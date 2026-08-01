Người phụ nữ 72 tuổi ở TP.HCM tố công ty địa ốc dựng cảnh lừa đảo

Phản ánh đến Báo Thanh Niên, bà Lương Thị Đức (72 tuổi, ở phường Hòa Hưng, TP.HCM) nghẹn ngào kể lại việc mình trở thành nạn nhân của chiêu trò dàn cảnh lừa đảo do nhóm người thuộc Công ty cổ phần đầu tư địa ốc P.L.A (trụ sở trước đây tại đường Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình cũ, nay là phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM) thực hiện.

Từ người đi bán đất thành... nợ tiền tỉ

Liên quan vụ việc này, bà Đức đã nộp đơn tố cáo lên Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ Công an quận Tân Bình (cũ). Vụ việc sau đó được chuyển lên Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (PC03) Công an TP.HCM và hiện PC03 đang thụ lý xác minh, xử lý theo thẩm quyền.

Người phụ nữ 72 tuổi tố công ty địa ốc dựng cảnh lừa đảo ẢNH: TRẦN KHA

Theo đơn tố cáo của bà Đức, sự việc bắt đầu vào tháng 9.2023. Khi đó, bà Đức và một người bạn chung chủ thửa đất tại tỉnh Bình Phước (nay là tỉnh Đồng Nai) có nhu cầu bán miếng đất. Ngày 23.9.2023, một số người xưng là nhân viên công ty bất động sản đón 2 bà đi xem đất.

Tuy nhiên, thay vì đến Bình Phước, xe lại đưa bà Đức đến một dự án ở xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ (nay là TP.HCM).

Tại đây, các nhân viên liên tục dàn cảnh "cháy hàng", có khách từ Hà Nội muốn mua nhiều nền đất liền kề nhưng không kịp về đặt cọc. Nhóm nhân viên này năn nỉ, thuyết phục bà Đức đặt cọc giữ chỗ giúp vị khách kia để hưởng tiền chiết khấu hàng chục chỉ vàng.

Tin lời, bà Đức đã sập bẫy và phải chạy vạy vay mượn nộp tổng cộng 1,13 tỉ đồng cho công ty vào tài khoản của ông L.Đ.T (Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư địa ốc P.L.A).

Khi phát hiện bị lừa, bà Đức làm đơn tường trình gửi cơ quan công an. Sau đó, Công ty cổ phần đầu tư địa ốc P.L.A đã làm biên bản thanh lý hợp đồng và hứa trả lại 791 triệu đồng (phạt bà Đức 339 triệu đồng vì "vi phạm hợp đồng"). Tuy nhiên, đến nay công ty này mới chỉ trả một phần.

Ngày 29.7, tiếp xúc với phóng viên, bà Đức bức xúc cho biết kể từ ngày 30.1.2024, công ty gửi thông báo lần cuối hẹn trả số tiền còn lại là 395,5 triệu đồng trước ngày 5.3.2024, nhưng đến nay bà vẫn chưa nhận được.

Đáng nói, hiện Công ty cổ phần đầu tư địa ốc P.L.A (ở đường Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình cũ, nay là phường Tân Sơn Nhất) đã không còn hoạt động, dọn đi nơi khác. Các số điện thoại của những người làm việc với bà trước đây đều đứt liên lạc khiến bà không biết kêu ai.

Nhiều người khác cũng "tố" bị lừa đảo

Đáng chú ý, không riêng bà Đức, quá trình công an xác minh đơn tố cáo cho thấy nhiều người khác cũng là nạn nhân. Điển hình như bà N.T.L bị lừa từ việc đi bán căn hộ trở thành người mua đất tại xã Đất Đỏ, TP.HCM, chuyển khoản 2,4 tỉ đồng.

Hay bà N.T.T.N bị dẫn dắt mua thửa đất số 373, tờ bản đồ 41 (xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức; tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và hiện nay là xã Ngãi Giao, TP.HCM) với số tiền hơn 2 tỉ đồng. Cả 2 trường hợp này hiện cũng không liên lạc được với ban lãnh đạo công ty.

ẢNH: TRẦN KHA

Thông báo của Công ty cổ phần đầu tư địa ốc P.L.A về việc xin gia hạn và giải quyết thanh toán số tiền còn lại của bà Đức nhưng đến nay bà vẫn chưa nhận được tiền

ẢNH: TRẦN KHA

Qua trình xác minh, làm rõ tin báo tố giác, cơ quan điều tra phát hiện thửa đất số 373, tờ bản đồ 41 tại xã Ngãi Giao, TP.HCM thực chất thuộc một dự án khu tái định cư do Nhà nước đầu tư thực hiện, hoàn toàn không phải dự án của Công ty cổ phần đầu tư địa ốc P.L.A.

Đỉnh điểm của hành vi có dấu hiệu lừa đảo là việc Công ty cổ phần đầu tư địa ốc P.L.A đã mang một mảnh đất giao dịch cho 3 người trong thời gian chưa đầy 1 tháng.

Cụ thể, từ ngày 20.9 đến 13.10.2023, công ty này vừa nhận ủy quyền làm thủ tục chuyển nhượng lô đất trên cho bà L.M.T, lại vừa ký hợp đồng thu 1,13 tỉ đồng của bà Đức (vào ngày 25.9), sau đó lại tiếp tục hủy hợp đồng với bà L.M.T để chuyển nhượng chính lô đất này cho bà N.T.T.N (vào ngày 13.10).

Hiện vụ việc đang được PC03 Công an TP.HCM tiếp tục điều tra làm rõ.