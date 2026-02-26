Ngày Thơ Việt Nam 2026 tại TP.HCM: Nhiều hoạt động đặc sắc và ấn tượng

Sáng 25.2 tại TP.HCM, Hội Nhà văn TP.HCM đã tổ chức buổi họp báo thông tin về Ngày Thơ Việt Nam 2026 tại TP.HCM với chủ đề Tiếng gọi đô thị mới (diễn ra tại 81 Trần Quốc Thảo, P.Xuân Hòa, TP.HCM, ảnh), mà theo Chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM Trịnh Bích Ngân, sẽ có nhiều đổi mới đặc sắc và ấn tượng, là một trong trong những sự kiện lễ hội của TP.HCM.

Nhà văn Trịnh Bích Ngân nhấn mạnh: "Đặc biệt, năm 2026 còn có nhiều sự kiện lớn: Kỷ niệm 50 năm Sài Gòn được đặt tên TP.HCM, 40 năm đất nước đổi mới mà TP.HCM được xem như điển hình - thành phố cũng là mảnh đất đổi mới về sáng tác VH-NT, trong đó có nhiều thành tựu đổi mới thi ca, lại mới vừa sáp nhập Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu, nên siêu đô thị đang cất cao tiếng gọi mới từ tâm hồn, đồng hành với đời sống tinh thần người dân và sự phát triển đi lên của thành phố mang tên Bác".

ẢNH: QUỲNH TRÂN

Ngày Thơ Việt Nam 2026 tại TP.HCM gồm những chuỗi hoạt động phong phú diễn ra trong 3 ngày (27, 28.2 và 1.3), bao gồm: Tọa đàm Đô thị thi ca diễn ra lúc 9 giờ ngày 27.2, cùng các diễn giả trao đổi về đặc trưng thơ TP.HCM, đồng thời tìm ra các giải pháp đưa thơ phổ cập công chúng và chuyển ngữ quốc tế, nhất là khi Chính phủ ban hành nghị định về khuyến khích phát triển văn học. Triển lãm thơ dịch Cây tâm hồn vào sáng 28.2 giới thiệu các tác phẩm thơ được chuyển ngữ tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Nhật… của các nhà thơ: Trương Nam Hương, Lê Minh Quốc, Lâm Xuân Thi, Lê Thị Kim, Phùng Hiệu… và giao lưu cùng dịch giả.

Một loại hình đặc sắc duy nhất chỉ có ở Ngày Thơ Việt Nam tại TP.HCM là Hội trại thơ, giới thiệu 36 trại thơ của 12 câu lạc bộ trên địa bàn TP.HCM (từ chiều 28.2 đến hết ngày 1.3). Ban tổ chức cũng thực hiện nhiều cuộc giao lưu giữa các câu lạc bộ thơ, trao giải cho các trại thơ xuất sắc và tiết mục trình diễn ấn tượng.

Đường thơ năm nay do nhà thơ Lê Thiếu Nhơn phụ trách ra mắt 12 poster tôn vinh tác phẩm của 12 tác giả tiêu biểu qua 40 năm đổi mới: Chế Lan Viên, Chim Trắng, Lê Xuân Đố, Triệu Từ Truyền, Nguyễn Vũ Tiềm, Nguyễn Thị Ánh Huỳnh, Thanh Nguyên, Lê Huy Mậu, Nguyễn Thái Sơn…

Chương trình thơ nhạc Tiếng gọi đô thị mới vào sáng chủ nhật (1.3) do Nhà hát Kịch TP.HCM phối hợp dàn dựng, tổ chức trình diễn các tác phẩm thơ và ca khúc phổ thơ của các nhà thơ Trầm Hương, Hoàng Quý, Cát Du, Trần Đức Tín, Trần Mai Hường…

Dịp này, Hội Nhà văn TP.HCM cũng tổ chức cuộc thi thơ Tiếng gọi đô thị mới (bài dự thi gửi về địa chỉ email: nhannghiaphuongnam2@gmail.com, từ 1.3 - 31.12), có tổng giải thưởng 100 triệu đồng.