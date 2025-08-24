Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 10 giờ ngày 24.8.2025, vị trí tâm bão số 5 (tên quốc tế là bão Kajiki) trên vùng biển tây bắc Hoàng Sa, cách Nghệ An khoảng 580 km, cách Hà Tĩnh khoảng 560 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất cấp 12–13 (118–149 km/giờ), giật cấp 15. Bão di chuyển hướng tây, tốc độ khoảng 20 km/giờ.

Bão số 5 gây sóng cao 10 mét, còn cách Nghệ An - Hà Tĩnh khoảng 580 km

Theo dự báo, vào lúc 22 giờ ngày 24.8, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ khoảng 20 km/giờ, vị trí tâm bão cách Nghệ An 300 km, Hà Tĩnh 270 km, mạnh cấp 13–14, giật cấp 16. Rủi ro cấp 3 trên vùng biển tây bắc Biển Đông, vịnh Bắc bộ, biển từ nam Quảng Trị đến Huế (kể cả Hòn Ngư, Cồn Cỏ).

Vào lúc 10 giờ ngày 25.8, vị trí tâm bão trên vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Trị. Bão mạnh cấp 12–13, giật cấp 15.

Vào lúc 10 giờ ngày 26.8, bão đi theo hướng tây tây bắc 15–20 km/giờ, suy yếu dần, vị trí tâm bão ở biên giới Lào – Thái Lan. Bão mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Vào lúc 22 giờ ngày 26.8, bão suy yếu thành áp thấp, ở vùng thượng Lào.

Bão số 5 (bão Kajiki) di chuyển nhanh, gió mạnh không kém gì bão Yagi

Dự báo do tác động của bão, khu vực tây bắc Biển Đông (gồm Hoàng Sa) có gió cấp 9–11, gần tâm bão cấp 12–14, giật cấp 16; sóng cao 5–7 mét, gần tâm 8–10 mét, biển động dữ dội.