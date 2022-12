Nghệ An: Tạm giữ nghi phạm lừa 'chạy việc' chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

Ngày 29.12, thông tin từ Công an H.Con Cuông (Nghệ An) cho biết cơ quan này đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Hòa (42 tuổi, ngụ xã Xá Lượng, H.Tương Dương, Nghệ An), để điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn “chạy việc làm”.

Trước đó, qua quá trình điều tra, cơ quan công an xác định để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nghi can Nguyễn Văn Hòa đã tìm hiểu, tiếp cận với những người có nhu cầu xin việc làm tại các bệnh viện, trường học trên địa bàn H.Con Cuông.

Sau đó, Hòa tự giới thiệu bản thân có quen biết với nhiều cán bộ làm việc tại các cơ quan cấp tỉnh, có thể bố trí được việc làm tại các trường học, bệnh viện. Tin tưởng Hòa, có 8 bị hại đã chuyển cho nghi can này hơn 600 triệu đồng để được bố trí việc làm.





Tuy nhiên, sau khi nhận tiền của các bị hại, nghi can Hòa dùng để tiêu xài và không “chạy” được việc làm cho các nạn nhân như cam kết. Biết mình bị lừa đảo, các nạn nhân đã trình báo với các cơ quan chức năng, đề nghị được giải quyết, lấy lại số tiền đã bị chiếm đoạt.

Vụ án lừa đảo chạy việc hiện đang được mở rộng để điều tra.