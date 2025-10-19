Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Hàng hoa lề đường mong 20.10 nắng ráo: ‘Khách vắng, chỉ mong đừng mưa’
Video Đời sống

Hàng hoa lề đường mong 20.10 nắng ráo: ‘Khách vắng, chỉ mong đừng mưa’

Võ Hiếu - Khánh Ngân
19/10/2025 19:39 GMT+7

Còn một ngày nữa là tới 20.10, khắp các tuyến đường ở TP.HCM lại rộn ràng sắc hoa. Giữa trưa nắng gắt, người bán hoa trùm kín từ đầu đến chân, cố bám vỉa hè để kịp phục vụ khách.

Chỉ còn một ngày nữa là đến ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10, nhiều tuyến đường ở TP.HCM lại rộn ràng sắc hoa và quà lưu niệm. Từ sáng 19.10, nhiều người dân đã tranh thủ bày bán hoa tươi, gấu bông, thiệp chúc mừng dọc vỉa hè để kịp phục vụ nhu cầu tặng quà.

Hàng hoa lề đường mong 20.10 nắng ráo: ‘Khách vắng, chỉ mong đừng mưa’

Giữa trưa, mặt trời như đổ lửa, hơi nóng từ mặt đường hắt lên khiến không khí oi bức, ngột ngạt. Thế nhưng, nhiều người bán hàng vẫn cố bám trụ, đội nón, trùm áo kín mít, che ô hoặc tìm bóng cây để tránh nắng.

Dưới cái nóng gay gắt như thiêu đốt, ai nấy đều thấm mệt, mồ hôi đổ nhễ nhại nhưng vẫn kiên nhẫn mời chào từng vị khách.

Hàng hoa lề đường mong 20.10 nắng ráo: ‘Khách vắng, chỉ mong đừng mưa’ - Ảnh 1.

Nắng gắt hay mưa bất chợt, vẫn có người kiên trì bám vỉa hè

ẢNH: VÕ HIẾU

Không chỉ hoa hồng, nhiều sạp còn bán thêm gấu bông, chocolate, thiệp và phụ kiện nhỏ để thu hút khách. Dù sức mua chưa cao, một số người vẫn chọn mua nhanh vài bó hoa ven đường vì sự tiện lợi hơn so với cửa hàng hay chợ hoa lớn.

Thời tiết TP.HCM năm nay thất thường: sáng nắng gắt, chiều mưa rào. Người bán hoa phải dựng dù, che bạt, vừa chống nóng vừa tránh ướt hàng. Mưa xuống, hoa hư; nắng lên, người kiệt sức nhưng vẫn phải đứng bám chỗ, vì bỏ đi là mất khách.

Hàng hoa lề đường mong 20.10 nắng ráo: ‘Khách vắng, chỉ mong đừng mưa’ - Ảnh 2.

Mưa xuống, hoa hư; nắng lên, người kiệt sức nhưng vẫn phải đứng bám chỗ, vì bỏ đi là mất khách

ẢNH: VÕ HIẾU

Hàng hoa lề đường mong 20.10 nắng ráo: ‘Khách vắng, chỉ mong đừng mưa’ - Ảnh 3.

Dưới cái nóng gay gắt như thiêu đốt, ai nấy đều thấm mệt, mồ hôi đổ nhễ nhại nhưng vẫn kiên nhẫn mời chào từng vị khách

ẢNH: VÕ HIẾU

Sức mua cũng không còn như vài năm trước. Nhiều người chuyển sang tặng quà, mỹ phẩm, đồ công nghệ. Hoa vẫn có chỗ đứng, nhưng chủ yếu là hoa tiện đường, mua nhanh, tặng nhanh. Thị trường quà tặng đang thay đổi, và những người bán nhỏ lẻ phải linh hoạt để trụ lại.

Dù vậy, với họ, mỗi bó hoa bán ra vẫn là niềm hy vọng. Nắng gắt hay mưa bất chợt, vẫn có người kiên trì bám vỉa hè, vì biết rằng sau mỗi mùa hoa, có thể chẳng lời bao nhiêu, nhưng vẫn còn công việc để làm, và vẫn còn khách để bán.

Trào lưu xăm Henna: Đẹp, độc, không đau

Trào lưu xăm Henna: Đẹp, độc, không đau

Từ nét văn hóa truyền thống của Ấn Độ trở thành trào lưu làm đẹp đang được giới trẻ Việt Nam ưa chuộng, vẽ Henna được nhiều bạn trẻ lựa chọn nếu muốn thể hiện cá tính mà không sợ hối hận.

Bà nội nghèo nghẹn ngào vì cháu nhận học bổng lớn: 'Nằm mơ cũng không nghĩ đến'

Tràn lan video 'xúc phạm IQ người xem': Khi giải trí biến thành… rác mạng

