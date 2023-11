Nghe chị dâu kể bị đòi nợ, em chồng vác súng bắn người

Ngày 23.11, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Bùi Thanh Tư (23 tuổi) để điều tra về hành vi giết người và tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Đồng thời, khởi tố, bắt tạm giam Phạm Vĩ An (25 tuổi, cùng ngụ xã Thuận An, TX.Bình Minh,Vĩnh Long) về hành vi giết người.

Bị can Bùi Thanh Tư nghe công an tống đạt các quyết định khởi tố, bắt tạm giam NAM LONG

Theo kết quả điều tra ban đầu, chiều 6.7, Tư nghe chị dâu gọi điện thoại kể lại việc anh T.H.M. (26 tuổi, ngụ TX.Bình Minh) đến nhà đòi nợ anh ruột của Tư nhưng có nhắc đến Tư.

Tức giận, Tư kêu An chở đến nhà chị dâu thì gặp anh M. chạy đến. Thấy Tư và An có cầm súng, anh M. bỏ chạy qua nhà người thân gần đó, đứng bên trong hàng rào cự cãi qua lại và dùng bình xịt hơi cay xịt về phía Tư.

Bị can Phạm Vĩ An nghe công an tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam NAM LONG

Bị xịt hơi cay, Tư dùng súng bắn 1 phát trúng vào cánh tay phải của anh M. gây thương tích. Kết luận giám định tỷ lệ tổn thương cơ thể của anh M. là 5%.

Theo một cán bộ công an, khẩu súng mà Tư dùng bắn anh M. là vũ khí có tính năng, tác dụng tương tự như giết người.

Vụ giết người và tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng trên đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.