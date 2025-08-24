Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Xem nhanh 12h: Bão số 5 tiến gần miền Trung | Bưu điện quốc tế ngừng gửi hàng đến Mỹ vì thuế
Video Thời sự

Xem nhanh 12h: Bão số 5 tiến gần miền Trung | Bưu điện quốc tế ngừng gửi hàng đến Mỹ vì thuế

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
24/08/2025 11:58 GMT+7

Kính mời quý vị theo dõi Bản tin ‘Xem nhanh 12h’ ngày 24.8.2025 của Báo Thanh Niên với nhiều thông tin đáng chú ý.

Xem nhanh 12h: Bão số 5 tiến gần miền Trung | Bưu điện quốc tế ngừng gửi hàng đến Mỹ vì thuế

Xem nhanh 12h: Bão số 5 tiến gần miền Trung | Bưu điện quốc tế ngừng gửi hàng đến Mỹ vì thuế

Du khách nước ngoài nói gì về không khí đại lễ 2.9 của Việt Nam?

Du khách nước ngoài nói gì về không khí đại lễ 2.9 của Việt Nam?

Xe tải nát đầu, xe máy biến dạng sau tai nạn đường Phạm Văn Đồng

Xe tải nát đầu, xe máy biến dạng sau tai nạn đường Phạm Văn Đồng

Hàng loạt xe máy ngược chiều, băng vào đường song hành QL50

Hàng loạt xe máy ngược chiều, băng vào đường song hành QL50

Người dân chuẩn bị gì khi xem diễu binh, diễu hành?

Người dân chuẩn bị gì khi xem diễu binh, diễu hành?

Bão số 5 (bão Kajiki) di chuyển nhanh, gió mạnh không kém gì bão Yagi

Bão số 5 (bão Kajiki) di chuyển nhanh, gió mạnh không kém gì bão Yagi

Xem đoàn Quân đội nhân dân Lào luyện tập cho A80

Xem đoàn Quân đội nhân dân Lào luyện tập cho A80

Xem nhanh 20h ngày 23.8: Bão số 5 mạnh lên cấp 10 | Người cha miền Tây 10 năm nhặt rác nuôi con trai khờ

Xem nhanh 20h ngày 23.8: Bão số 5 mạnh lên cấp 10 | Người cha miền Tây 10 năm nhặt rác nuôi con trai khờ

Cảnh báo bão số 5 gây mưa lớn diện rộng, gió giật cấp 15

Cảnh báo bão số 5 gây mưa lớn diện rộng, gió giật cấp 15

Toàn cảnh 17h: Xem quân đội nước ngoài luyện tập cho A80 | Khởi tố vụ vợ giết chồng ở Phú Thọ

Toàn cảnh 17h: Xem quân đội nước ngoài luyện tập cho A80 | Khởi tố vụ vợ giết chồng ở Phú Thọ

Bản tin Xem nhanh 12h ngày 24.8.2025 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Người dân chuẩn bị gì khi xem diễu binh, diễu hành?

Chỉ còn ít ngày nữa, Lễ Diễu binh, Diễu hành kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh 2.9 sẽ diễn ra. Và trong niềm mong chờ khoảnh khắc lịch sử, nhiều khán giả cũng đã tự chuẩn bị cho mình những món đồ không thể thiếu, từ quạt, nước uống, lá cờ cầm tay và quan trọng nhất là lòng yêu nước nồng nàn để sẵn sàng hoà mình vào không khí tưng bừng của ngày lễ lớn. 

Người dân chuẩn bị gì khi xem diễu binh, diễu hành?

Du khách nước ngoài nói gì về không khí đại lễ 2.9 của Việt Nam?

Những ngày mùa thu lịch sử, Hà Nội đang khoác lên mình sắc đỏ rực rỡ của cờ hoa, rộn ràng trong không khí chào đón Quốc khánh 2.9. Hình ảnh lá cờ Tổ quốc tung bay trong gió cùng nụ cười rạng rỡ của người dân không chỉ làm nức lòng người Việt Nam mà còn để lại nhiều ấn tượng sâu sắc với du khách quốc tế.

Du khách nước ngoài nói gì về không khí đại lễ 2.9 của Việt Nam?

Hàng loạt xe máy ngược chiều, băng vào đường song hành QL50

Tuyến đường song hành Quốc lộ 50 được kỳ vọng sẽ góp phần giảm ùn tắc giao thông khi hoàn thiện. Thế nhưng, tại đoạn giao với đường Nguyễn Văn Linh, tình trạng người dân bất chấp rào chắn, liều mình đi ngược chiều đang diễn ra mỗi ngày, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và gây mất an toàn cho những người tham gia giao thông đúng luật.

Hàng loạt xe máy ngược chiều, băng vào đường song hành QL50

Tất cả sẽ có trong Bản tin Xem nhanh 12h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

Xem nhanh 12h của Báo Thanh Niên sẽ quay trở lại vào lúc 12 giờ trưa mai 25.8.2025 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
