Những 'bông hoa' ngày 20.10: Khi vẻ đẹp song hành cùng trí tuệ và bản lĩnh

Từ danh hiệu Hoa khôi đến hành trình lan tỏa giá trị

Mình luôn ước mơ sau này sẽ trở thành một người thành công và có ích cho xã hội. Việc trở thành Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2026 hay thủ khoa đầu vào ngành học không nằm trong dự tính từ đầu, nhưng mình tin đó là sự ghi nhận cho hành trình đã nỗ lực hết sức.

Nguyễn Ngọc Linh ẢNH: NVCC

Mình nghĩ dù đang ở vị trí nào, đảm đương trọng trách gì, bản thân cũng còn rất nhỏ bé và có nhiều điều cần học hỏi. Mình không muốn vì những thành tích đã đạt được mà trở nên kiêu ngạo hay ngủ quên trên chiến thắng. Với mình, danh hiệu Hoa khôi không phải đích đến mà là cánh cửa mở ra nhiều cơ hội. Mình luôn tìm kiếm những chương trình học tập, trao đổi, hoạt động Đoàn - Hội để thử sức, khám phá giới hạn của bản thân và đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng.

Hình ảnh người phụ nữ mà mình hướng tới là người có thể lan tỏa những giá trị tích cực. Thành công không chỉ được đo bằng thành tích hay sức ảnh hưởng, mà còn nằm ở lòng trắc ẩn, khả năng thấu hiểu và giúp đỡ những người xung quanh trở nên tốt hơn.

Mình mong mỗi cô gái, mỗi người phụ nữ đều tự chủ với cuộc đời mình. Dù con đường ấy có dẫn đến thành công hay không, việc kiên định với điều mình tin tưởng cũng đã rất đáng trân trọng. Nhân ngày 20.10, mình chúc các chị em phụ nữ có một ngày thật hạnh phúc, ý nghĩa.

Nguyễn Ngọc Linh, Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2026

Cơ hội làm nghề là dịp để hoàn thiện bản thân

Trịnh Thương Hoài ẢNH: NVCC

Mình đang hoạt động trong lĩnh vực MC song ngữ. Dù trên sân khấu hay trước ống kính, mình đều yêu thích cảm giác được kết nối với mọi người bằng ngôn ngữ, kiến thức và cảm xúc. Mỗi cơ hội làm nghề cũng là dịp để mình hoàn thiện bản thân và tiến gần hơn đến ước mơ nghệ thuật từ bé.

Đến với nghệ thuật, mình nhận ra đam mê thôi chưa đủ để theo đuổi ước mơ lâu dài, mà còn cần năng lực, kỷ luật và sự kiên trì. Trên hành trình ấy, mẹ luôn là nguồn động lực lớn nhất để mình cố gắng. Công việc cũng giúp mình hiểu rằng chăm sóc ngoại hình không chỉ là làm đẹp, mà còn là cách yêu thương, trân trọng bản thân và bồi đắp sự tự tin để vững vàng hơn trước những thử thách.

Với mình, trưởng thành không phải là phải thay đổi để trở thành một người khác, mà là sau những trải nghiệm, mình hiểu bản thân hơn, có thêm bản lĩnh để bước tiếp nhưng vẫn giữ được sự chân thành và tử tế.

MC Trịnh Thương Hoài - nghệ danh Tracy, ngụ TP.HCM

Không ngừng học hỏi để làm chủ nhiều vai trò

Trần Thị Thúy Vy ẢNH: NVCC

Với mình, thành tựu không chỉ nằm ở những cột mốc nghề nghiệp mà còn ở việc từng bước xây dựng năng lực, sự độc lập và định hướng rõ ràng cho tương lai. Hơn 5 năm làm MC song ngữ, mình có cơ hội dẫn dắt nhiều sự kiện, chương trình kết nối doanh nghiệp và hoạt động có yếu tố quốc tế.

