Người ta thường chỉ nhìn thấy thành quả cuối cùng là lớp sơn bóng loáng, nội thất thơm mùi da mới hay những dàn đèn đầy uy lực từ những chiếc siêu xe có giá lên đến hàng tỉ đồng.

Nghề 'làm đẹp' siêu xe tiền tỉ: Một vết xước đánh đổi bằng cả gia tài

Nhưng ít ai biết, để tạo nên sự chỉn chu ấy là hàng giờ làm việc tỉ mỉ của những người thợ. Ở đây, một vết cọ quẹt vô ý, một sợi dây điện cắm sai vị trí, hay một lớp bóng bị xử lý lỗi, có thể biến niềm vui của khách hàng thành những hóa đơn bồi thường bạc tỉ.

Nghề này không phải là sân chơi của những kẻ tay mơ, mà là nơi kinh nghiệm, sự cẩn trọng và tay nghề được thử thách mỗi ngày.

Tại chuỗi hệ thống chăm sóc và nâng cấp xe Store Detailing, mỗi ngày, những chiếc xe đủ mọi phân khúc lần lượt được đưa vào xưởng. Từ xe gia đình phục vụ nhu cầu đi lại hằng ngày cho đến những mẫu xe sang, siêu xe có giá trị bằng cả một căn nhà.

Anh Võ Hoàng Sơn - Chủ chuỗi hệ thống chăm sóc và nâng cấp xe Store Detailing ẢNH: VÕ HIẾU

Chính vì cái giá phải trả quá đắt đỏ, nên những công việc trên các dòng xe giá trị cao luôn đòi hỏi đội ngũ kỹ thuật viên có tay nghề và kinh nghiệm.

Những người thợ trực tiếp chạm tay vào xe của khách hàng đòi hỏi phải có kinh nghiệm, trải qua các lớp huấn luyện cao cấp,... ẢNH: Store Detailing

Nhưng ngay cả với những người đã nhiều năm trong nghề, áp lực vẫn luôn hiện hữu. Bởi điều họ quan tâm không chỉ là chiếc xe đắt đến đâu, mà còn là việc thành phẩm cuối cùng có đáp ứng được mong đợi của khách hàng hay không.

Để hạn chế những rủi ro có thể xảy ra, mỗi hạng mục nâng cấp hay sửa chữa đều cần được chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi thực hiện. Với những dòng xe có giá trị cao, việc tìm hiểu công nghệ, quy trình kỹ thuật và phương án thi công phù hợp là điều không thể bỏ qua. Không chỉ các dòng xe đắt tiền, những tiêu chuẩn về kỹ thuật và quy trình cũng được áp dụng với dòng xe phổ thông.

Những tiêu chuẩn về kỹ thuật và quy trình nghiêm ngặt không chỉ áp dụng với các dòng xe hạng sang, siêu xe,... mà còn áp dụng với dòng xe phổ thông với tiêu chí "tất cả các khách hàng, các dòng xe đều được tiếp đón chu đáo, đều được chế độ như nhau"

ẢNH: VÕ HIẾU

Bên cạnh nhu cầu làm đẹp hay nâng cấp, sự phù hợp với đặc tính của từng dòng xe và các quy định luật pháp hiện hành luôn là yếu tố được đặt lên hàng đầu.

Ngoài việc làm đẹp cho xe thì những người như anh Sơn còn phải có trách nhiệm tư vấn cho khách hàng về đặc tính của từng dòng xe và các quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam ẢNH: Store Detailing



