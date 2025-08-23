Theo ghi nhận của Báo Thanh Niên vào ngày 22.8.2025, tại Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4 (tại thành phố Hà Nội), đoàn Quân đội Hoàng gia Campuchia tham gia diễu binh tại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2.9 tiếp tục tập luyện theo kế hoạch.

Quân đội Hoàng gia Campuchia tập luyện diễu binh Quốc khánh 2.9 tại Việt Nam

Đây là buổi tập đầu tiên của đoàn Quân đội Hoàng gia Campuchia sau khi tham gia lễ tổng hợp luyện tại Quảng trường Ba Đình. Theo quan sát, đoàn có tổng cộng 104 chiến sĩ, gồm 1 chiến sĩ chỉ huy dẫn đầu, 3 chiến sĩ trong tổ quân kỳ, và 100 chiến sĩ còn lại được chia thành 10 hàng.