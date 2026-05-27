Ngày xửa ngày xưa 37: Từ bị diệt đến anh hùng

Câu chuyện là hành trình trưởng thành của Búp Bê Ma Quái, tạo vật "lỗi" của Đấng Kiến Tạo. Cậu phải trải qua thử thách tại Học viện Phép thuật - nơi đào tạo ra vô vàn nhân vật cổ tích suốt 1.000 năm qua - đồng thời là nơi tranh đấu giữa Viện trưởng kiêm Chủ nhiệm lớp thiện Cô Cô La và Chủ nhiệm lớp ác Ga Tô.

Hồng Ánh (phù thủy Cô Cô La) và Đình Toàn (Búp Bê Ma Quái) ẢNH: H.K

Giữa thế giới phép thuật rực rỡ, Búp Bê Ma Quái trở thành tâm điểm khi phải chọn gia nhập giữa hai phe thiện - ác. Trớ trêu thay, cậu liên tục bị lớp thiện khước từ vì ngoại hình xấu xí, dị biệt. Tuy nhiên, bằng niềm tin sắt đá vào sự thiện lành của bản chất, cậu đã kiên quyết từ chối bóng tối.

Ở khoảnh khắc trút bỏ hình tượng "Hoàng tử may mắn" để chấp nhận con người thật của mình, Búp Bê Ma Quái nhận ra rằng mỗi cá nhân đều có cả mặt tốt và xấu. Chính khi chấp nhận sự khiếm khuyết và dám là chính mình, cậu đã trở thành một anh hùng đích thực, đứng lên chống lại Chúa Tể Hắc Ám.

Sân khấu được dàn dựng hoành tráng với thiết kế 2 tầng cao, kết hợp cùng hệ thống cầu thang và những ô cửa cổ kính, tạo nên một không gian học viện uy nghi, đầy bí ẩn. Trang phục của các nhân vật như Công chúa Aurora, Lọ Lem, Tiên Cá, Hoàng tử Adam, Thần Đèn… được thiết kế công phu, đa dạng, vừa giữ được nét cổ tích đặc trưng vừa mang hơi thở hiện đại.

Phần âm nhạc là một điểm cộng lớn khi đan xen những giai điệu trẻ trung sôi động với các đoạn bolero, cải lương đầy bất ngờ, tạo nên những tràng cười sảng khoái. Dàn diễn viên thực lực như Bạch Long, Thanh Thủy, Hồng Ánh, Mỹ Duyên, Hoàng Trinh, Đình Toàn, Đại Nghĩa, Quốc Thịnh, Quang Thảo... phối hợp nhịp nhàng, từ những pha tung hứng hài hước đến các màn ảo thuật, xiếc đu dây mạo hiểm. Vở diễn vẽ nên một thế giới màu sắc, nơi những bài học về lòng trắc ẩn và sự bao dung được truyền tải một cách giản dị, đi vào lòng người.