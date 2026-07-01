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Văn hóa Xem - Nghe

‘Ngày xửa ngày xưa’ lên màn ảnh rộng

Tạ Anh Vũ
Tạ Anh Vũ
Lần đầu tiên sau hơn hai thập niên gắn bó với sân khấu, thương hiệu kịch thiếu nhi 'Ngày xửa ngày xưa' sẽ bước lên màn ảnh rộng. Vở diễn 'Hậu duệ Thần Mặt Trời' dự kiến khởi chiếu tại hệ thống rạp Lotte Cinema từ ngày 17.7.

Đây là bước đi táo bạo của Nhà hát kịch IDECAF sau lời đề nghị bất ngờ từ Lotte Cinema vào đầu năm nay. 

Nghệ sĩ Đình Toàn, Giám đốc nghệ thuật của nhà hát, cho biết ê kíp đã làm việc cật lực suốt một tháng để rút gọn thời lượng vở diễn xuống còn khoảng 105 phút. Dù có sẵn bản ghi hình tư liệu chất lượng cao, việc cắt gần 50 phút nhưng vẫn giữ được nhịp kể, sức hấp dẫn và mạch logic của câu chuyện là thách thức không nhỏ. 

Bên cạnh đó, phần âm thanh, kỹ xảo hình ảnh cũng được nâng cấp, trau chuốt kỹ lưỡng để phù hợp với không gian màn ảnh rộng, mang đến cho khán giả trải nghiệm điện ảnh trọn vẹn hơn.

‘Ngày xửa ngày xưa’ lên màn ảnh rộng- Ảnh 1.

Cảnh trong vở Hậu duệ Thần Mặt Trời

ẢNH: H.K

Là cột mốc kỷ niệm 25 năm của thương hiệu Ngày xửa ngày xưa, Hậu duệ Thần Mặt Trời từng được ông bầu Huỳnh Anh Tuấn đầu tư quy mô với hệ thống ánh sáng LED hiện đại, phục trang tinh xảo lấy cảm hứng từ văn hóa truyền thống Hàn Quốc kết hợp chất liệu cổ tích, cùng những màn vũ đạo mạnh mẽ và phần âm nhạc giàu tiết tấu. 

Tác phẩm đưa khán giả đến một bán đảo thơ mộng, nơi cây đàn hương cổ thụ linh thiêng được tôn thờ. Trong bối cảnh con người lầm than vì sự quấy nhiễu của loài yêu tinh và sự thờ ơ của các vị thần, bé Bánh Gạo (Đình Toàn) – con của Thiên Tôn (Quang Thảo) và Thiên Nữ (Thanh Thủy) - đã dũng cảm đứng lên đối đầu Yêu tinh chúa (Đại Nghĩa). Qua đó, vở diễn gửi gắm thông điệp về khát vọng làm chủ số phận và hành trình lựa chọn để trở thành một con người tử tế.

‘Ngày xửa ngày xưa’ lên màn ảnh rộng- Ảnh 2.

Nghệ sĩ Đình Toàn (vai bé Bánh Gạo) trong vở Hậu duệ Thần Mặt Trời

ẢNH: H.K

Chia sẻ về dự án mang tính bước ngoặt này, nghệ sĩ Đình Toàn xúc động cho biết: "Chúng tôi đã ấp ủ ước mơ đưa Ngày xửa ngày xưa đến với thiếu nhi trên khắp cả nước từ nhiều năm nay. Tuy nhiên, điều kiện cơ sở vật chất ở nhiều địa phương chưa đáp ứng được việc vận chuyển toàn bộ sân khấu, cảnh trí và phục trang vốn rất cồng kềnh. 

Việc đưa chương trình ra rạp lần này đã giúp hiện thực hóa giấc mơ ấy, để các em nhỏ ở nhiều nơi có cơ hội thưởng thức Ngày xửa ngày xưa dễ dàng hơn. Nếu được khán giả đón nhận, IDECAF sẽ tiếp tục hợp tác để đưa chương trình số 37 cùng nhiều tác phẩm tiếp theo lên màn ảnh rộng.

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