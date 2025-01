Nghệ An: Hơn 20.000 lượt học sinh vi phạm giao thông

Ngày 23.1, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An cho biết, tỉnh Nghệ An vừa có báo cáo sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 31 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho học sinh trong tình hình mới.



Theo đó, trong 1 năm qua, Công an tỉnh Nghệ An đã lập biên bản và xử lý 20.102 lượt học sinh vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông, phạt hơn 8,8 tỉ đồng và tạm giữ 10.640 phương tiện.

Lực lượng CSGT Công an Nghệ An kiểm tra, xử lý học sinh vi phạm giao thông ẢNH: C.A

Cơ quan công an xử lý 2.791 trường hợp vi phạm về việc giao xe hoặc để xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông và 283 học sinh vi phạm nồng độ cồn. Đồng thời, cơ quan công an cũng đã gửi 19.206 thông báo vi phạm cho nhà trường để xử lý và giáo dục.

Báo cáo cũng cho hay, tình trạng học sinh vi phạm pháp luật về an toàn giao thông hiện nay còn diễn biến phức tạp, đặc biệt là ở học sinh cấp THCS và THPT.

Học sinh thường xuyên không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, kéo đẩy xe khác, sử dụng điện thoại khi điều khiển xe. Đặc biệt là điều khiển xe khi chưa có giấy phép lái xe, làm tăng nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Bên cạnh đó, việc học sinh sử dụng xe đạp điện ngày càng phổ biến, trong khi tốc độ của xe đạp điện có thể đạt tới 35 - 40 km/giờ (tương đương tốc độ trung bình của xe máy), khiến học sinh dễ mất kiểm soát khi tham gia giao thông.

UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các sở, ngành, địa phương và nhà trường cần tập trung tuyên truyền, nhắc nhở, răn đe học sinh, đồng thời xử lý nghiêm đối với phụ huynh và các tổ chức, cá nhân chở học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông để làm gương; rà soát các bãi gửi xe trái phép gần khu vực trường học và có biện pháp xử lý, đồng thời cam kết không nhận trông giữ xe mô tô trên 50cc của học sinh.

Báo cáo cũng cho biết, từ ngày 21.12.2023 đến 21.12.2024, tại Nghệ An xảy ra 23 vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh, làm 13 người tử vong và 30 người bị thương.