Ngày tết chụp hình với những cây mai 'siêu đỉnh'

Ngay ngày đầu năm Nhâm Dần 2022, nhiều bạn trẻ đã khoe hình ảnh của mình bên những cây hoa mai bung nở vàng rực lên các trang mạng xã hội. Họ mong muốn một năm mới bình an và tràn đầy hạnh phúc.

Hoa mai có tới 150 cánh

Khoe loạt hình ảnh chụp bên cạnh cây hoa mai với bông có tới 150 cánh, Võ Quốc Thông (28 tuổi, ngụ H.Giồng Trôm, Bến Tre) chia sẻ cây này là món quà kỷ niệm của ông ngoại để lại cho cả gia đình.

"Mọi người thường gọi là mai 150 cánh hay cúc mai 150 cánh Bến Tre. Một bông mai khi nở thường 2, 3 ngày trở lên mới tàn, khi đó mỗi lần có gió thổi qua, những cánh hoa rơi tạo nên một cảm giác rất đặc biệt", Thông chia sẻ.

Thông tâm sự: "Ông ngoại rất thương con cháu. Lúc còn sống, ông đã nhờ người ghép và tặng cho mỗi người con một cây để trồng làm kỷ niệm. Hằng năm, mỗi dịp tết, mọi người thường quây quần lại và chụp những bức ảnh kỷ niệm bên cây mai, cũng như kể những câu chuyện vui, lời chúc tốt đẹp cho nhau trong ngày đầu năm mới”.

Tương tự, vào mùng 1 tết hằng năm, anh Lê Hoài Linh (24 tuổi, ngụ ở Quới Thành, Châu Thành, Bến Tre), đều “check-in” bên cây mai gần 50 năm tuổi của gia đình.

“Đây là cây mai do ông nội trồng. Với tôi, mùa tết mà thiếu hình ảnh mai như mất đi một nửa không khí xuân. Một số người từng tìm đến hỏi mua cây mai với giá gần 100 triệu đồng, nhưng gia đình nhất quyết không bán", Linh chia sẻ.

Còn anh Nguyễn Ngọc Trường, 34 tuổi, làm việc tại ngân hàng Sacombank ở Bến Tre, cũng không quên đăng hình ảnh gia đình mình bên cây mai vàng rực trong dịp Tết Nhâm Dần 2022.

Anh Trường nói: “Năm nào cũng vậy, cây mai luôn nở rộ đúng dịp tết. Bông mai bung cành tỏa ra một mùi hương đặc trưng cho cả khoảng sân trước nhà. Tết đến, mai vàng nở rực khiến mọi người cảm thấy hân hoan, vui vẻ và mong ước sẽ có một năm mới luôn gặp nhiều may mắn và thành công”.





Chị Vũ Minh Hương (26 tuổi, ở Long An) cũng có một bộ ảnh đẹp với cây hoa mai, khiến nhiều người phải trầm trồ. “Cây mai tôi chụp trong dịp tết năm 2022 là ở nhà bên chồng, cao khoảng 3,4 m. Với tôi, cây này đẹp... siêu đỉnh. Ngày tết đăng hình ảnh bên hoa mai, tôi mong cả năm có được sự may mắn, giàu có, thịnh vượng và tài lộc".

“Mở hàng” cho 1 năm nhiều may mắn, bình an

Trong khi đó, nhiều bạn trẻ có được hình ảnh hoa mai tuyệt đẹp từ những chuyến du lịch đầu năm.

Trong chuyến đi chơi Tết Nhâm Dần 2022 (từ ngày 24 tháng Chạp đến mùng 6 tết), anh Nguyễn Thanh Tuấn (34 tuổi, ngụ Q.12, TP.HCM) đã ghi lại được nhiều hình ảnh hoa mai đẹp tại TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk.

"Tết được nghỉ nhiều, khí hậu mát mẻ, đường đi, các địa điểm du lịch vắng người là thời điểm thích hợp để tôi có chuyến đi đường dài. Một chuyến đi vui vẻ đầu năm, giống như 'mở hàng' cho một năm nhiều may mắn, bình an”, anh Tuấn cho biết.

Dương Nhật Quang (20 tuổi, sinh viên Trường CĐ FPT, TP.HCM) cũng sở hữu nhiều bức ảnh đẹp với cây mai bung nở vàng rực trong chuyến du lịch đầu xuân.

Quang háo hức kể lại: “Cây mai tôi chụp là ở huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Những cánh hoa rơi xuống nền gạch như một tấm thảm tự nhiên. Chủ nhà cũng rất dễ chịu khi mình đến 'check in'. Đây là lần đầu tiên tôi thấy những cây mai to như vậy".