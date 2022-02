Nguy cơ gia tăng ca bệnh nặng và tử vong do Covid-19

Sáng 7.2, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An cho biết, trong vòng 24 giờ qua, Nghệ An ghi nhận 1.425 người nhiễm Covid-19. Đây là số ca nhiễm lập kỷ lục kể từ đầu mùa dịch đến nay, vượt ngưỡng 1.000 ca mỗi ngày, gấp nhiều lần so với trước tết Nguyên đán.

Trong số đó, có 268 ca nhiễm cộng đồng, 117 ca nhiễm từ các tỉnh có dịch trở về quê. Số ca nhiễm không có triệu chứng là 751 ca.

Các địa phương có số người nhiễm Covid-19 tăng cao thuộc các huyện đồng bằng có đông người từ các địa phương khác trở về quê ăn Tết. Trong đó, 24 giờ qua, H.Yên Thành ghi nhận 362 ca nhiễm, H.Nghi Lộc có 218 ca, TP.Vinh có 178 ca…

Đến nay, Nghệ An đã ghi nhận 17.540 ca nhiễm dịch Covid-19, 46 người tử vong, 4.175 người đang điều trị. Trong số người đang điều trị, có 70 ca thuộc tầng 2 và tầng 3 đang điều trị tại bệnh viện.

Trước đó, ngày 28.1, UBND tỉnh Nghệ An đã phải có công văn hỏa tốc yêu cầu các huyện, thị nghiêm túc thực hiện các phương án để phòng, chống dịch Covid-19 trong dịp tết Nguyên đán. Nghệ An yêu cầu các địa phương xây dựng các trạm y tế lưu động để điều trị tại nhà cho người nhiễm Covid-19 không triệu chứng, tăng cường kiểm soát người về quê ăn Tết, hạn chế tập trung đông người…

Tại tỉnh Ninh Bình, những ngày qua cũng ghi nhận số ca mắc Covid-19 tăng cao kỷ lục. Riêng ngày 6.2, là ngày ghi nhận số ca nhiễm cao nhất từ trước đến nay ở Ninh Bình, với 437 ca mắc mới, trong đó có 405 ca lây nhiễm trong cộng đồng và 32 ca trong các khu vực đã phong tỏa, cách ly.

Cũng tính đến ngày 6.2, tại Ninh Bình đang có 1.337 ca mắc Covid-19 phải điều trị, trong đó có 17 bệnh nhân nặng phải thở ô xy hoặc phải thở máy. Số ca tử vong do Covid-19 ghi nhận tại tỉnh Ninh Bình đã là 24 bệnh nhân. Hiện dịch Covid-19 xuất hiện ở tất cả 8 đơn vị cấp huyện của Ninh Bình, với tổng cộng 38 ổ dịch.





Còn tại tỉnh Thanh Hóa, những ngày tết Nguyên đán ghi nhận số ca mắc Covid-19 giảm so với những ngày trước Tết, trung bình 300 ca/ngày (trước Tết là khoảng 600 ca/ngày).

Ông Lương Ngọc Trương, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa nhận định số ca mắc Covid-19 sẽ tăng sau dịp tết Nguyên đán do trong Tết người dân đi chúc Tết, giao lưu, gặp gỡ nhau.

Tính đến ngày 6.2, toàn tỉnh Thanh Hóa đã ghi nhận 23.169 ca mắc Covid-19, trong đó có 20.295 người đã điều trị khỏi và xuất viện, 2.841 người đang điều trị, 29 người diễn biến bệnh nặng và nguy kịch. Cũng tính đến ngày 6.2 tại tỉnh Thanh Hóa đã có 33 người tử vong vì Covid-19.

Ngoài ra, hiện tại tỉnh Thanh Hóa đang có 130 bệnh viện điều trị tầng 2 và tầng 3, là bệnh nhân từ 50 tuổi trở lên, có triệu chứng hoặc người có bệnh nền.

Tại Hà Tĩnh, từ ngày 29.1 đến ngày 7.2, tỉnh này ghi nhận 791 ca mắc mới, trong đó có hơn 300 ca cộng đồng. Riêng ngày 6.2, Hà Tĩnh có thêm 160 ca nhiễm Covid-19, trong đó 74 ca cộng đồng.

Theo dự báo của ngành y tế Hà Tĩnh, sau tết Nguyên đán, tình hình dịch bệnh trên địa bàn có thể diễn biến phức tạp khi nhiều ca cộng đồng chưa rõ nguồn lây, liên quan đến nhiều đối tượng, nhiều địa điểm, lĩnh vực phức tạp, đòi hỏi các địa .phương và mỗi người dân cần có sự cảnh giác.

Ông Nguyễn Tuấn, quyền Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh cho biết, trong bối cảnh hiện nay, điều quan trọng nhất vẫn là ý thức tự giác chấp hành các khuyến cáo phòng, chống dịch của mỗi người dân. Về phía ngành, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là tiếp tục đẩy mạnh tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người dân, với mục tiêu hoàn thành tiêm mũi 2 cho người từ 12 tuổi trở lên, tiêm mũi 3 (liều nhắc lại) cho người từ 18 tuổi trở lên trong quý I và không để sót đối tượng, đặc biệt là người có nguy cơ cao.

“Hiện nay ngành y tế đang tiếp tục phát huy tối đa việc cách ly, theo dõi các trường hợp F0 tại nhà để góp phần giảm tải cho các cơ sở y tế và thích ứng linh hoạt với dịch bệnh. Ngoài ra, trong bối cảnh dịch còn nhiều tiềm ẩn nên chúng tôi đã chỉ đạo các cơ sở y tế chủ động cung ứng và bảo đảm đầy đủ thuốc, vật tư tiêu hao, trang thiết bị, trang phục phòng hộ cá nhân, bảo đảm ô xy y tế phục vụ phòng, chống dịch trong các tình huống”, ông Tuấn nói.

Từ ngày 4.6.2021 đến nay, Hà Tĩnh ghi nhận 6 nhiễm Covid-19 tử vong, và hiện có 4 ca bệnh nặng, phải chuyển đi điều trị tại Hà Nội và Thừa Thiên - Huế.