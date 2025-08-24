Nghệ An sơ tán hàng ngàn hộ dân để tránh bão số 5

Chiều 24.8, ông Trần Thanh Giáp, Phó chủ tịch UBND xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, cho biết trong chiều nay, xã này sẽ phải hoàn thành sơ tán hơn 700 hộ dân đến nơi an toàn.
Các hộ dân này sinh sống ở các địa bàn nguy hiểm có nguy cơ ngập lũ nặng và các nhà có kết cấu yếu, không đảm bảo an toàn, sẽ được sơ tán đến 8 địa điểm là các trường học trên địa bàn xã.
Đến nay, công tác chuẩn bị hậu cần cho người dân sơ tán đã cơ bản hoàn thành và việc di dời sẽ được kích hoạt từ 15 giờ chiều nay.
Ông Giáp cũng cho biết việc sơ tán sẽ phải hoàn thành đúng kế hoạch và hộ dân nào không thực hiện sẽ phải cưỡng chế, vì đây là cơn bão rất mạnh và được dự báo kèm theo mưa rất lớn.
Song song với việc sơ tán dân, đến chiều nay, 362 tàu, thuyền của xã đã được đưa vào khu neo đậu an toàn.
Đế ứng phó với bão số 5, P.Thành Vinh, tỉnh Nghệ An đã lên phương án di dời hơn 1.300 người dân (với hơn 400 hộ) sống trong các dãy nhà tập thể, chung cư cũ, để tránh nguy hiểm khi bão đổ bộ.
Ông Đinh Nho Tài, Phó chủ tịch UBND P.Thành Vinh, cho biết chính quyền đã lập 2 tổ công tác thường trực, vừa hỗ trợ di chuyển, vừa động viên tinh thần người dân.
Đến 15 giờ chiều nay, nhiều hộ dân đã tự nguyện sơ tán đến nhà người thân và sơ tán đến khu chung cư mới ở gần đó.
Số hộ còn lại cũng sẽ sơ tán đến khu khán đài B sân vận động Vinh và trụ sở các phường cũ. Việc sơ tán dân sẽ phải hoàn thành trước 19 giờ cùng ngày.
Bão số 5: Xúc động hình ảnh nữ giáo viên trèo mái tôn, gia cố mái trường
Bình luận (0)