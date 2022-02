Nghệ An: Kiểm soát việc tập trung đông người khi số ca nhiễm Covid-19 tăng mạnh

Sáng 8.2, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An, trong 24 giờ qua, tỉnh này ghi nhận 1.618 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 370 ca nhiễm cộng đồng. Đây là số ca nhiễm cao nhất kể từ đầu mùa dịch đến nay tại Nghệ An, cao gấp nhiều lần so với trước tết Nguyên đán.

Hai ngày trước đó, Nghệ An ghi nhận số ca nhiễm gần 1.000 ca (ngày 6.2) và ngày 7.2 tăng lên 1.425 ca.

Trong số 1.618 ca nhiễm Covid mới được phát hiện, có 712 ca nhiễm không có triệu chứng, được phát hiện thông qua việc xét nghiệm sàng lọc.

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An vừa có văn bản yêu cầu tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.





Theo đó, Nghệ An yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị kiểm soát việc tập trung đông người trái quy định và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định phòng, chống dịch tại một số địa điểm như: các quán cà phê, các di tích, điểm du lịch, quán ăn, nhà hàng... trong dịp đầu xuân.

Sở Y tế Nghệ An cho biết, số bệnh nhân đang điều trị tầng 1 gồm 905 ca tại cơ sở thu dung tuyến huyện, 2.141 ca điều trị tại nhà, 137 ca đang điều trị tầng 2 tại các bệnh viện dã chiến và 75 ca đang được điều trị tầng 3 tại bệnh viện tuyến tỉnh (trong đó có 8 ca nguy kịch, 34 ca nặng, 33 ca ở mức độ trung bình). Đến nay, Nghệ An có 47 bệnh nhân tử vong do dịch Covid-19, trong đó dịp tết vừa qua có 7 bệnh nhân tử vong.