Điều khiến mình tự hào không phải là đã đạt được bao nhiêu danh hiệu, mà là dù ở giai đoạn nào, mình vẫn chủ động học hỏi, dám bước ra khỏi vùng an toàn và có trách nhiệm với con đường đã chọn. Công việc MC giúp mình rèn luyện khả năng giao tiếp, sự tự tin và tính chuyên nghiệp; trong khi việc học giúp mở rộng tư duy, góc nhìn và khả năng quản trị. Mình xem hai trải nghiệm này là cơ hội bổ trợ cho nhau.

Mình không đặt áp lực phải luôn hoàn hảo hay giỏi hơn người khác, bởi với mình, thành công không chỉ được đo bằng chức vụ, thu nhập hay một cuộc sống khiến người khác ngưỡng mộ. Đó còn là khi mình hiểu rõ giá trị bản thân, có năng lực tạo ra những giá trị cho xã hội và đủ bản lĩnh để chịu trách nhiệm với những lựa chọn của mình. Nhân ngày 20.10, mình mong các bạn nữ luôn dành thời gian đầu tư cho bản thân, từ tri thức, năng lực đến sự tự tin.

Trần Thị Thúy Vy, đang học thạc sĩ tại ĐH Kinh tế TP.HCM

Không ngừng hoàn thiện bản thân

Bùi Thị Thùy Lâm ẢNH: NVCC

Sau khi trượt đại học, mình được ba mẹ vay tiền cho sang Hàn Quốc du học. Sau đó, mình học thạc sĩ ở Trung Quốc và hiện đang học tiến sĩ với học bổng toàn phần. Điều khiến mình tự hào nhất không chỉ là những thành quả ấy, mà là bản thân chưa từng dừng lại.

Trước đây, mình học để vượt qua kỳ thi, còn bây giờ học để thực sự hiểu vấn đề. Mình học tiếng Hàn, tiếng Trung và rèn luyện tư duy phản biện, nghiên cứu khoa học. Mình không nghĩ bản thân là người quá xuất sắc. Mình cũng có lúc nghi ngờ bản thân, nhưng niềm tin của ba mẹ và mong muốn biết mình có thể đi xa đến đâu đã giúp mình tiếp tục cố gắng.

Theo mình, phụ nữ hiện đại cần có sự tự chủ về tài chính lẫn tinh thần, có kiến thức, chính kiến và dám chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình. Không có khuôn mẫu chung cho tất cả phụ nữ, mỗi người có thể theo đuổi sự nghiệp, chăm lo gia đình hoặc cân bằng cả hai, miễn đó là lựa chọn họ mong muốn.

Bùi Thị Thùy Lâm, nghiên cứu sinh tiến sĩ Trường ĐH Quảng Tây, Trung Quốc

Nỗ lực làm tốt những gì đã lựa chọn

Lê Thúy Nhiên ẢNH: NVCC

Mình luôn đặt mục tiêu phát triển bản thân mỗi ngày, từ học tập, công việc đến những dự định riêng. Việc đạt được nhiều thành tích trong học tập, tốt nghiệp thạc sĩ và bắt đầu khởi nghiệp là những dấu mốc khiến mình tự hào, nhưng cũng nhắc mình rằng bản thân vẫn còn nhiều điều có thể học hỏi và chinh phục. Mình muốn làm tốt những gì đã lựa chọn, vừa để tiến gần hơn đến cuộc sống mình mong muốn, vừa để gia đình yên tâm và tự hào về những nỗ lực của mình.

Với mình, phụ nữ hiện đại không cần phải giỏi tất cả hay lúc nào cũng hoàn hảo. Điều quan trọng là hiểu điều mình mong muốn, chủ động với cuộc sống và tự tin theo đuổi con đường đã chọn. Mỗi người có một cách sống, một định nghĩa riêng về thành công; vì thế mình tin rằng hạnh phúc khi được làm điều mình yêu thích và nhìn thấy bản thân tiến bộ mỗi ngày cũng là một thành quả đáng quý.

Lê Thúy Nhiên, đồng sáng lập Trung tâm TOEIC BUDDIES