũng thích nhưng nếu chỉ được chọn 1 thì mình chỉ mong bình yên đến già cùng bạn ấy", Bình nói.