Xem nhanh 12h: Bão số 5 tiến gần miền Trung | Bưu điện quốc tế ngừng gửi hàng đến Mỹ vì thuế

Người dân chuẩn bị gì khi xem diễu binh, diễu hành?

Chỉ còn ít ngày nữa, Lễ Diễu binh, Diễu hành kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh 2.9 sẽ diễn ra. Và trong niềm mong chờ khoảnh khắc lịch sử, nhiều khán giả cũng đã tự chuẩn bị cho mình những món đồ không thể thiếu, từ quạt, nước uống, lá cờ cầm tay và quan trọng nhất là lòng yêu nước nồng nàn để sẵn sàng hoà mình vào không khí tưng bừng của ngày lễ lớn.

Du khách nước ngoài nói gì về không khí đại lễ 2.9 của Việt Nam?

Những ngày mùa thu lịch sử, Hà Nội đang khoác lên mình sắc đỏ rực rỡ của cờ hoa, rộn ràng trong không khí chào đón Quốc khánh 2.9. Hình ảnh lá cờ Tổ quốc tung bay trong gió cùng nụ cười rạng rỡ của người dân không chỉ làm nức lòng người Việt Nam mà còn để lại nhiều ấn tượng sâu sắc với du khách quốc tế.

Hàng loạt xe máy ngược chiều, băng vào đường song hành QL50

Tuyến đường song hành Quốc lộ 50 được kỳ vọng sẽ góp phần giảm ùn tắc giao thông khi hoàn thiện. Thế nhưng, tại đoạn giao với đường Nguyễn Văn Linh, tình trạng người dân bất chấp rào chắn, liều mình đi ngược chiều đang diễn ra mỗi ngày, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và gây mất an toàn cho những người tham gia giao thông đúng luật.

