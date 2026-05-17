Lê Hậu - học trò Kim Tử Long kể chuyện giữ lửa cải lương bằng liveshow riêng

Hoàng Kim
17/05/2026 21:44 GMT+7

Lê Hậu là gương mặt quen thuộc của khán giả cải lương, từng đoạt giải nhì Chuông vàng vọng cổ 2020. Ngày 8.6 sắp tới, anh sẽ tổ chức liveshow 'Hương quê tình mẹ' tại Nhà hát Trần Hữu Trang để kỷ niệm 14 năm bước vào sân khấu.

NSƯT Kim Tử Long không dám nhận mình là "thầy", nhưng Lê Hậu vẫn gọi anh một cách kính trọng như thế, bởi trong 9 năm anh được Kim Tử Long chỉ dẫn rất nhiều kinh nghiệm ca diễn, hoặc phân vai trong những chương trình do nam NSƯT tổ chức như: Tiếng trống Mê Linh, Rạng ngọc Côn Sơn...

Từ trái sang: Lê Hậu, ca sĩ Uyên Trang, NSƯT Kim Tử Long trong buổi họp báo

Lê Hậu bén duyên với nghệ thuật từ những câu ca vọng cổ, trước khi thi vào Trường đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM để theo đuổi con đường diễn xuất chuyên nghiệp. Sau khi tốt nghiệp, anh vừa đi diễn, vừa tiếp tục học nghề từ các bậc tiền bối, trong đó gắn bó và chịu ảnh hưởng nhiều từ Kim Tử Long.

Nam nghệ sĩ chia sẻ: “Học nghề thì học tới già chứ không ai dám nhận mình đã hoàn thiện. Tôi luôn kính trọng và biết ơn các bậc cha chú đã giữ lửa cải lương để thế hệ chúng tôi có cơ hội tiếp nối”.

Chính vì vậy Lê Hậu đã dành dụm tiền để thực hiện liveshow này coi như "báo cáo" với quê hương, với cha mẹ, thầy cô về những gì mình đã nỗ lực. 

Có người hỏi, tại sao không chọn số chẵn, ví dụ kỷ niệm 15 năm, Lê Hậu cho biết: "Cha mẹ tôi ở quê cũng già rồi, cuộc sống vô thường, nên tôi làm ngay chương trình để cha mẹ có thể đi xem". Và người thầy - NSƯT Kim Tử Long đã nhận lời đạo diễn chương trình, thiết kế những bài bản, trích đoạn phù hợp nhất với chất giọng, khí chất của Lê Hậu.

Cùng có mặt trong liveshow là những tên tuổi được khán giả ái mộ như NSƯT Phượng Hằng, NSƯT Hải Yến, nghệ sĩ Đại Nghĩa, Lê Giang, Phương Cẩm Ngọc, Chí Bảo, Tô Thiên Kiều, Thanh Hồng, Võ Ngọc Quyền, Thanh Thức, Thanh Thúy, ca sĩ Thùy Trang, Uyên Trang, Mi Anh…

Từ trái sang: nghệ sĩ Thanh Thức, ca sĩ Thùy Trang và Lê Hậu

Tại buổi giới thiệu liveshow, Kim Tử Long "bật mí" vài trích đoạn nổi tiếng sẽ được biểu diễn như Bến phà kỷ niệm, Chiêu Quân cống Hồ, Hào kiệt Lam Sơn… Khán giả hẳn sẽ chờ đợi bởi vai Út cà lăm trong vở Bến phà kỷ niệm chính là vai diễn để đời của Kim Tử Long, không biết Lê Hậu có thoát khỏi cái bóng của "ông thầy"? 

Lê Hậu chia sẻ: "Khi chọn trích đoạn này, tôi chỉ nghĩ mình cần một vai diễn vui vui để cân bằng với những vai trước đó vốn khá nặng tâm lý. Nhưng khi nhớ lại nhân vật Út cà lăm từng quá nổi tiếng, tôi buộc phải tìm thêm những cách thể hiện mới để tạo dấu ấn riêng. Đó cũng là thử thách thú vị với thế hệ nghệ sĩ đi sau như tôi".

Đặc biệt, đạo diễn Kim Tử Long tiết lộ thêm: "Tôi không làm theo cách những liveshow trước nay, mà thiết kế sao cho các tiết mục kết nối liền mạch bắt buộc Lê Hậu xuất hiện liên tục nhưng vẫn có thời gian vào thay trang phục, tạo nên sự độc đáo. Và với cường độ ca diễn như thế, Lê Hậu phải chuẩn bị thể lực để có thể đảm đương".

Giữa hành trình tìm kiếm những lối đi mới cho cải lương, thế hệ nghệ sĩ trẻ như Lê Hậu đang nỗ lực gánh vác trách nhiệm giữ lửa nghề. Với họ, làm được bao nhiêu đều đáng quý bấy nhiêu - miễn cánh màn nhung còn sáng đèn thì cải lương vẫn sống trong lòng khán giả. 

Nhiều nghệ sĩ quen thuộc trở lại cùng 'Tài năng diễn viên cải lương toàn quốc 2026'

Cuộc thi 'Tài năng diễn viên cải lương toàn quốc 2026' do Bộ VH-TT-DL kết hợp Cục Nghệ thuật biểu diễn, UBND TP.HCM, Hội Nghệ sĩ Sân khấu VN và Sở VH-TT TP.HCM tổ chức, diễn ra từ 17 đến 23.5 tại Nhà hát Trần Hữu Trang.

