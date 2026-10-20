Ngày 20.10, màn tặng quà của dàn 'soái ca' cho cô giáo và bạn nữ 'gây sốt'

Màn tặng quà 20.10 ấn tượng

Thay vì tặng mỗi bạn nữ một hộp quà riêng như những năm trước, dịp 20.10 năm nay, các nam sinh lớp 12A7 quyết định tạo bất ngờ bằng 4 tráp bánh bim bim được trang trí công phu, kèm hoa sữa, bánh kem và cả pháo giấy. Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc các nam sinh ăn mặc chỉnh tề đi từ cổng trường vào lớp học mang theo tráp bánh và hoa sữa đang “gây sốt”.

Dịp 20.10, các chàng trai lớp 12A7 mang 4 tráp bánh, hoa sữa, bánh kem để tặng cho cô giáo và các bạn nữ ẢNH: PHONG CUNG CẤP

Nguyễn Gia Phong, học sinh lớp 12A7, cho biết ý tưởng làm tráp bánh bim bim xuất phát từ lớp trưởng, sau đó nhận được sự hưởng ứng của các bạn nam. Phần bánh và hoa quả cũng là ý tưởng chung của cả nhóm, với mong muốn đổi mới cách tặng quà đã duy trì trong những năm học trước.

“Tụi em lên kế hoạch và bắt đầu chuẩn bị từ ngày 10.10. Các bạn nam cùng góp kinh phí, đi mua nguyên liệu rồi bắt tay vào sắp xếp, trang trí tráp bánh. Lớp em có 12 bạn nam tham gia chuẩn bị, mỗi tráp trung bình khoảng 40-50 gói bánh, kẹo, sữa các loại. Có những lúc bọn em làm đến khuya, thiếu kẹo lại phải gọi điện cho chủ quán để mua thêm, cố gắng hoàn thành cho kịp tặng các bạn nữ”, Phong kể.

Các bạn nam lớp 12A7 tự tay làm quà 20.10 tặng cô giáo và các bạn nữ ẢNH: PHONG CUNG CẤP

ẢNH: PHONG CUNG CẤP

Không chỉ có những tráp bánh đầy ắp bim bim, sữa và kẹo, nhóm nam sinh còn chuẩn bị hoa sữa, bó thành hình dáng giống hoa cưới.

“Một bạn cầm bó hoa đi đầu, những bạn còn lại mỗi người bưng một tráp bánh, tạo thành đội hình trông chẳng khác nào một đoàn đi ăn hỏi”, Phong vui vẻ nói.

Phan Hoàng Tùng, một thành khác trong lớp, nhớ nhất tinh thần chung sức của các bạn nam trong quá trình chuẩn bị. Dù có những lúc bận rộn, cả nhóm vẫn cố gắng hoàn thành phần việc để món quà được trao đúng dịp.

"Tráp bánh" siêu to được các bạn nam chuẩn bị ẢNH: PHONG CUNG CẤP

“Khoảnh khắc hồi hộp nhất với em là lúc cả nhóm bắt đầu tiến vào lớp. Thấy nhiều người xung quanh chú ý, chụp ảnh, tim em đập thình thịch. Nhưng chính phản ứng bất ngờ của cô giáo và các bạn nữ khiến em cảm thấy công sức chuẩn bị của cả nhóm trở nên đáng giá”, Tùng tâm sự.

Hồ Thân Gia Bảo, một nam sinh khác của lớp 12A7 cũng không giấu được niềm vui khi video ghi lại hoạt động của lớp được chia sẻ và lan tỏa trên mạng xã hội.

"Chúng em chỉ đơn giản muốn dành tặng cô giáo và các bạn nữ một ngày thật vui, để mọi người biết rằng họ luôn có một vị trí đáng quý trong tập thể lớp, nhưng không ngờ lại được mọi người yêu thích và đón nhận nhiều như vậy”, Bảo chia sẻ.

Ngoài bánh kẹo, còn có hoa sữa đang "gây sốt" ẢNH: PHONG CUNG CẤP

Nam sinh cho biết ngày 20.10 cũng là dịp để con trai trong lớp gửi lời tri ân đến cô giáo đã tận tâm dạy dỗ, bao dung và đồng hành cùng học trò trên chặng đường trưởng thành.

Các bạn nữ bất ngờ, trân trọng món quà của những người bạn cùng lớp

Dù đã biết trước các bạn nam sẽ tổ chức hoạt động nhân ngày 20.10, Lê Thị Hà Vy, học sinh lớp 12A7, vẫn không khỏi bất ngờ khi chứng kiến màn tặng quà. Vy kể ban đầu chỉ nghĩ các bạn nam sẽ chuẩn bị những món quà quen thuộc như mọi năm. Thế nhưng, khi cả nhóm xuất hiện với những tráp bánh lớn, hoa sữa và bánh kem, cô bạn mới nhận ra năm nay mọi thứ được chuẩn bị khác hẳn.

“Điều khiến em ấn tượng không chỉ là những tráp quà mà còn là hình ảnh các bạn nam ăn mặc chỉnh tề, sơ vin như đang đi ăn hỏi. Sự đầu tư có phần hài hước ấy khiến khoảnh khắc tặng quà thêm vui vẻ, đáng nhớ”, Vy chia sẻ.

Tập thể lớp 12A7 và cô giáo ẢNH: PHONG CUNG CẤP

Với nữ sinh Bùi Minh Anh, học sinh lớp 12A7, món quà đặc biệt nhất không nằm ở số lượng bánh kẹo mà ở thời gian, công sức và tình cảm các bạn nam dành cho tập thể. Minh Anh cho biết cô cảm nhận được sự chu đáo, cầu kỳ qua cách các bạn nam lên ý tưởng, cùng nhau chuẩn bị và tạo bất ngờ cho cô giáo lẫn các bạn nữ.

“Chúng em trân trọng thời gian các bạn làm quà và tình cảm mà các bạn đã dành cho các bạn nữ. Em muốn cảm ơn các bạn nam vì đã tạo nên một ngày 20.10 thật vui và đáng nhớ”, Minh Anh chia sẻ.

Màn tặng quà 20.10 đầy ấn tượng của các anh chàng "soái ca" lớp 12A7 ẢNH: PHONG CUNG CẤP

Qua hoạt động lần này, Tùng và các bạn nam trong lớp mong muốn cô giáo và các bạn nữ có một ngày lễ vui vẻ, đạt thêm nhiều thành tích trong năm học này. Nam sinh cũng hào hứng nhắc đến dịp 8.3 sắp tới như một lời hẹn về những hoạt động ý nghĩa tiếp theo.