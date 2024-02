Ngày Tết miền Bắc không khí lạnh về, Nam bộ vì sao vẫn nắng nóng?

Theo Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia, không khí lạnh đang về và sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến nhiều nơi ở phía tây Bắc bộ và trung Trung bộ. Trong những ngày Tết, ở khu vực phía đông Bắc bộ trời rét đậm, có nơi rét hại; khu vực phía tây Bắc bộ và bắc Trung bộ trời rét, có nơi rét đậm, rét hại.

Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở khu vực Bắc bộ phổ biến từ 11 - 13 độ C, khu vực vùng núi Bắc bộ từ 8 - 10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C; khu vực bắc Trung bộ từ 14 - 17 độ C.

Trên biển, ở vịnh Bắc bộ và khu vực bắc Biển Đông gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8, sóng biển cao 2 - 3m, biển động.

Nam bộ đề phòng sốc nhiệt và cháy nổ

Trong khi đó, Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ cho biết: Không khí lạnh tăng cường bổ sung xuống phía bắc nước ta có cường độ khá mạnh. Từ ngày 10.2 trở đi, không khí lạnh hoạt động suy yếu dần. Do nằm ở rìa phía nam của các hệ thống thời tiết nói trên và chịu sự chi phối của gió mùa đông bắc cường độ yếu đến trung bình. Trong những ngày Tết Giáp Thìn, thời tiết các tỉnh thành tại Nam Bộ khá ổn định, thuận lợi cho mọi hoạt động đón năm mới.

Tuy nhiên vào trưa và chiều vẫn khá nóng bức, một số tỉnh Miền Đông có nắng nóng cục bộ. Thời tiết hanh khô tiếp tục kéo dài do đó mọi người dân cần đề phòng xảy ra cháy nổ.

Cụ thể từ ngày 8 - 14.2 (từ ngày 29 đến mùng 5 Tết): Mây thay đổi, ngày nắng, ít mưa, sáng sớm trời se lạnh. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 32 - 35 độ C, có nơi trên 35 độ C; thấp nhất 23 - 26 độ C. Riêng phía bắc Miền Đông có nơi nhiệt độ dưới 21 độ C.

Riêng ngày 10 - 11.2 (Mùng 1- 2 Tết) nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C, phía bắc Miền Đông có nơi dưới 20 độ C.

Chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm nhiều nơi ở miền Nam lên đến 10 độ C. Đây là mức chênh lệch nhiệt khá cao so với mức thông thường mà cơ thể con người dễ dàng thích nghi là 8 độ C; chính vì vậy, trong các hoạt động vui xuân người dân nên chú ý đến sức khỏe để tránh bị sốc nhiệt bằng việc hạn chế ra đường vào trưa nắng. Đối tượng cần đặc biệt lưu ý là trẻ em và người lớn tuổi.

Bên cạnh đó, nắng nóng và hanh khô ở miền Nam cũng rất dễ dẫn tới các sự cố cháy nổ. Đặc biệt trong dịp tết nhiều nhà và cơ sở tôn giáo có các hoạt động thấp hương, đốt giấy tiền vàng mã cần hết sức cẩn trọng để tránh những sự cố đáng tiếc.