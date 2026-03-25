Ngày thời tiết oi ả, những địa điểm 'trốn nóng' này chật kín người

Trung tâm thương mại, quán cà phê chật kín người Vài ngày gần đây, cứ khoảng 11 giờ trưa, Phạm Thị Yến Nhi, sinh viên Trường ĐH Văn Hiến TP.HCM lại đến trung tâm tâm thương mại cách phòng trọ khoảng 2 km để trốn nóng, hưởng ké tí hơi mát từ điều hòa.

Đi tránh nóng ở trung tâm thương mại là cách quen thuộc và tiết kiệm mà cô sinh viên ngụ ở P.Phú Thọ Hòa, TP.HCM thực hiện mỗi khi trời nắng gắt. Vào những ngày nắng nóng, phòng trọ thuê với giá 2 triệu đồng, được lợp bằng mái tôn của Nhi hấp thụ nhiệt, khiến căn phòng trở nên bí bách, nóng nực.

“Mình đã thử nhiều cách như đặt xô đá trước quạt, thậm chí đổ cả nước ra sàn nhưng không mấy ăn thua. Ngồi trong phòng mà mồ hôi nhễ nhại, người nóng nực khó chịu nên phải chạy ra trung tâm thương mại trốn nóng”, Nhi nói.

Trung tâm thương mại chật kín người những ngày nắng nóng ẢNH: THÁI PHÚC

Tương tự, Phạm Quang Luận (27 tuổi), làm nhân viên văn phòng đang thuê trọ trên đường Bình Long, P.Bình Hưng Hòa, TP.HCM cũng phải tìm đến các trung tâm thương mại để tìm hơi mát giữa mùa oi bức. Với mức thu nhập khoảng 10 triệu đồng/tháng, Luận cho biết bản thân chỉ vừa đủ trang trải cuộc sống và hỗ trợ gia đình nên không dám lắp điều hòa.

"Tiền máy lạnh và chi phí điện hằng tháng là một gánh nặng quá sức đối với mình. Nếu bật máy liên tục, tiền điện có thể lên tới 500.000 đồng/tháng, bằng cả tuần tiền ăn. Vì vậy, mình đành chọn cách chịu khó đi xa một chút để vượt qua mùa nóng", Luận bộc bạch.

Hóa đơn tiền điện mùa nắng nóng đang trở thành gánh nặng lớn đối với sinh viên và người thu nhập thấp. Để tiết kiệm, nhiều người chọn giải pháp "hưởng máy lạnh ké" tại các địa điểm công cộng.

Kiểm tra hóa đơn tiền điện hơn 1 triệu đồng, Nguyễn Minh Trí, sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, đã chọn cách "sống tạm" tại cửa hàng tiện lợi với chi phí chưa tới 800.000 đồng/tháng. "Mình chọn một góc khuất có ổ điện để vừa chạy deadline, vừa tránh nóng, lại tiết kiệm được một khoản kha khá", Trí chia sẻ.

Bạn trẻ chọn đến cửa hàng tiện lợi, tìm một góc để học tập, làm việc và tiện thể tránh nóng ẢNH: THÁI PHÚC

Trước đó, cậu cũng từng cân nhắc đến quán cà phê, nhưng nhanh chóng bỏ qua suy nghĩ đó vì chi phí nước uống mỗi tháng có thể vượt quá 1 triệu đồng, một con số không hề tối ưu so với túi tiền sinh viên.

Theo ghi nhận, các quán cà phê ở khu vực P.Hạnh Thông, P.Phú Thọ Hòa và P.Bảy Hiền, TP.HCM, đa số các quán có điều hòa đều chật kín chỗ ngồi những ngày này.

Đang ngồi tại một quán cà phê trên đường Nguyễn Kiệm, P.Hạnh Thông, TP.HCM, Nguyễn Thị Trúc Mai (29 tuổi), ngụ hẻm 939 Nguyễn Kiệm, P.Hạnh Thông, TP.HCM đang tất bật với công việc tự do (freelance). Thay vì chịu đựng cái nóng hầm hập tại nhà, Mai chọn các không gian có điều hòa để làm việc hiệu quả hơn. "Thay vì ở nhà bật máy lạnh liên tục khiến hóa đơn tiền điện tăng vọt, mình quyết định ra quán. Ở đây vừa mát mẻ, không gian lại thoáng đãng, giúp hiệu suất công việc cao hơn hẳn", Mai cho biết.

Các quán cà phê đông nghẹt khách trong những ngày thời tiết oi ả ẢNH: THÁI PHÚC

Dù mức giá nước dao động từ 50.000 - 80.000 đồng/ly và quán bắt đầu áp dụng chính sách phụ thu 10.000 đồng hoặc yêu cầu gọi thêm món nếu ngồi quá 6 tiếng đồng hồ, Mai vẫn chấp nhận. "Lúc đầu mình thấy hơi bất hợp lý, nhưng cũng thông cảm vì quán phải gánh chi phí tiền điện lớn", Mai chia sẻ thêm.

"Trốn nóng" ở công viên xanh gió thổi mát rượi

Bên cạnh những không gian máy lạnh, nhiều bạn trẻ lại có xu hướng tìm đến những nơi có nhiều cây xanh tại thành phố để giải nhiệt.

Tọa lạc ngay cạnh nhà ga metro Ba Son P.Sài Gòn, TP.HCM, công viên ven sông Sài Gòn đang trở thành điểm "trốn nóng" lý tưởng của giới trẻ thành phố. Với lợi thế không gian mở, đón trọn những làn gió mát rượi từ phía sông Sài Gòn, nơi đây mang lại sự thư thái tuyệt vời giữa cái nắng oi ả của mùa hè.

Khu vực công viên Ba Son lộng gió được nhiều bạn trẻ lựa chọn là điểm đến những ngày nắng nóng ẢNH: THÁI PHÚC

Đến đây hóng gió Huỳnh Thị Thảo Ngân (23 tuổi), ngụ đường Bảy Hiền, P.Bảy Hiền, TP,HCM, chia sẻ: “Không khí ở đây trong lành, dễ chịu hơn hẳn ở khu trung tâm, mặc dù nằm cạnh những tuyến đường lớn”.

Nằm ở vùng ngoại ô, Khu đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM trở thành điểm hẹn lý tưởng trong những ngày oi ả.

Với sự yên tĩnh, không gian nhiều cây xanh, những địa danh quen thuộc như khu vực hồ đá hay các đồng cỏ lau... thu hút bạn trẻ những ngày nắng nóng. Những cung đường rợp bóng cây xanh không chỉ mang lại bóng mát mà còn là điểm dừng chân khó lòng bỏ qua cho những ai muốn tìm về với thiên nhiên.

Nguyễn Công Thắng, sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, chia sẻ: "Mình rất thích ra khu vực hồ đá ngồi vì trong nhà quá nóng. Mình hay chọn ra đây vào cuối tuần để tổ chức cắm trại cùng bạn bè”.