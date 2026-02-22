Ngày Quốc tế Tiếng mẹ đẻ: Trẻ em Việt tại Nhật 'sống trong tiếng Việt'

Trong không khí rộn ràng đón xuân mới, Hội chợ xuân không chỉ là hoạt động vui chơi cộng đồng mà còn mở ra một mô hình giáo dục trải nghiệm sinh động, nơi tiếng Việt được sử dụng một cách tự nhiên trong đời sống. Thông qua các hoạt động mua bán, giao tiếp, đọc sách, múa hát và sinh hoạt tập thể, học sinh được "sống trong tiếng Việt", từ đó nuôi dưỡng tình yêu quê hương và ý thức gìn giữ bản sắc dân tộc khi sinh sống, học tập nơi xa Tổ quốc.

Tham dự chương trình có bà Nguyễn Minh Ánh, Chánh văn phòng Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka; bà Lê Thương, Chủ tịch Hiệp hội người Việt Nam vùng Kansai; sư Thích Đức Trí, Chủ tịch Hiệp hội hỗ trợ Nhật - Việt cùng đông đảo cha mẹ, giáo viên và học sinh các trường Việt ngữ trong khu vực.

Trẻ em Việt sống tại Nhật Bản có cơ hội nói tiếng Việt tại Hội chợ xuân ẢNH: BTC

Phát biểu tại chương trình, bà Lê Thương, Hiệu trưởng Trường Việt ngữ Cây Tre, Sứ giả tiếng Việt 2026 bày tỏ: "Hội chợ xuân là một mô hình giáo dục trải nghiệm tổng hợp, trong đó tiếng Việt. Nơi đây, tiếng Việt không chỉ dạy ở lớp học mà được sử dụng trong đời sống thực tế bằng cách giao tiếp, mua bán, đọc sách, múa hát bằng tiếng Việt, tình yêu với ngôn ngữ và văn hóa dân tộc sẽ hình thành một cách tự nhiên, bền vững".

Điểm nhấn của hội chợ là các gian hàng gia đình, do phụ huynh và học sinh cùng chuẩn bị. Tại đây, các học sinh trực tiếp bày bán ẩm thực, đồ thủ công, tổ chức trò chơi dân gian và sử dụng tiền Yên thật để giao dịch. Hoạt động này giúp học sinh rèn luyện kỹ năng giao tiếp, tính toán, làm việc nhóm, đồng thời thực hành tiếng Việt trong bối cảnh đời sống thực tế.

Các ông đồ cho chữ tiếng Việt bằng thư pháp truyền thống ẢNH: BTC

Bên cạnh đó, Trạm sách cộng đồng Việt di động được bố trí ngay trong khuôn viên hội chợ đã thu hút đông đảo học sinh và phụ huynh. Nhiều đầu sách tiếng Việt dành cho thiếu nhi, sách văn hóa – lịch sử được giới thiệu, đọc chung và kể chuyện, góp phần hình thành thói quen đọc sách, bồi đắp vốn ngôn ngữ và tri thức văn hóa cho thế hệ trẻ người Việt ở nước ngoài.

Không khí tết Việt tại hội chợ càng thêm rộn ràng với các tiết mục múa, hát, trình diễn áo dài truyền thống và giao lưu văn nghệ do chính học sinh và phụ huynh biểu diễn, tạo nên bức tranh văn hóa đậm đà bản sắc Việt giữa lòng Osaka.

Theo Ban tổ chức, việc các Trường Việt ngữ lần đầu tiên phối hợp tổ chức Hội chợ xuân đánh dấu bước phát triển mới trong công tác giáo dục tiếng Việt và kết nối cộng đồng người Việt tại Nhật Bản.

Chia sẻ tại sự kiện, sư Thích Đức Trí, Trưởng Ban tổ chức cho rằng: "Hội chợ xuân không chỉ là hoạt động văn hóa cộng đồng mà còn mang ý nghĩa giáo dục lâu dài, phù hợp với tinh thần Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa, giáo dục, trong đó khẳng định văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, giáo dục là động lực then chốt cho sự phát triển bền vững. Chăm lo cho thế hệ trẻ người Việt ở nước ngoài chính là góp phần gìn giữ và lan tỏa sức sống của văn hóa Việt trong bối cảnh hội nhập".

Đây là dịp để người Việt ở Osaka và vùng Kansai gặp gỡ và ôn lại tiếng Việt ẢNH: BTC

Ban tổ chức cũng kỳ vọng, mô hình Hội chợ xuân kết hợp giáo dục – văn hóa – trải nghiệm này sẽ được duy trì thường niên, từng bước mở rộng quy mô, trở thành điểm sáng trong công tác bảo tồn tiếng Việt, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và tăng cường gắn kết cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản.