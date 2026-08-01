Triệt phá đường dây cá độ bóng đá hơn 500 tỉ đồng tại TP.HCM

Ngày 1.8, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 35 người để điều tra về hành vi "tổ chức đánh bạc" và "đánh bạc". Các quyết định và lệnh tố tụng trên đã được Viện KSND TP.HCM phê chuẩn. Đường dây cá độ bóng đá nói trên, với tổng giao dịch hơn 500 tỉ đồng.

Các bị can trong đường dây cá độ bóng đá bị bắt giữ tại cơ quan công an

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo điều tra ban đầu, thực hiện kế hoạch của Công an TP.HCM về cao điểm đấu tranh tội phạm cá độ bóng đá trực tuyến trong thời gian diễn ra các giải bóng đá lớn, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Công an TP.HCM, PC02 đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và công an địa phương xác lập chuyên án đấu tranh.

Sau thời gian tập trung xác minh, thu thập chứng cứ, công an đã làm rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động tinh vi của đường dây này.

Kết quả điều tra cho thấy các đối tượng vận hành hệ thống đánh bạc theo mô hình phân cấp chặt chẽ: "super - master - agent - member".

Theo đó, cấp master, đối tượng giữ vai trò "super" quản lý tổng hạn mức điểm, phân quyền điều hành cho 4 tài khoản master gồm: Lê Thanh Hiếu, Nguyễn Văn Thơm, Nguyễn Tấn Đức và Huỳnh Minh Toàn. Nhóm master trực tiếp quản lý, cấp hạn mức cho các agent và theo dõi, thanh toán tiền thắng, thua.

Với cấp agent, 4 đại lý cấp agent bị bắt giữ gồm: Nguyễn Đình Công, Huỳnh Văn Thành, Vương Trùng Dương và Nguyễn Trí Thông. Nhóm này tiếp tục chia nhỏ, cấp tài khoản cấp thấp hơn (member) cho các con bạc trực tiếp cá cược.

Truy xét đối tượng cầm đầu giữ vai trò "super"

Các đối tượng tổ chức cho người chơi cá cược các trận đấu thuộc giải vô địch bóng đá thế giới (World Cup 2026) và nhiều giải quốc tế khác trên trang mạng Bong88.com. Việc cá cược thực hiện qua hình thức quy đổi điểm thành tiền VNĐ với tỷ lệ thỏa thuận từ 10.000 - 50.000 đồng/điểm tùy cấp quản lý.

Kết quả thắng, thua được tổng hợp và thanh toán định kỳ vào thứ hai hằng tuần thông qua chuyển khoản ngân hàng hoặc giao nhận tiền mặt.

Cơ quan công an xác định, chỉ tính từ khoảng tháng 4.2026 đến khi bị triệt xóa, tổng số tiền các đối tượng dùng để đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên hệ thống này đã vượt quá 500 tỉ đồng.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét đối tượng cầm đầu giữ vai trò "super" cùng các mắt xích liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.