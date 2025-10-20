Thị trường hoa 20.10: Bán chạy nhất là hồng, giá từ 250.000 - 450.000 đồng/50 bông

Không khí chợ hoa mua bán tấp nập dù thời tiết bất lợi

Theo ghi nhận của Thanh Niên, 16 giờ ngày 19.10, trước ngày Phụ nữ Việt Nam 1 ngày, chợ hoa Hồ Thị Kỷ thuộc phường Vườn Lài (trước là Q.10) nhộn nhịp không khí buôn bán mặc cho thời tiết có mưa. Các cửa hàng hoa rực rỡ màu sắc, nhiều người tìm mua hoa tặng nhận dịp 20.10.

Khách mua hàng tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ chiều ngày 19.10 ẢNH: THÁI PHÚC

Trong dòng người, Nguyễn Tuấn Anh, sinh viên Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM, cho biết đến chợ hoa để lựa hoa mua tặng bạn gái. “Mình muốn tự tay chọn hoa tươi và sẽ tự gói hoa luôn như một cách để thể hiện tình cảm với người mình yêu thương”, Tuấn Anh nói.

Người trẻ rủ nhau đến đây để lựa hoa tươi nhân dịp 20.10 ẢNH: THÁI PHÚC

Tương tự, anh Nguyễn Trung Hiếu (33 tuổi), ngụ đường Hùng Vương, P.An Đông (trước là P.9, Q.5), TP.HCM, cho biết đã lướt mạng xã hội tham khảo trước đó các mẫu hoa tươi, sau đó mới đến chợ hoa lựa chọn.

“Mình muốn bó hoa tặng mẹ và vợ nhân dịp này phải thật đẹp và ý nghĩa. Tôi đã chọn hoa 3 loại là hướng dương, cát tường, điểm xuyến thêm một ít oải hương. Cả ba loại này đều tượng trưng cho sự tích cực, hạnh phúc chung thủy và bền vững”, anh Hiếu nói.

Hàng hoa lề đường mong 20.10 nắng ráo: ‘Khách vắng, chỉ mong đừng mưa’

Cảnh mua bán nhộn nhịp tại một cửa hàng hoa trong chợ hoa Hồ Thị Kỷ ẢNH: THÁI PHÚC

Tiểu thương ở chợ hoa cho biết năm nay giá hoa cũng không tăng bao nhiêu, vẫn như mọi năm nhưng sức mua thì lại giảm. Chị Nguyễn Hương Giang (28 tuổi), chủ một tiệm hoa tại chợ Hồ Thị Kỷ, chia sẻ: “Vừa vào đầu giờ chiều là trời mưa liên tục, thành ra năm nay khách cũng lưa thưa, bán cũng chậm hơn so với mọi năm. Theo tôi nghĩ mọi người đang thắt chặt chi tiêu nên cũng không chuộng những mẫu hoa đắt tiền”.

Chị Giang cho biết chủ yếu chị chỉ bán được những bó hoa có giá dao động từ 100.000 - 500.000 đồng còn loại cao hơn thì đa số là doanh nghiệp đặt để tặng khách hàng ẢNH: THÁI PHÚC

Hoa hồng, cẩm chướng, tú cầu được khách hàng lựa chọn nhiều nhất ẢNH: THÁI PHÚC

Theo chị Giang, giống như mọi năm, hoa hồng, cẩm chướng, cẩm tú cầu, hướng dương đều được khách ưa chuộng vào dịp này. Bán chạy nhất vẫn là hồng, với giá dao động từ hơn 250.000 - 450.000 đồng/bó 50 bông.

Trái ngược với không khí nhộn nhịp ở chợ hoa Hồ Thị Kỷ, xung quanh các con đường ở TP.HCM không khí buôn bán hoa có phần trầm lặng do thời tiết mưa lớn, một số tiểu thương than ngắn thở dài vì không bán được hoa.

Trời mưa lớn, nên sạp hoa của An trên đường Tô Hiến Thành, P.Diên Hồng (trước là P.14, Q.10), TP.HCM phải che chắn, khách cũng ít ghé mua

ẢNH: THÁI PHÚC

Nguyễn Trúc An, sinh viên Trường ĐH Bách Khoa, vừa hùn vốn với bạn để kinh doanh hoa ngày 20.10 cũng rơi vào tình trạng tương tự. Sạp hoa của An bán với giá dao động từ 100.000 - 400.000 đồng/bó tùy loại: "Mình bỏ một khoản lớn tiền tiết kiệm để nhập hoa tự bó về để kinh doanh thêm dịp 20.10, nhưng vừa dọn ra thì mưa tới tấp, từ lúc dọn ra đến giờ chưa chưa bán được bó nào", An than thở.



