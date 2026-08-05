Nghệ An khởi tố một hiệu trưởng vì liên quan cá độ bóng đá

Chủ tịch UBND xã Nhân Hòa (Nghệ An) cũng đã ban hành quyết định tạm đình chỉ chức vụ Hiệu trưởng Trường THCS Đỉnh Sơn, đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với ông Nguyễn Hữu Hồng để phục vụ công tác điều tra.

Ông Hồng phải hoàn tất việc bàn giao toàn bộ công việc, hồ sơ, tài liệu, tài chính và tài sản của nhà trường cho hiệu phó để phục vụ công tác sáp nhập trường.

Trường THCS Đỉnh Sơn nơi ông Hồng công tác ẢNH: N.T

Ông Nguyễn Hữu Hồng bị khởi tố vì liên quan đến đường dây cá độ bóng đá vừa bị công an triệt phá.

Trước đó, ngày 15.7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với công an các xã Anh Sơn, Yên Xuân, P.Quỳnh Mai (Nghệ An) và các đơn vị liên quan đồng loạt triệt phá 2 đường dây đánh bạc qua mạng, bắt giữ 13 nghi phạm.

Qua điều tra bước đầu, cơ quan điều tra xác định 2 đường dây cá độ này do Nguyễn Quý Cường (37 tuổi, ngụ TP.Huế) và Nguyễn Duy Sỹ (47 tuổi, ngụ xã Nhân Hòa, Nghệ An) cầm đầu.

Các nghi phạm này sử dụng tài khoản tổng cá độ có nguồn từ nước ngoài, sau đó chia thành nhiều tài khoản cấp dưới để tổ chức cá cược trực tuyến.

Cơ quan công an cũng cho biết, từ thời điểm diễn ra World Cup 2026 đến khi vụ án bị phát hiện, tổng số tiền giao dịch trong 2 đường dây đánh bạc này là hơn 6,6 tỉ đồng.