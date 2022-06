Nghệ An: Bắt nghi can mua bán ma túy đặc biệt nguy hiểm, thu 8 khẩu súng

Ngày 16.6, thông tin từ Công an Nghệ An, các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh này vừa phá thành công chuyên án mua bán trái phép chất ma túy, bắt giữ nghi can Kha Văn Bảy (38 tuổi, ngụ xã Lượng Minh, H.Tương Dương) cùng nhiều súng, đạn.

Trước đó, chiều ngày 15.6, tại bản Đửa, xã Lượng Minh, lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy, cảnh sát cơ động và Công an H.Tương Dương đã phát hiện, bắt giữ nghi can Bảy, thu giữ 50 viên ma túy tổng hợp, 2,5 gam heroin. Tại hiện trường, công an còn phát hiện, thu giữ 1 khẩu súng quân dụng, 17 viên đạn và 7 khẩu súng tự chế.

Khi bị bắt giữ, nghi can Bảy đã quyết liệt chống trả lực lượng chức năng, nhưng lực lượng vây bắt đã khống chế thành công nghi can này.





Theo Công an Nghệ An, Kha Văn Bảy là đối tượng đặc biệt nguy hiểm, thường sử dụng lựu đạn, súng quân dụng khi mua bán ma túy và rất manh động. Trước khi phá án, công an đã lập chuyên án để điều tra, theo dõi nghi can này.