TP.HCM: Công an tiếp nhận đơn tố cáo dấu hiệu lừa đảo người khuyết tật trí tuệ nặng

Ngày 9.7, Công an phường Vườn Lài (TP.HCM) xác nhận vừa tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của ông H.T.M (ở phường Xuân Hòa) về việc con trai ông là người khuyết tật trí tuệ nặng có dấu hiệu bị lừa đảo, dẫn dụ ký kết các hợp đồng dịch vụ thể hình và vay nợ số tiền lớn.

Ông H.T.M có người con bị khuyết tật trí tuệ nặng gửi đơn đến công an về việc con mình bị dụ dỗ ký hàng loạt hợp đồng tập luyện trị giá hàng trăm triệu đồng, có dấu hiệu lừa đảo

ẢNH: TRẦN KHA

Theo đơn tố cáo của ông M., con trai ông là anh H.T.A (24 tuổi) bị bệnh tự kỷ và khuyết tật trí tuệ nặng (đã được cơ quan chức năng cấp giấy xác nhận khuyết tật). Trước đây, anh T.A có đến học và tự ý lấy tiền của cha mẹ để đóng học phí cho 2 hợp đồng dịch vụ tại một trung tâm trên đường 3 Tháng 2 (phường Vườn Lài, TP.HCM) với tổng số tiền lần lượt là 68 triệu đồng và 58 triệu đồng mà không xin ý kiến hay có sự giám sát của gia đình.

Đáng chú ý, từ thời điểm ngày 27.2, một nhóm người là huấn luyện viên dạy tập gym tìm đến tận nhà anh T.A để vận động gia đình đóng thêm gói học phí mới trị giá 30 triệu đồng, ông M. đã trực tiếp từ chối do hoàn cảnh kinh tế hưu trí khó khăn. Đồng thời, cha của nam thanh niên cũng thông báo rõ với người dạy về tình trạng bệnh lý tự kỷ, khuyết tật trí tuệ nặng của con mình và yêu cầu từ nay về sau, nếu có ký kết bất kỳ hợp đồng nào thì bắt buộc phải có ông giám sát theo đúng quy định pháp luật dành cho người khuyết tật.

Theo ông M., bất chấp lời cảnh báo và thông báo từ phía gia đình, nhóm người này sau đó vẫn tiếp tục để anh T.A ký thêm các hợp đồng mới trị giá 64 triệu đồng và hơn 21 triệu đồng trong cùng một khoảng thời gian. Nghiêm trọng hơn, gia đình phát hiện con trai bị hướng dẫn thực hiện các khoản vay online, vay tín dụng và mượn thẻ tín dụng ngân hàng với số tiền lên đến hàng chục triệu đồng để nộp vào trung tâm nhằm tiếp tục theo học.

Nhận thấy con trai là người khuyết tật trí tuệ, thiếu nhận thức và khả năng hành vi nhưng liên tục bị trục lợi, dẫn dụ gánh những khoản nợ lớn, ông M. đã làm đơn tố cáo khẩn cấp gửi đến cơ quan công an để làm rõ hành vi có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với người khuyết tật.

Trong đơn kêu cứu gửi đến Báo Thanh Niên, ông M. cho biết phía sau những lá đơn gửi đến cơ quan chức năng là nỗi đau đớn và bất an tột cùng của người cha già hưu trí. Ông M. xót xa cho biết, con ông là anh T.A dù đã 24 tuổi về thể chất nhưng nhận thức lý trí chỉ như một đứa trẻ 9 đến 12 tuổi, giao tiếp kém và rất dễ tin người.

"Kể từ ngày biến cố xảy ra, cuộc sống của vợ chồng già chúng tôi bị đảo lộn hoàn toàn. Không chỉ là gánh nặng nợ nần trăm triệu đè lên đồng lương hưu ít ỏi, nỗi lo lớn nhất của tôi hiện nay là tâm lý và an toàn của con trai, khi T.A liên tục bị dẫn dụ vay tín dụng đen với tiền lãi bủa vây hằng tháng. Tôi bất lực nhìn con mình bị biến thành công cụ trục lợi nhưng không hề ý thức được hiểm họa", ông M. buồn rầu.

Nỗi lo sợ con trai tiếp tục bị lén lút liên lạc, xúi giục gánh thêm những khoản nợ nguy hiểm khác đang trở thành nỗi ám ảnh đối với gia đình ông M. mỗi ngày.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành xác minh, xử lý theo đúng thẩm quyền.