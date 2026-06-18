Nghệ An tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh

Ngày 18.6, tại Nghệ An, T.Ư Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam phối hợp UBND tỉnh Nghệ An và Hội Doanh nhân trẻ Nghệ An tổ chức vòng đối thoại địa phương Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2026 (VPSF 2026).

Sự kiện thu hút sự tham gia của lãnh đạo tỉnh, các chuyên gia kinh tế, cộng đồng doanh nghiệp và doanh nhân trẻ, với thông điệp xuyên suốt là chuyển từ "nêu khó khăn" sang "đồng kiến tạo chính sách", từ đối thoại một chiều sang hợp lực công - tư để thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững.

Cùng chính quyền nhận diện điểm nghẽn

Tham dự chương trình có ông Hoàng Bình Quân, nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch danh dự Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam; anh Đặng Hồng Anh, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Chủ tịch VPSF 2026; lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An cùng đại diện các sở, ngành, hiệp hội doanh nghiệp và đông đảo doanh nhân trên địa bàn.

Ông Đặng Hồng Anh phát biểu tại diễn đàn ẢNH: CTV

Phát biểu khai mạc, ông Đặng Hồng Anh cho rằng, VPSF 2026 diễn ra trong bối cảnh Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị xác định kinh tế tư nhân là một trong những động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia.

Theo ông, tinh thần của diễn đàn năm nay là doanh nghiệp không chỉ phản ánh khó khăn mà phải cùng chính quyền nhận diện điểm nghẽn, đề xuất giải pháp cụ thể, khả thi và có thể triển khai ngay trong thực tiễn.

Đặt trong bối cảnh Nghệ An đang triển khai Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn 2045, anh Đặng Hồng Anh nhấn mạnh, doanh nghiệp và doanh nhân chính là lực lượng quan trọng góp phần hiện thực hóa các mục tiêu tăng trưởng, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế xanh của địa phương.

Các đại biểu chủ trì phiên đối thoại ẢNH: CTV

Nhiều thách thức vẫn tồn tại

Tại diễn đàn, lãnh đạo tỉnh Nghệ An cho biết, kinh tế địa phương đang duy trì đà tăng trưởng tích cực. Quý 1/2026, GRDP của tỉnh tăng 8,15%, mức cao nhất trong nhiều năm gần đây. Toàn tỉnh hiện có hơn 19.000 doanh nghiệp hoạt động; riêng 6 tháng đầu năm có hơn 2.600 doanh nghiệp thành lập mới, tăng gần 20% so với cùng kỳ.

Khu vực kinh tế tư nhân đóng góp hơn một nửa tổng thu ngân sách nội địa và tạo việc làm cho hàng trăm nghìn lao động.

Ông Nguyễn Văn Đệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, thông tin tại diễn đàn ẢNH: CTV

Tuy nhiên, tỉnh cũng thẳng thắn nhìn nhận nhiều thách thức vẫn tồn tại như quy mô doanh nghiệp còn nhỏ, năng lực cạnh tranh hạn chế, khó tiếp cận vốn, đất đai, nguồn nhân lực chất lượng cao và chi phí logistics còn lớn.

Trước thực tế đó, Nghệ An xác định tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh phân cấp, cắt giảm thủ tục hành chính, phát triển hạ tầng chiến lược và thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp phát triển.

Một trong những nội dung thu hút nhiều sự quan tâm tại diễn đàn là các tham luận về chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, nông nghiệp chế biến sâu và phát triển chuỗi giá trị nông dược công nghệ cao.

Phần đối thoại chính sách diễn ra sôi nổi với nhiều kiến nghị của các doanh nhân ẢNH: CTV

Phần đối thoại chính sách diễn ra sôi nổi với nhiều kiến nghị liên quan đến thủ tục đầu tư, đất đai, logistics, chuyển đổi số và hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Nhiều doanh nghiệp đề xuất xây dựng cơ chế "một đầu mối - một quy trình - một dữ liệu - một trách nhiệm theo dõi", phát triển mô hình sandbox cho khởi nghiệp sáng tạo, công khai quỹ đất sạch và nâng cao hiệu quả các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp.

Bà Nguyễn Thị Vân, Chủ tịch CLB Doanh nhân trẻ tạo tác động xã hội, Chủ tịch Hội đồng sáng lập Doanh nghiệp xã hội Nghị lực sống, tham gia diễn đàn

ÂNH: CTV

Đáng chú ý, các ý kiến tại diễn đàn không chỉ dừng ở việc phản ánh khó khăn mà tập trung đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm tạo môi trường kinh doanh minh bạch, ổn định và có tính dự báo cao. Lãnh đạo tỉnh cùng đại diện các sở, ngành đã trực tiếp trao đổi, giải đáp nhiều vấn đề được doanh nghiệp quan tâm.

Kết thúc phiên đối thoại, ban tổ chức cho biết, toàn bộ kiến nghị, đề xuất của cộng đồng doanh nghiệp Nghệ An sẽ được tổng hợp để báo cáo các cơ quan có thẩm quyền, đồng thời làm cơ sở xây dựng các khuyến nghị chính sách tại những vòng đối thoại tiếp theo của VPSF 2026.