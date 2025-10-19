Chỉ còn một ngày nữa là đến ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10, nhiều tuyến đường ở TP.HCM lại rộn ràng sắc hoa và quà lưu niệm. Từ sáng 19.10, nhiều người dân đã tranh thủ bày bán hoa tươi, gấu bông, thiệp chúc mừng dọc vỉa hè để kịp phục vụ nhu cầu tặng quà.

Hàng hoa lề đường mong 20.10 nắng ráo: ‘Khách vắng, chỉ mong đừng mưa’

Giữa trưa, mặt trời như đổ lửa, hơi nóng từ mặt đường hắt lên khiến không khí oi bức, ngột ngạt. Thế nhưng, nhiều người bán hàng vẫn cố bám trụ, đội nón, trùm áo kín mít, che ô hoặc tìm bóng cây để tránh nắng.

Dưới cái nóng gay gắt như thiêu đốt, ai nấy đều thấm mệt, mồ hôi đổ nhễ nhại nhưng vẫn kiên nhẫn mời chào từng vị khách.

Nắng gắt hay mưa bất chợt, vẫn có người kiên trì bám vỉa hè ẢNH: VÕ HIẾU

Không chỉ hoa hồng, nhiều sạp còn bán thêm gấu bông, chocolate, thiệp và phụ kiện nhỏ để thu hút khách. Dù sức mua chưa cao, một số người vẫn chọn mua nhanh vài bó hoa ven đường vì sự tiện lợi hơn so với cửa hàng hay chợ hoa lớn.

Thời tiết TP.HCM năm nay thất thường: sáng nắng gắt, chiều mưa rào. Người bán hoa phải dựng dù, che bạt, vừa chống nóng vừa tránh ướt hàng. Mưa xuống, hoa hư; nắng lên, người kiệt sức nhưng vẫn phải đứng bám chỗ, vì bỏ đi là mất khách.

Mưa xuống, hoa hư; nắng lên, người kiệt sức nhưng vẫn phải đứng bám chỗ, vì bỏ đi là mất khách ẢNH: VÕ HIẾU

Sức mua cũng không còn như vài năm trước. Nhiều người chuyển sang tặng quà, mỹ phẩm, đồ công nghệ. Hoa vẫn có chỗ đứng, nhưng chủ yếu là hoa tiện đường, mua nhanh, tặng nhanh. Thị trường quà tặng đang thay đổi, và những người bán nhỏ lẻ phải linh hoạt để trụ lại.

Dù vậy, với họ, mỗi bó hoa bán ra vẫn là niềm hy vọng. Nắng gắt hay mưa bất chợt, vẫn có người kiên trì bám vỉa hè, vì biết rằng sau mỗi mùa hoa, có thể chẳng lời bao nhiêu, nhưng vẫn còn công việc để làm, và vẫn còn khách để bán.