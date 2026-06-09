Lê Hậu - học trò Kim Tử Long làm liveshow đậm chất miền Tây

Lê Hậu sinh ra ở An Giang, từ nhỏ đã mê vọng cổ, cải lương dù bị cha ngăn cản, bởi ông sợ hai chữ "xướng ca", chỉ muốn con mình tập trung ăn học rồi đi làm bình thường như bao người. Nhưng anh có một người mẹ luôn thấu hiểu và động viên con mạnh dạn đi theo thiên hướng của mình. Chuyện ấy được "kể lại" trong ca cảnh mở màn.

Trong đêm liveshow, những bài vọng cổ, tân cổ nổi tiếng như Hàn Mạc Tử, Hành trình trên đất phù sa, Áo mới Cà Mau, Đêm Gành Hào nghe điệu hoài lang, Nỗi buồn mẹ tôi, Một chiều quê, Hương tóc mạ non… được Lê Hậu trình bày lần lượt với các nghệ sĩ Thanh Thúy, My Anh, NSƯT Hải Yến, Thanh Thức, NSƯT Phượng Hằng, Thùy Trang, Huyền Trang…

Lê Hậu (bìa phải) vai Lê Lai, và NSƯT Kim Tử Long vai Lê Lợi trong trích đoạn Hào kiệt Lam Sơn ẢNH: H.K

Kể từ khi đoạt giải nhì Chuông vàng vọng cổ 2020, Lê Hậu đã cho thấy sự trưởng thành rõ nét trong nghề. Sở hữu chất giọng đầy đặn, ấm áp nhưng vẫn khỏe khoắn, anh trở thành điểm tựa của chương trình, giữ vững phong độ suốt gần 3 giờ biểu diễn mà không hề tỏ ra hụt hơi.

Không chỉ hát hàng loạt bài vọng cổ, Lê Hậu còn diễn trong các ca cảnh, trích đoạn như Giờ tí canh ba, Về quê ngoại, Chiêu Quân cống Hồ, Hào kiệt Lam Sơn từ bi tới hài, xã hội tới cổ trang. Lê Hậu biến hóa linh động các dạng nhân vật, với những số phận, tâm lý khác nhau, thay đổi liên tục, đòi hỏi một sức bền cả về tinh thần lẫn thể lực. Lê Hậu đã làm tròn vai một cách đáng nể phục. Sự thanh xuân của Lê Hậu cứ tràn đầy sân khấu, cuốn hút khán giả, đó không phải điều diễn viên nào cũng có được.

Lê Hậu (giữa) và Tô Thiên Kiều, Thanh Hồng trong ca cảnh mở màn ẢNH: H.K

Trong đêm diễn, NSƯT Kim Tử Long đã tạo một sự bất ngờ cho học trò của mình. Ông không dựng theo cách quen thuộc từ xưa đến nay, nghệ sĩ chính được nghỉ ngơi trong khi nghệ sĩ khách mời sẽ hát hoặc diễn để "câu giờ". Kim Tử Long xâu chuỗi tất cả các tiết mục lại thành một "đường dây" và để cho Lê Hậu xuất hiện liên tục không bỏ một tiết mục nào. Ông bố trí những đoạn ngắn ngủi chớp nhoáng giúp Lê Hậu vào trong thay trang phục và bước ra thật nhanh trong sự thán phục của khán giả. Hoặc một chút thời gian giao lưu với nghệ sĩ khách mời đủ để chuẩn bị cảnh trí cho trích đoạn tiếp theo. Vì vậy chương trình có tiết tấu rất nhanh, rất trẻ, đủ cảm động mà cũng đủ tươi tắn, chinh phục trái tim của lớp trẻ ngày nay.

Màn nhung hạ xuống, dư âm để lại là một xứ sở miền Tây ngọt ngào, gần gũi, mộc mạc, chân thành, truyền thống nhưng vẫn trẻ vẫn nhanh, giữ hồn xưa mà không quê mùa, lạc hậu. Lê Hậu thổi hồn vào vọng cổ cải lương đúng với chất liệu mà thế hệ anh đang sống.