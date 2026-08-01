Triệt phá đường dây cá độ bóng đá World Cup 60 tỉ đồng

Ngày 1.8, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP.Hải Phòng cho biết, đơn vị đã khởi tố 5 bị can liên quan đến đường dây cá độ bóng đá World Cup liên tỉnh, quy mô đặc biệt lớn, số tiền lên tới gần 60 tỉ đồng.

5 đối tượng bị khởi tố trong đường dây cá độ bóng đá ẢNH: CAHP

Theo đó, đường dây do Nguyễn Bá Chí (33 tuổi, trú tại xã Chấn Hưng, Hải Phòng) cùng với các đối tượng tại các tỉnh, thành khác, gồm: Vương Trường Giang, Nguyễn Tuấn Đạt, Phạm Quốc Anh và Hoàng Thanh Tân.

Qua điều tra của Công an TP.Hải Phòng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện một nhóm đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên mạng. Quá trình xác minh xác định Nguyễn Bá Chí là một trong những đối tượng giữ vai trò cầm đầu đường dây.

Từ tài khoản tổng đại lý (Master) được cấp, Chí cùng các đồng phạm chia thành nhiều tài khoản cấp dưới để giao cho các đối tượng quản lý, sau đó cung cấp cho người chơi tại Hải Phòng, Hà Nội, TP.HCM, Lâm Đồng, Đồng Nai, Hưng Yên và một số địa phương khác. Toàn bộ đường dây được tổ chức theo nhiều cấp, mỗi nhánh quản lý nhiều tài khoản cá cược.

Để che giấu hoạt động, các đối tượng chủ yếu liên lạc qua các nền tảng trực tuyến, hạn chế gặp mặt trực tiếp. Tiền thắng, thua được luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng trung gian nhằm che giấu dòng tiền và mối liên hệ giữa các thành viên trong đường dây.

Sau thời gian thu thập tài liệu, giữa tháng 7 vừa qua, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hải Phòng đồng loạt triển khai 4 tổ công tác tại nhiều tỉnh, thành để đấu tranh, triệu tập các đối tượng liên quan. Lực lượng chức năng thu giữ nhiều thiết bị điện tử cùng hàng nghìn trang dữ liệu thể hiện lịch sử cá độ bóng đá.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ ngày 30.5 - 17.7.2026, đường dây đã thực hiện gần 12.000 lượt cá cược, với tổng số tiền giao dịch khoảng 60 tỉ đồng.

Cơ quan công an tiếp tục truy tìm các đối tượng liên quan đang bỏ trốn, đồng thời mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của từng cá nhân và dòng tiền trong đường dây để xử lý theo quy định của pháp luật.