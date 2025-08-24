Nghệ An sơ tán hàng ngàn hộ dân để tránh bão số 5

Chiều 24.8, ông Trần Thanh Giáp, Phó chủ tịch UBND xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, cho biết trong chiều nay, xã này sẽ phải hoàn thành sơ tán hơn 700 hộ dân đến nơi an toàn.

Các hộ dân này sinh sống ở các địa bàn nguy hiểm có nguy cơ ngập lũ nặng và các nhà có kết cấu yếu, không đảm bảo an toàn, sẽ được sơ tán đến 8 địa điểm là các trường học trên địa bàn xã.

Lực lượng dân quân tự vệ xã Diễn Châu chuẩn bị hậu cần tại trường học để người dân sơ tán ẢNH: T.D

Đến nay, công tác chuẩn bị hậu cần cho người dân sơ tán đã cơ bản hoàn thành và việc di dời sẽ được kích hoạt từ 15 giờ chiều nay.

Ông Giáp cũng cho biết việc sơ tán sẽ phải hoàn thành đúng kế hoạch và hộ dân nào không thực hiện sẽ phải cưỡng chế, vì đây là cơn bão rất mạnh và được dự báo kèm theo mưa rất lớn.

Song song với việc sơ tán dân, đến chiều nay, 362 tàu, thuyền của xã đã được đưa vào khu neo đậu an toàn.

Người dân ở P.Cửa Lò, Nghệ An tháo dỡ biển quảng cáo trước khi bão đổ bộ ẢNH: K.HOAN

Người dân P.Cửa Lò dùng bao ni lông chứa nước đè lên mái tôn để ứng phó với bão ẢNH: K.HOAN

Đế ứng phó với bão số 5, P.Thành Vinh, tỉnh Nghệ An đã lên phương án di dời hơn 1.300 người dân (với hơn 400 hộ) sống trong các dãy nhà tập thể, chung cư cũ, để tránh nguy hiểm khi bão đổ bộ.

Ông Đinh Nho Tài, Phó chủ tịch UBND P.Thành Vinh, cho biết chính quyền đã lập 2 tổ công tác thường trực, vừa hỗ trợ di chuyển, vừa động viên tinh thần người dân.

Lực lượng công an hỗ trợ sơ tán người dân ra khỏi chung cư cũ Quang Trung ở P.Thành Vinh ẢNH: CTV

Đến 15 giờ chiều nay, nhiều hộ dân đã tự nguyện sơ tán đến nhà người thân và sơ tán đến khu chung cư mới ở gần đó.

Số hộ còn lại cũng sẽ sơ tán đến khu khán đài B sân vận động Vinh và trụ sở các phường cũ. Việc sơ tán dân sẽ phải hoàn thành trước 19 giờ cùng ngày.