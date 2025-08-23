Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Quân đội Hoàng gia Campuchia tập luyện diễu binh Quốc khánh 2.9 tại Việt Nam
Video Thời sự

Quân đội Hoàng gia Campuchia tập luyện diễu binh Quốc khánh 2.9 tại Việt Nam

Đình Huy
Đình Huy
23/08/2025 13:49 GMT+7

104 chiến sĩ thuộc đoàn Quân đội Hoàng gia Campuchia sang Việt Nam tham gia diễu binh, diễu hành tại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2.9 đang tích cực tập luyện.

Quân đội Hoàng gia Campuchia tập luyện diễu binh Quốc khánh 2.9 tại Việt Nam

Quân đội Hoàng gia Campuchia tập luyện diễu binh Quốc khánh 2.9 tại Việt Nam

Theo ghi nhận của Báo Thanh Niên vào ngày 22.8.2025, tại Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4 (tại thành phố Hà Nội), đoàn Quân đội Hoàng gia Campuchia tham gia diễu binh tại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2.9 tiếp tục tập luyện theo kế hoạch.

Quân đội Hoàng gia Campuchia tập luyện diễu binh Quốc khánh 2.9 tại Việt Nam

Đây là buổi tập đầu tiên của đoàn Quân đội Hoàng gia Campuchia sau khi tham gia lễ tổng hợp luyện tại Quảng trường Ba Đình. Theo quan sát, đoàn có tổng cộng 104 chiến sĩ, gồm 1 chiến sĩ chỉ huy dẫn đầu, 3 chiến sĩ trong tổ quân kỳ, và 100 chiến sĩ còn lại được chia thành 10 hàng.

- Ảnh 1.

Đây là buổi tập đầu tiên sau khi đoàn Quân đội Hoàng gia Campuchia tham gia lễ tổng hợp luyện tại Quảng trường Ba Đình

ẢNH: ĐẠT HUY

Khám phá thêm chủ đề

campuchia Quân đội Hoàng gia Campuchia Quân đội Campuchia diễu binh Quốc khánh 2.9 PROUD VIỆT NAM tết Độc lập Rạng rỡ Việt Nam
