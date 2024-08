Bình Phước: Xử lý nghiêm phụ huynh học sinh vi phạm giao thông để làm gương

Ngày 30.8, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp Sở GD-ĐT tổ chức hội nghị đánh giá kết quả triển khai, thực hiện Chỉ thị 31 (ngày 21.12.2023) của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TT-ATGT) cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới.



Thời gian qua, công tác đảm bảo TT-ATGT cho lứa tuổi học sinh đã được các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên. Công an tỉnh và Sở GD-ĐT cũng đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tổ chức cho hàng chục ngàn lượt học sinh và phụ huynh ký cam kết bảo đảm học sinh chấp hành tốt luật Giao thông. Đồng thời duy trì hiệu quả 28 mô hình 'cổng trường an toàn giao thông'.

Đại tá Nguyễn Huy Hải, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Phước, phát biểu tại hội nghị ẢNH: H.G

Trong 8 tháng đầu năm 2024, lực lượng CSGT đã lập biên bản xử lý đối với 3.337 trường hợp học sinh vi phạm, tạm giữ 2.808 mô tô, 181 phương tiện khác (so với cùng kỳ tăng 2.412 trường hợp). Lực lượng CSGT đã xử lý 1.995 trường hợp vi phạm giao xe cho người chưa đủ điều kiện điều khiển. Các hành vi vi phạm phổ biến nhất ở lứa tuổi học sinh bao gồm: chưa đủ tuổi điều khiển xe mô tô, xe máy, không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông…

Tình hình tai nạn giao thông (TNGT) liên quan đến lứa tuổi học sinh trên địa bàn tỉnh vẫn có xu hướng gia tăng. Cụ thể, trong 8 tháng đầu năm 2024, Bình Phước xảy ra 20 vụ TNGT liên quan đến lứa tuổi học sinh (độ tuổi từ 6-18 tuổi), làm chết 9 người, bị thương 15 người. So với cùng kỳ tăng 8 vụ, giảm 2 người chết, tăng 7 người bị thương. Nguyên nhân chủ yếu của các vụ tai nạn là do các học sinh đi không đúng phần đường, làn đường, chiều đường quy định, không chú ý quan sát.

CSGT tỉnh Bình Phước xử lý vi phạm học sinh vi phạm luật Giao thông ẢNH: HOÀNG GIÁP

Đại tá Nguyễn Huy Hải, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Phước, nhấn mạnh, lực lượng công an sẽ tiếp tục xử lý nghiêm các trường hợp phụ huynh đưa đón học sinh vi phạm TT-ATGT để giáo dục, nêu gương cho học sinh; kiên quyết kiểm tra, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng các phương tiện không đảm bảo an toàn vận chuyển, đưa đón học sinh.

Ký cam kết đảm bảo ATGT đối với lứa tuổi học sinh ẢNH: H.G

Dịp này, Công an tỉnh, Sở GD-ĐT tỉnh Bình Phước đã ký kết giao ước và cam kết với chủ đề "Tỉnh Bình Phước quyết tâm thực hiện tốt công tác bảo đảm ATGT cho lứa tuổi học sinh", đồng thời cấp phát tài liệu tuyên truyền ATGT cho các cơ sở giáo dục.